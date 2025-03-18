آبل تبحث إمكانية إزالة منفذ الشحن من هواتف آيفون

أفادت وكالة بلومبرغ الإخبارية بأن آبل فكرت في التخلي عن منفذ الشحن ونقل البيانات USB-C في هاتف آيفون 17 آير القادم، ليكون أول هاتف آيفون يعمل بالكامل دون منافذ.

وسيجبر هذا التغيير المستخدمين على الاعتماد كليًا على الشحن اللاسلكي، لكنه قد يسهم في تقديم تصميم أكثر أناقة وانسيابية. كما أن الوصول إلى البيانات سيكون ممكنًا فقط عبر خدمة iCloud.

ومع ذلك، فإن من المرجح أن تؤجل آبل تلك الخطوة إلى إصدارات أخرى مستقبلية من هواتف آيفون، مع الاستمرار بالاعتماد على منفذ USB-C الحالي للشحن ونقل البيانات.

وتشير الشائعات والتكهنات المتزايدة حول هاتف آبل القادم المُسمى “آيفون 17 آير iPhone 17 Air” إلى أنه سيكون أنحف آيفون على الإطلاق، وسيحل محل إصدارات “بلس” في سلسلة هواتف آيفون.

واستخدمت آبل دومًا في هواتف آيفون منفذ Lightning التقليدي للشحن ونقل البيانات، لكنها تحوّلت إلى منفذ USB-C في سلسلة آيفون 15، استجابةً لطلبات الاتحاد الأوروبي. وقد قررت آبل في النهاية الاحتفاظ بمنفذ USB-C في هاتف “آيفون 17 آير” لتجنب المزيد من النزاعات التنظيمية في أوروبا، وفقًا لبلومبرغ.

ومع أن خطوة إزالة المنافذ قد تبدو مثيرة للجدل، لكنها قد تصبح معيارًا صناعيًا مستقبليًا، كما حدث عند إزالة منفذ السماعات 3.5 ملم في هواتف آيفون 7 عام 2016، عندما واجهت آبل انتقادات واسعة من المستخدمين والخبراء والمنافسين، لكن سرعان ما اتبعت شركات أخرى النهج نفسه، وألغت المنفذ من أجهزتها.

ومن الجدير بالذكر أن آبل قد أثبتت إمكانية الاعتماد على الشحن اللاسلكي بالكامل في ساعاتها الذكية، وقد يشهد مستقبل هواتف آيفون تحولًا كبيرًا نحو التصميم الخالي من المنافذ تمامًا والمعتمد كُليًا على الشحن اللاسلكي.