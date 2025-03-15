تأجيل مزايا “سيري” يُربك آبل.. والإحباط يخيّم على موظفيها

تواجه شركة آبل انتقادات واسعة بسبب تأخير إطلاق مزايا المساعد الصوتي الخاص بها “سيري Siri”، مما تسبب بشعور بعض الموظفين بالإحباط، وفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ الإخبارية.

وخلال اجتماع داخلي لفريق سيري، أقر روبي ووكر، الذي يشغل منصبًا قياديًا في آبل، بأن بعض الموظفين قد يشعرون بالغضب وخيبة الأمل والإرهاق وحتى الإحراج نتيجة التأخير، لكنه أشاد بجهود الفريق والتطورات التقنية التي حققوها، مؤكدًا أن آبل تسعى إلى تقديم أفضل مساعد افتراضي في العالم.

ووضعت آبل نفسها في وضع صعب بسبب عرض المزايا الجديدة في حملات تسويقية وإعلانات متلفزة قبل أن تصبح جاهزة بالكامل.

وكانت آبل قد ربطت بعض قدرات Siri الجديدة بإطلاق هواتف آيفون 16، مما زاد الضغوط على الشركة بعد قرارها تأجيل المزايا.

وجاء قرار التأجيل نتيجة مشكلات تتعلق بجودة الأداء، إذ أوضح ووكر أن المزايا الجديدة كانت تعمل بنجاح بنسبة تتراوح بين 60% و80% فقط، وهو ما لم يكن مقبولًا لإطلاقها رسميًا.

ولرفع معنويات الفريق، عرض ووكر أداء بعض المزايا الجديدة، مثل استخراج رقم رخصة القيادة باستخدام سيري، والتفاعل مع التطبيقات المختلفة، والبحث عن صور محددة للأطفال في مكتبة الصور.

وأشار وومر إلى أن الموظفين سيحصلون على مدة راحة قصيرة قبل استئناف العمل المُكثف خلال الأشهر المقبلة.

ولم يحدد ووكر موعدًا دقيقًا لإطلاق المزايا الجديدة، لكنه أوضح أن الهدف هو إصدارها مع تحديث iOS 19 دون الالتزام بخطة زمنية محددة.

وأوضح ووكر أن الشركة لديها مشاريع أخرى ذات أولوية تتطلب الالتزام بالمواعيد المحددة، وأن القرارات المتعلقة بإطلاق مزايا سيري ستُتخذ على أساس كل حالة على حدة، حسب تقدم العمل على المنتجات المُخطط لها للعام المقبل.

ووفقًا لتقرير بلومبرغ، فإن آبل لا تخطط حاليًا لإقالة جون جياناندريا، الذي يتولى قيادة فريق سيري، أو أي مسؤولين آخرين في الفريق، لكن هناك مناقشات حول إضافة المزيد من المديرين التنفيذيين تحت إشراف جياناندريا لتسريع عملية التطوير.

وتأتي تلك التطورات في وقتٍ أعلنت جوجل فيه اعتمادها على مساعدها الذكي Gemini كمساعد أساسي بدلًا من مساعد “Google Assistant” التقليدي، كما أعلنت أمازون إصدارًا مطوّرًا من مساعدها الشخصي باسم “أليكسا بلس” اعتمادًا على تقنيات الذكاء الاصطناعي.