البوابة التقنية تتصدر المشهد الإعلامي في مؤتمر ليب 2025 بتغطية استثنائية 

حققت البوابة التقنية (aitnews) إنجازًا إعلاميًا غير مسبوق في تغطيتها لمؤتمر ليب 2025، المؤتمر التقني الأكثر حضورًا في العالم، إذ تجاوزت مشاهدات المحتوى المنشور عبر منصاتها الرقمية 4.7 ملايين مشاهدة، لتتصدر بذلك قائمة المؤسسات الإعلامية الأكثر تأثيرًا في هذا الحدث الضخم.

تغطية شاملة ومتنوعة عبر كافة المنصات:

لم تقتصر تغطية البوابة التقنية للمؤتمر على موقعها الإلكتروني فحسب، بل امتدت لتشمل كافة منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، بما يشمل: فيسبوك، وإكس، ولينكدإن، وواتساب، وتيك توك، ويوتيوب، مقدمةً محتوى متنوعًا وشاملًا تضمن أخبار الأنشطة، ومقابلات حصرية مع المشاركين، وفيديوهات قصيرة، وجلسات حوارية، وتغطيات عاجلة، وقد حرص فريق البوابة التقنية على تقديم محتوى غني ومتنوع يلبي تطلعات الجمهور ويضعه في صورة كاملة عن أهمية المؤتمر وسياقاته.

وقد تنوع المحتوى الذي قدمته البوابة التقنية ليشمل:

49 تقريرًا إخباريًا معمقًا في الموقع الإلكتروني، لم يكتفِ بنقل الأخبار بل قدم تحليلات وافية لأهمية الأنشطة وتأثيرها.

112 بطاقة بصرية تفاعلية تعرض تفاصيل الشخصيات المشاركة وأجندة المؤتمر.

21 اقتباسًا لأبرز تصريحات المسؤولين ورواد الأعمال.

31 مقابلة فيديو حصرية مع كبار الشخصيات سلطت الضوء على أهم الرؤى والمستجدات.

4 تقارير متخصصة ضمن نشرة العاشرة تك.

8 مقاطع فيديو قصيرة (Shorts) تسلط الضوء على أبرز لحظات المؤتمر.

أرقام قياسية تعكس النجاح:

لم تقتصر تغطية البوابة التقنية لمؤتمر ليب 2025 على تقديم محتوى إخباري متميز فقط، بل حققت أيضًا قيمة إعلانية ضخمة تجاوزت المليون ريال سعودي، إذ بلغ المكافئ الإعلاني لكل ألف مشاهدة 225 ريالًا سعوديًا، أي ما يعادل حوالي 60 دولارًا أمريكيًا.

كما أظهرت الأرقام تفوقًا كبيرًا للبوابة التقنية على منافسيها في تغطية المؤتمر، إذ بلغ حجم تغطيتها 10 أضعاف ما قدمه أقرب شريك إعلامي مشارك في الحدث من حيث عدد المشاهدات، ويعكس هذا التفوق مدى تأثير البوابة التقنية وقدرتها على الوصول إلى جمهور واسع وتقديم محتوى جذاب ومتميز.

وتؤكد هذه الأرقام أن تغطية البوابة التقنية لمؤتمر ليب 2025 لم تكن مجرد تغطية إخبارية، بل كانت حدثًا إعلاميًا ضخمًا حقق نجاحًا كبيرًا على كافة المستويات.

ويُعدّ مؤتمر ليب 2025 نموذجًا للتميز في عالم التقنية، وقد ساهمت التغطية الاحترافية للبوابة التقنية في إبراز أهميته وتعزيز مكانته كحدث يرسم ملامح المستقبل التقني وريادة الأعمال على مستوى العالم.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال أحمد عبدالقادر، الرئيس التنفيذي للبوابة التقنية: “تعكس تغطيتنا الاستثنائية لمؤتمر ليب 2025 التزامنا الراسخ بتقديم محتوى إعلامي متميز وموثوق لجمهورنا العربي. لقد عمل فريقنا بجد وتفانٍ لتقديم تغطية شاملة ومتنوعة، تضمنت تقارير إخبارية ومقابلات حصرية وفيديوهات قصيرة وبطاقات بصرية وتقارير متخصصة ضمن نشرة العاشرة تك، وذلك بهدف إيصال أحدث التطورات التقنية وأهم الرؤى إلى متابعينا في كل مكان. ويأتي تحقيقنا لأكثر من 4.7 ملايين مشاهدة وقيمة إعلانية تجاوزت المليون ريال سعودي ليؤكد ريادتنا في هذا المجال، ونعتز بكوننا الشريك الإعلامي الأكثر تأثيرًا في توثيق هذا الحدث العالمي، كما نتطلع إلى مواصلة تقديم محتوى يلبي تطلعات جمهورنا ويساهم في إثراء المشهد التقني في المنطقة”.

وتجدر الإشارة إلى أن البوابة التقنية انطلقت في شهر سبتمبر عام 2005 من مقرها في مدينة دبي للإعلام، كأول مصدر رسمي مكرَّس بالكامل لتغطية الأخبار التقنية باللغة العربية، على الساحتين العربية والعالمية، وذلك وفق رؤية طموحة بأن تكون المصدر الأول لأخبار تكنولوجيا المعلومات عبر شبكة الإنترنت، لكل من وسائل الإعلام العربية، والمستخدم الأخير في العالم العربي، ومنصة إعلامية فاعلة تنطلق منها الشركات التقنية لإيصال رسائلها إلى جمهور المنطقة.