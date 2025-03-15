رقابة مُشددة.. الصين تفرض قيودًا على موظفي DeepSeek

أفادت مصادر مطلعة بأن موظفي شركة DeepSeek الصينية المتخصصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي باتوا ملزمين بتسليم جوازات سفرهم، ولم يعد بإمكانهم السفر بحرية إلى الخارج، وفقًا لما ذكره موقع “ذا إنفورميشن” التقني.

ولم يتضح بعدُ إذا كانت هذه القيود قد فرضتها الشركة نفسها، أو جاءت بتوجيهات من السلطات الصينية.

وفي مقاطعة تشجيانغ، حيث يقع المقر الرئيسي للشركة الأم High-Flyer، بدأت الجهات الحكومية التحقق من المستثمرين المحتملين قبل السماح لهم بعقد اجتماعات مع إدارة DeepSeek، في خطوة يبدو أنها تهدف إلى منع تسرب البيانات أو عمليات الاستحواذ غير المُصرح بها.

ومنذ نجاحها الكبير مع نموذج R1، ازدادت شهرة الشركة، وأصبح رئيسها التنفيذي ليانغ وينفنغ يتلقى دعوات للقاء كبار القادة في الصين، في حين بدأت الجهات الحكومية المحلية بإدماج نماذجها المفتوحة المصدر في البنية التحتية الرقمية لديها.

وما زالت هوية الجهة التي فرضت هذه القيود – سواء إدارة DeepSeek أو السلطات الصينية – غير مؤكدة، كما لم تتضح بعدُ أعداد الموظفين المتأثرين بها.

وتوظف DeepSeek حاليًا نحو 130 شخصًا، في حين يعمل في الشركة الأم High-Flyer ما يقارب 200 موظف.

وتأتي هذه التطورات وسط تشديد أوسع على قطاع الذكاء الاصطناعي في الصين. ففي أوائل مارس، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن السلطات الصينية بدأت تحذّر كبار رواد الأعمال والباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي من السفر إلى الولايات المتحدة، مشيرةً إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي والاقتصاد الرقمي.

ووفقًا للتقرير، فإن الجهات الرسمية الصينية تخشى من عدة سيناريوهات، منها احتمال تسريب الخبراء معلومات حساسة في الخارج، أو استحواذ الشركات الأمريكية على تقنيات متقدمة، أو حتى احتجاز الولايات المتحدة بعض المسؤولين التنفيذيين، واستخدامهم كورقة ضغط دبلوماسية.