مراجعة شاملة لجهاز iPad Air M3 الجديد من آبل

تُعدّ سلسلة أجهزة iPad Air من آبل من أبرز الأجهزة اللوحية المتوفرة في السوق، وهي من أفضل الخيارات للأشخاص الذين يبحثون عن أجهزة لوحية خفيفة الوزن وتمتاز بقوة الأداء والتصميم الأنيق ودعم التقنيات الحديثة. وأحدث إصدار في هذه السلسلة جهاز iPad Air M3 الذي يأتي مع العديد من التحسينات مقارنة بالطراز السابق، وأبرز هذه التحسينات المعالج الجديد M3.

وفي المراجعة التالية، سنستعرض مواصفات جهاز iPad Air M3 اللوحي الجديد من آبل وأبرز مزاياه.

التصميم والشاشة

يأتي iPad Air M3 بالتصميم الأنيق نفسه الذي تعتمده آبل في جميع أجهزة سلسلة Air، فهو يأتي في هيكل رقيق وخفيف الوزن مع حافات رفيعة وزوايا مستديرة، مما يُسهل حمله واستخدامه.

يتوفر الجهاز بحجمين، هما: 11 بوصة و 13 بوصة، ويضم شاشة تقدم ألوانًا زاهية وتفاصيل واضحة؛ مما يجعلها مثالية لمشاهدة المحتوى المرئي والدراسة وقراءة الكتب وتحرير الصور.

الأداء والمعالج

يعمل جهاز iPad Air الجديد بمعالج M3 الذي يوفر أداءً محسنًا مقارنة بالجيل السابق. ووفقًا لاختبارات الأداء التي أجرتها شركة آبل، فإن جهاز آيباد آير الذي يعمل بمعالج M3 أسرع مرتين تقريبًا من جهاز iPad Air الذي يعمل بمعالج M1، وأسرع 3.5 مرات من جهاز iPad Air الذي يعمل بمعالج A14 Bionic. وهذا التحسن يعزز أداء الجهاز بنحو ملحوظ في التطبيقات الثقيلة والمهام المتعددة.

يتميز معالج M3 بوحدة معالجة مركزية ثمانية النوى أسرع بنسبة تصل إلى 35% في أداء المهام المتسلسلة والمعقدة مقارنةً بجهاز iPad Air الذي يعمل بمعالج M1. ويأتي معالج M3 مع وحدة لمعالجة الرسومات مكونة من 9 نويات، وهي أسرع بنسبة تصل إلى 40% مقارنةً بمعالج M1.

ويعزز المحرك العصبي في معالج M3 قدرات التعلم الآلي في نظام iPadOS. وعند المقارنة مع معالج M1، فإن المحرك العصبي في معالج M3 أسرع بنسبة تصل إلى 60% في أداء المهام القائمة على الذكاء الاصطناعي

مزايا الذكاء الاصطناعي

يوفر iPad Air الجديد تجربة مميزة بفضل نظام iPadOS 18، ودعم مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence، وأبرز هذه المزايا:

أداة Genmoji لإنشاء رموز تعبيرية مخصصة بالذكاء الاصطناعي.

تطبيق Image Playground لإنشاء صور بالذكاء الاصطناعي.

مزية Image Wand لتحويل الرسومات البسيطة التي ترسمها في جهاز آيباد اللوحي إلى صور احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

أدوات الكتابة لتحسين النصوص.

المساعد الصوتي سيري المُحسن الذي يمكنه فهم المحادثات بنحو أفضل من السابق، والإجابة عن جميع الأسئلة المتعلقة بمزايا وإعدادات أجهزة آبل.

التكامل مع روبوت ChatGPT؛ إذ يمكن للمستخدم الاستعانة بروبوت ChatGPT عند استخدام أدوات الكتابة (Writing Tools) لطلب إجراء تعديلات في النصوص التي يختارها، ويتيح هذا التكامل أيضًا الاستفادة من أدوات توليد الصور في ChatGPT لإنشاء صور متنوعة. كما يتكامل ChatGPT مع سيري؛ إذ يمكن لسيري الاستعانة بالروبوت للإجابة عن الأسئلة التي لا يعرف إجابتها.

لوحة المفاتيح Magic Keyboard

توفر آبل لجهاز iPad Air M3 الجديد لوحة مفاتيح Magic Keyboard مُحسنة تتضمن صفًا من مفاتيح الوظائف، التي تُسهل التحكم في مستوى الصوت وتشغيل الوسائط وتعديل سطوع الشاشة والتبديل بين التطبيقات. بالإضافة إلى ذلك، حسنت آبل تصميم لوحة المفاتيح لتكون أكثر راحة واستجابة، مما يجعل تجربة الكتابة أكثر سلاسة.

الكاميرا

يأتي iPad Air M3 مع كاميرا خلفية بدقة قدرها 12 ميجابكسل بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة تبلغ 12 ميجابكسل، مما يتيح للمستخدمين التقاط صور عالية الجودة وإجراء مكالمات فيديو واضحة.

تدعم الكاميرا الأمامية تقنية Center Stage التي تتبع حركة المستخدم في أثناء إجراء مكالمات الفيديو، مما يحسن تجربة التواصل ويحافظ على ظهور المستخدم في وسط الشاشة.

عمر البطارية

يحتوي جهاز iPad Air M3 الجديد على بطارية تمتاز بعمر طويل يصل إلى 10 ساعات من التصفح أو مشاهدة مقاطع الفيديو، مما يجعله مناسبًا للاستخدام اليومي المُكثّف دون الحاجة إلى شحن متكرر.

السعر

يُباع iPad Air M3 بسعر يبدأ من 2499 درهمًا إماراتيًا للطراز الذي يبلغ حجمه 11 بوصة، وبسعر يبدأ من 3299 درهمًا إماراتيًا للطراز الذي يبلغ حجمه 13 بوصة.

هل يستحق الشراء؟

يجمع iPad Air M3 بين التصميم الأنيق والأداء المُحسّن بفضل معالج M3. ومع التحسينات في لوحة المفاتيح ومزايا الذكاء الاصطناعي، يوفر هذا الجهاز تجربة استخدام متكاملة تلبي احتياجات مجموعة واسعة من المستخدمين، سواء كانوا محترفين يبحثون عن جهاز لوحي قوي يعزز إنتاجيتهم في العمل أو طلابًا يحتاجون إلى جهاز لوحي مناسب للدراسة.