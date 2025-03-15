Gemini بديلًا .. جوجل تعلن رسميًا التخلي عن مساعد Google Assistant

أعلنت جوجل أنها ستتخلى رسميًا عن مساعدها الشخصي “Google Assistant” على أن يحل محله مساعدها الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي Gemini.

وستبدأ جوجل خلال الأشهر المقبلة تحويل المزيد من المستخدمين إلى Gemini ليحل محل المساعد الصوتي التقليدي.

ووفقًا لما ورد في مدونة رسمية للشركة، فإن المساعد الكلاسيكي لن يكون متاحًا في معظم الأجهزة المحمولة، كما لن يمكن تنزيله من متاجر التطبيقات لاحقًا هذا العام.

وبحسب موقع “9to5Google” التقني، فإن الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد 9 أو الإصدارات الأقدم التي تمتلك أقل من 2 جيجابايت من الذاكرة العشوائية (RAM) ستظل قادرة على تشغيل مساعد جوجل الكلاسيكي.

وأكّدت جوجل أنها ستعمل أيضًا على ترقية الأجهزة اللوحية والسيارات والأجهزة المتصلة بالهواتف مثل السماعات الذكية والساعات إلى مساعد Gemini.

وتعتزم الشركة تقديم تجربة جديدة مدعومة بـ Gemini لأجهزة المنزل الذكية، مثل مكبرات الصوت، والشاشات الذكية، وأجهزة التلفاز.

وذكرت الشركة أنها سوف تنشر مزيدًا من التفاصيل خلال الأشهر المقبلة، ومن المرجح أن تعلن تحديثات إضافية خلال مؤتمر Google I/O في مايو المقبل. وحتى ذلك الحين، سيظل مساعد جوجل التقليدي يعمل في الأجهزة الحالية.

وأطلقت جوجل مساعدها الصوتي أول مرة عام 2016، لكنه بات الآن جزءًا من الماضي مع تحوّل الشركة إلى تقنيات Gemini الشاملة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتسعى الشركة إلى إدماج تلك التقنيات في كافة خدماتها وتطبيقاتها المُوجّهة للمستخدمين الأفراد والشركات على حدٍ سواء.