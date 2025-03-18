أطلقت شركة نوثينج هاتفها الجديد Nothing Phone 3a Pro، الذي يُعد إضافة مميزة إلى سوق الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة. ويتميز هذا الهاتف بتصميم فريد ومواصفات تقنية قوية تجعله منافسًا قويًا لأبرز الهواتف المتوسطة، مثل: هواتف سامسونج Galaxy A، وهواتف جوجل Pixel A.

وفيما يلي، سنقدم مراجعة شاملة لهاتف Nothing Phone 3a Pro الجديد لتتعرف مواصفاته وأبرز مزاياه.

التصميم

يأتي Nothing Phone 3a Pro بتصميم شفاف يُظهر المكونات الداخلية، مع واجهة خلفية تتضمن إضاءة LED وتُعرف باسم “Glyphs”، مما يمنح الهاتف مظهرًا فريدًا يلفت الأنظار. وتأتي الواجهة الأمامية مغطاة بطبقة زجاجية من نوع (Panda Glass) لحمايتها من الخدوش.

يبلغ وزن الهاتف 211 جرامًا، وتبلغ أبعاده 163.5 × 77.5 × 8.4 ملم، ويدعم معيار IP64 لمقاومة رذاذ الماء والغبار.

الشاشة

يضم Nothing Phone 3a Pro شاشة AMOLED يبلغ مقاسها 6.77 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1080 × 2392 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا.

تدعم الشاشة تقنية +HDR10 وتوفر سطوعًا يصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع؛ مما يضمن وضوح الرؤية حتى تحت ضوء الشمس المباشر.

المعالج والأداء

يعمل هاتف Nothing Phone 3a Pro بمعالج Snapdragon 7s Gen 3 الثماني النوى والمصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع Adreno 710. ويتوفر الهاتف بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 12 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت؛ مما يوفر أداءً سلسًا في المهام المتعددة والألعاب.

وتقول نوثينج إن سلسلة Phone (3a) الجديدة تقدم أداءً محسنًا في معالجة مهام الذكاء الاصطناعي بنسبة قدرها 92% مقارنةً بهاتف Phone (2a)، بالإضافة إلى معالج أسرع بنسبة قدرها 33% وأداء مُحسّن بنسبة قدرها 11% لوحدة معالجة الرسومات، كما تساعد غرفة التبريد البخارية الكبيرة في تقليل درجة الحرارة بنسبة قدرها 23% مقارنةً بالإصدار السابق.

يعمل Nothing Phone 3a Pro بنظام أندرويد 15 وواجهة Nothing OS 3.1، وسيحصل على ثلاث سنوات من تحديثات نظام التشغيل، وست سنوات من التحديثات الأمنية.

وفيما يتعلق بمزايا الذكاء الاصطناعي، يدعم الهاتف مزية Essential Key، التي تعتمد على زر جديد في الجانب الأيمن من الهاتف يتيح الوصول إلى مركز الذكاء الاصطناعي الذي تسميه الشركة Essential Space. ويمكن الضغط على الزر الجديد مرة واحدة لالتقاط المحتوى وإرساله إلى Essential Space، أو الضغط المطول لتسجيل ملاحظات صوتية، أو النقر المزدوج للوصول إلى المحتوى المحفوظ.

الكاميرا

يضم Nothing Phone 3a Pro كاميرا خلفية ثلاثية العدسات تأتي بالمواصفات التالية:

العدسة الرئيسية (واسعة): تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.9، وتضم مستشعرًا يبلغ حجمه 1/1.56 بوصة، وتدعم تقنية التركيز التلقائي (PDAF) والتثبيت البصري (OIS).

العدسة المقربة: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.6، وتضم مستشعرًا يبلغ حجمه 1/1.95 بوصة، وتدعم التركيز التلقائي (PDAF)، والتثبيت البصري (OIS)، والتقريب البصري بمعدل يصل إلى 3×.

العدسة الفائقة الاتساع: تأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2، وزاوية تصوير قدرها 120 درجة.

وأما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2، وتدعم تصوير الفيديو بدقة تبلغ 4K.

البطارية والشحن

يحتوي Nothing Phone 3a Pro على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السريع بقدرة تبلغ 50 واطًا، ويمكن شحنه حتى 50% في 19 دقيقة، وشحنه بالكامل في 56 دقيقة.

يمكن لهاتف نوثينج أن يستمر بالعمل لمدة تصل إلى 13 ساعة من الاستخدام المكثف، ولمدة تصل إلى 18 ساعة من بث المحتوى المرئي، ولمدة تصل إلى 8 ساعات من اللعب بألعاب الفيديو، ولمدة تصل إلى 10 ساعات من تصفح الويب.

السعر

يُباع هاتف Nothing Phone 3a Pro الجديد بسعر يبلغ 597 جنيهًا إسترلينيًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت. ويتوفر الهاتف بلونين، هما: الرمادي والأسود.

هل يستحق الشراء؟

يُقدم Nothing Phone 3a Pro تجربة متميزة في فئة الهواتف المتوسطة، بفضل تصميمه الفريد ومواصفاته التقنية القوية؛ إذ يتميز بشاشة عالية الجودة، وأداء قوي، ونظام كاميرا متطور، وبطارية تدوم طويلًا.

فإذا كنت تبحث عن هاتف من الفئة المتوسطة يجمع بين الأداء القوي والتصميم المبتكر، فإن Nothing Phone 3a Pro يستحق التفكير فيه، خاصة إذا كنت من محبي التجربة الفريدة التي تقدمها واجهة المستخدم Nothing OS. ومع ذلك، إذا كنت بحاجة إلى هاتف مقاوم للماء بالكامل أو يدعم الشحن اللاسلكي، فعليك البحث عن بدائل أخرى.

المواصفات الكاملة لهاتف Nothing Phone 3a Pro الجديد:

Nothing Phone 3a Pro المعالج معالج كوالكوم (Snapdragon 7s Gen 3) الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.77 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128، أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 أو 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 8 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والرمادي. نظام التشغيل أندرويد 15. الوزن 211 جرامًا. السعر 597 جنيهًا إسترلينيًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت.