أدوات متقدمة لإنشاء صور رمزية بالذكاء الاصطناعي لصُناع المحتوى

تُحدِث أدوات توليد الصور الرمزية (أفاتار) بالذكاء الاصطناعي تحولًا كبيرًا في صناعة المحتوى الرقمي، فهي توفر حلًا احترافيًا وسهل الاستخدام لإنشاء مقاطع فيديو احترافية دون الحاجة إلى معدات تصوير متطورة أو عمليات تحرير معقدة.

تُتيح هذه الأدوات للمبدعين إنشاء شخصيات افتراضية تحاكي تعابير الوجه الطبيعية، مع مزامنة صوتية دقيقة ودعم العديد من اللغات. وبفضل هذه الأدوات، يمكن للمبدعين إنتاج محتوى جذاب ومتعدد اللغات بسهولة، مع القدرة على استخدامها في البث المباشر أو لإنتاج مقاطع فيديو مسجلة سابقًا بجودة احترافية. ومع استمرار التطور السريع في الذكاء الاصطناعي، ستصبح هذه الأدوات جزءًا أساسيًا من مستقبل صناعة المحتوى والبث المباشر.

وسواء كنت منشئ محتوى على يوتيوب أو أي منصة أخرى، أو تمتلك علامة تجارية وتبحث عن طرق مبتكرة للتواصل مع جمهورك وعرض منتجاتك، فإن أدوات توليد الصور الرمزية بالذكاء الاصطناعي ستساعدك في إنشاء محتوى مميز.

إليك 5 من أبرز أدوات ومنصات الذكاء الاصطناعي لتوليد الصور الرمزية:

1- منصة Akool Avatar

تُعدّ Akool Avatar منصة قوية لإنشاء صور رمزية بالذكاء الاصطناعي وتدعم البث المباشر والمحتوى المسجل سابقًا. وتوفر المنصة أكثر من 130 صورة رمزية بأشكال وأعمار ومهن متعددة، مما يمنح المستخدمين مرونة كبيرة في اختيار الشخصية المناسبة. ويمكن التحكم في الصور الرمزية باستخدام النصوص أو الأوامر الصوتية.

أهم المزايا:

توفر وضعان للصور الرمزية، هما: الصور الرمزية المناسبة للبث المباشر، والصور الرمزية المناسبة لمقاطع الفيديو المسجلة سابقًا.

مكتبة شاملة تتضمن أكثر من 130 صورة رمزية متنوعة تناسب مُختلف سيناريوهات البث.

إمكانية إنشاء شخصيات مخصصة؛ إذ تتيح المنصة للمستخدم تصميم صورة رمزية مطابقة له باستخدام كاميرا الويب أو فيديو مسجل.

تدعم أكثر من 150 لغة مع مزامنة دقيقة لحركة الشفاه مع الصوت.

2- منصة DeepBrain AI Studios

تُعدّ منصة DeepBrain AI Studios حلًا شاملًا لإنشاء مقاطع الفيديو باستخدام مقدمين افتراضيين بمظهر واقعي. وتدعم المنصة أكثر من 80 لغة، مما يسهل إنتاج محتوى عالمي. وتتميز الصور الرمزية في DeepBrain بحركات وجه طبيعية، مما يجعلها مناسبة لمقاطع الفيديو الإخبارية، والمقاطع التعليمية.

أهم المزايا:

صور رمزية فائقة الواقعية لمحاكاة مقدمين بشريين بدقة عالية.

تحويل النصوص إلى مقاطع فيديو عالية الجودة من خلال إدخال المقالات أو المستندات أو الروابط.

دعم أكثر من 80 لغة، مما يسهل التواصل مع جمهور عالمي.

تتضمن أدوات تعاون سحابية تتيح للمستخدمين العمل على المشروع نفسه ومراجعته جماعيًا.

3- أداة HeyGen

توفر أداة HeyGen مجموعة واسعة من الصور الرمزية العالية الجودة، إذ تضم أكثر من 300 شخصية يمكن استخدامها في مقاطع الفيديو التعليمية، والإخبارية والتسويقية. وتدعم هذه الأداة 175 لغة ولهجة، مما يضمن تواصلًا فعالًا مع جمهور متنوع.

أهم المزايا:

مكتبة ضخمة من الصور الرمزية تناسب مختلف أنواع المحتوى.

دعم 175 لغة ولهجة؛ مما يسمح بإنشاء محتوى مخصص لأي جمهور.

إنشاء شخصيات مخصصة بسهولة عبر تسجيل مقطع فيديو قصير وتحويله إلى مقطع فيديو يتضمن صورة رمزية متحركة مشابهة لشكل المستخدم.

4- أداة Pipio

توفر أداة Pipio أكثر من 100 شخصية متحركة تتميز بمزامنة دقيقة لحركة الشفاه وتعابير الوجه الطبيعية. وتتيح Pipio للمستخدمين إنشاء شخصيات مخصصة باستخدام صورة شخصية أو مقطع فيديو قصير.

أهم المزايا:

دقة عالية في مزامنة الشفاه وتعابير الوجه؛ مما يجعل مقاطع الفيديو تبدو طبيعية.

إمكانية إنشاء شخصيات مخصصة باستخدام صور أو مقاطع فيديو قصيرة.

دعم أكثر من 60 لغة؛ مما يسهل إنتاج محتوى عالمي.

أدوات دبلجة متقدمة لترجمة المحتوى بلغات مختلفة.

5- أداة Wondershare Virbo

تتميز أداة Wondershare Virbo بواجهة سهلة الاستخدام، وتتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو بجودة عالية باستخدام أكثر من 350 صورة رمزية وأكثر من 400 خيار صوتي.

أهم المزايا:

مكتبة ضخمة من الصور الرمزية والأصوات لتخصيص مقاطع الفيديو بسهولة.

تحويل النصوص إلى مقاطع فيديو بسرعة دون الحاجة إلى مهارات تحرير متقدمة.

دعم أكثر من 80 لغة ولهجة؛ مما يساعد في استهداف جمهور عالمي.