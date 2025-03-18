أداة البحث العميق (Deep Research) من أحدث الأدوات التي أضافتها OpenAI إلى روبوت ChatGPT، وتعمل بنحو مستقل لتنفيذ عمليات بحث وتحليل متعددة الخطوات، مع القدرة على التراجع وإعادة التقييم وفقًا للمعلومات المتاحة لحظيًا.

ولتجربة هذه الأداة يمكن للمستخدمين كتابة طلباتهم كالمعتاد، ثم النقر على الأيقونة المُخصصة للأداة التي تشبه المنظار قبل إرسالها. ووفقًا لمستوى تعقيد السؤال، قد يستغرق ChatGPT مدة تتراوح بين 5 دقائق و 30 دقيقة لإعداد التقرير المطلوب.

يعدّ فهم كيفية تحقيق أقصى استفادة من أداة البحث العميق في ChatGPT وسيلة فعالة لتحسين تجربة البحث عبر الإنترنت، وتسهيل أداء العديد من المهام. وفيما يلي، سنذكر بعض الطرق التي يمكنك اتباعها لمساعدتك في تحقيق ذلك.

استخدم أداة البحث العميق في ChatGPT للعثور على المصادر للمشاريع

يتطلب العثور على المصادر المناسبة للمشاريع الأكاديمية، وكذلك الأبحاث التي قد تُطلب منك في العمل الكثير من الوقت والجهد، وتتطلب قضاء ساعات على محركات البحث مثل محرك بحث جوجل.

ولكن مع تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبح الأمر أسهل بكثير، ومع أداة البحث العميق في ChatGPT ستتمكن من توفير الكثير من الوقت والجهد، والعثور على جميع المصادر التي تريدها بسهولة؛ إذ يمكنك تحديد الموضوع الذي تريد البحث عنه، ثم تطلب من الأداة العثور على كتب، وأبحاث أكاديمية، وأفلام وثائقية، وغيرها من المصادر التي تتحدث عن الموضوع الذي اخترته. وبعد أن تحصل على هذه المصادر، يمكنك استكشاف كل مصدر بعمق.

اكتشاف الإحصائيات الدقيقة

قد يكون العثور على إحصائيات حديثة عبر محركات البحث التقليدية أمرًا صعبًا، إذ تظهر في الكثير من الأوقات مقالات تحمل عناوين تدل على أنها حديثة لكنها تحتوي على بيانات قديمة، كأن تجد مقالة بعنوان (إحصائيات 2025 ….) لكنها تتضمن إحصائيات لعام 2023.

هنا تأتي فائدة أداة البحث العميق في ChatGPT، إذ يمكنك طلب إحصائيات دقيقة ومُحدثة من خلال تحديد الفترة الزمنية بدقة. على سبيل المثال: بدلًا من البحث عن “إحصائيات من 2023 فصاعدًا”، يمكنك طلب “إحصائيات عام 2025” للحصول على بيانات حديثة من مصادر مختلفة.

اكتشاف توجهات السوق

يُعدّ الذكاء الاصطناعي أداة فعالة لإجراء أبحاث عن توجهات السوق لأصحاب العلامات التجارية، وتتيح أداة البحث العميق في ChatGPT الحصول على معلومات من مصادر متعددة في مكان واحد، مما يسهل فهم التوجهات الجديدة في مختلف الصناعات واتخاذ قرارات مستنيرة.

البحث عن توصيات غذائية

يتطلب البحث عن خطط غذائية مناسبة الكثير من الوقت إذا كنت ستعتمد على محركات البحث التقليدية، لكن باستخدام أداة البحث العميق في ChatGPT ستتمكن من الحصول على معلومات غذائية مخصصة لك حسب احتياجاتك الفردية.

فإذا كنت تستعد لمنافسة رياضية، يمكنك استخدام الأداة للحصول على خطط تغذية شاملة ونصائح تناسب متطلباتك الخاصة.

المساعدة في التسوق ومقارنة الأسعار

عند الرغبة في التسوق والحاجة إلى المساعدة لاتخاذ قرارات الشراء، ستوفر لك أداة البحث العميق بيانات تفصيلية عن المنتجات التي تبحث عنها، مع صور ومعلومات عن المزايا الرئيسية لكل منتج وروابط الشراء. كما يمكنك استخدامها لمقارنة الأسعار بين عدة متاجر، مما يساعدك في اختيار الخيار الأفضل.

تعلم لغات جديدة

إذا كنت تحب تعلم اللغات فيمكنك استخدام أداة البحث العميق في ChatGPT لتعلم مفردات جديدة أو المصطلحات العامية غير المتوفرة في الكتب التعليمية، وهذا يُتيح لك تعرّف العبارات الشائعة في الحياة اليومية، مما يعزز فهمك للغة التي تتعلمها.

تعرّف كتب جديدة للقراءة

إذا كنت من عشاق القراءة، يمكنك استخدام البحث العميق للحصول على توصيات كتب في مختلف المجالات. كما يمكنك الاطلاع على ملخصات الكتب المقترحة؛ مما يساعدك في اتخاذ قرارات مدروسة قبل الشراء. كما يمكنك الاحتفاظ بقائمة التوصيات التي يقدمها ChatGPT والعودة إليها عند الحاجة.