على غرار DeepSeek.. بايدو تعلن نماذج ذكاء اصطناعي متطورة بأسعار تنافسية

كشفت شركة بايدو الصينية نموذجين جديدين للذكاء الاصطناعي بأسعار مُخفّضة على غرار شركة DeepSeek لمنافسة نماذج الذكاء الاصطناعي من الشركات الأمريكية.

ووفقًا لبايدو، فإن نموذج Ernie X1 الجديد يقدّم أداءً مماثلًا لنموذج Deepseek-R1، لكنه يأتي بنصف التكلفة. ومع ذلك، لم تكشف الشركة بعدُ عن تفاصيل فنية أو نتائج اختبارات تدعم هذه الادعاءات.

وإلى جانب ذلك، أطلقت بايدو نموذجها الأحدث Ernie 4.5، وهو نموذج متعدد الوسائط قادر على معالجة مقاطع الفيديو والصور والنصوص بكفاءة أعلى من الإصدارات السابقة.

وتؤكد الشركة أن النموذج الجديد يتميز بتحسينات ملحوظة في تقليل الهلوسات والأخطاء، مع قدرة متطورة في التعامل مع المهام المعقدة، وكتابة الأكواد البرمجية.

وتشير اختبارات بايدو الداخلية إلى أنه يتفوق على نموذج GPT-4o من OpenAI ويعادل أداء أحدث إصدار، وهو GPT-4.5.

وبالإضافة إلى توفير روبوت الذكاء الاصطناعي Ernie Bot مجانًا للمستخدمين الأفراد، تخطط بايدو لإدماج نماذجها الجديدة في خدماتها الأساسية، ومنها محرك البحث الخاص بها.

وفي تحول إستراتيجي، أعلن روبن لي، الرئيس التنفيذي لبايدو، أن الشركة ستجعل سلسلة Ernie 4.5 مفتوحة المصدر بدءًا من 30 يونيو المقبل.

ولم تعلن الشركة خططًا مماثلة لنموذج X1، لكن ذلك يبدو مرجحًا، خاصةً أن نموذج Deepseek-R1، الذي تستخدمه بايدو في بعض منتجاتها متاح بالفعل كمصدر مفتوح.

وتشكّل هذه التطورات ضغطًا متزايدًا على الشركات الغربية، التي تواصل فرض أسعار أعلى مقابل قدرات مماثلة. وتزايدت هذه الضغوط منذ إطلاق Deepseek نماذجها، التي أظهرت أنها قادرة على مضاهاة أداء نماذج الشركات الغربية المتطورة بموارد أقل بكثير.

ورداً على ذلك، قدمت شركتا OpenAI وأنثروبيك التماسًا للحكومة الأمريكية لتنظيم تطوير الذكاء الاصطناعي في الصين، متذرعتين بمخاوف تتعلق بالأمن القومي والسياسة.

ومع ذلك، فإن توسع النماذج الصينية المفتوحة المصدر قد يشكل تحديًا تجاريًا كبيرًا للشركات الغربية التي تعتمد على تقديم خدمات مأجورة عبر واجهات برمجة التطبيقات APIs.

يُذكر أن بايدو تسعى منذ سنوات إلى ترسيخ موقعها في سباق الذكاء الاصطناعي، وقد أطلقت روبوت Ernie Bot كأول بديل لـChatGPT في الصين عام 2023، وجذبت 70 مليون مستخدم خلال ثلاثة أشهر، وهي تسرّع وتيرة تطوير نماذجها لمواكبة المنافسة المتزايدة، خاصةً مع صعود Deepseek إلى الساحة العالمية.