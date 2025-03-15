تقرير.. أوراكل تقترب من إدارة تيك توك في الولايات المتحدة

أفادت تقارير جديدة بأن شركة أوراكل العملاقة، المتخصصة في تقنيات الحوسبة السحابية، تُعد أبرز شركة مرشحة لإدارة عمليات تيك توك في الولايات المتحدة.

ويواجه التطبيق الشهير الذي يتيح مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة مهلة حتى أبريل المقبل لإتمام صفقة بيع إلى شركة أمريكية، وإلا فسوف يُحظر مجددًا في البلاد.

ووفقًا لمصادر مطلعة، منها مستثمرون تحدثوا لموقع “ذا إنفورميشن” التقني، فإن شركة بايت دانس، مالكة تيك توك، تفضل أوراكل على غيرها من مزودي الخدمات السحابية.

ويعود ذلك إلى اعتماد تيك توك على خوادم أوراكل لتخزين بيانات المستخدمين الأمريكيين منذ عام 2022، مما يجعلها الخيار المُرجح.

وتشير التقارير إلى أن بايت دانس تسعى إلى الاحتفاظ بدور مؤثر في عمليات تيك توك داخل الولايات المتحدة، بشراكة مع أوراكل في إدارة المنصة، لكن ما زال نجاح تلك الخطة غير واضح، خاصةً أن بايت دانس عارضت دومًا بيع تيك توك لشركة أمريكية.

وتسعى الولايات المتحدة إلى إجبار الشركة الصينية على بيع أعمال تيك توك لشركة أمريكية أو عدة جهات ومستثمرين، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وتواجه المنصة خطر الحظر في الولايات المتحدة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع مشترٍ أمريكي قبل انتهاء المهلة المحددة في أبريل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كشف عن عزمه مناقشة مسألة شراء تيك توك مع الصين، في خطوة تسلّط الضوء مجددًا على الصراع التجاري بين البلدين.