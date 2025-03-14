مايكروسوفت تكشف عن مساعد Copilot الذكي للألعاب في Xbox

أعلنت مايكروسوفت إطلاق مساعد “كوبايلوت Copilot” الذكي للألعاب، الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي لمساعدة لاعبي “إكس بوكس Xbox” في تحسين تجربتهم داخل الألعاب.

ويهدف المساعد إلى إرشاد اللاعبين في أثناء اللعب، بالإضافة إلى تسهيل تنزيل الألعاب وتشغيلها، وسيُطلق مساعد Copilot للألعاب في البداية عبر تطبيق Xbox للهواتف المحمولة، إذ سيعمل كشاشة ثانية توفر معلومات وإرشادات في أثناء اللعب.

وتسوّق مايكروسوفت مساعد Copilot للألعاب بوصفه “رفيقًا رقميًا” يساعد اللاعبين عبر تقديم نصائح وإرشادات في عالم اللعبة.

وخلال مؤتمر صحفي، عرضت سونالي ياداف، مديرة منتجات الذكاء الاصطناعي في قطاع الألعاب، بعض السيناريوهات التي يمكن أن يستفيد منها اللاعبون.

وفي أحد العروض التوضيحية، قدّم مساعد Copilot نصائح للاعب في لعبة Overwatch 2، إذ حلل أخطاءه في أثناء الهجوم دون دعم زملائه، كما أوصى بأفضل الشخصيات التي يمكنه اختيارها لتعزيز تكوين الفريق، مع شرح نقاط القوة والضعف لكل بطل.

وفي عرض آخر خاص بلعبة Minecraft، تمكّن Copilot من الإجابة عن استفسارات اللاعبين حول كيفية صناعة الأدوات داخل اللعبة.

ومع أن هذه المزايا ما زالت في المرحلة التجريبية، فإن مايكروسوفت ستبدأ باختبار الإصدار الأولي من مساعد Copilot للألعاب مع مشتركي Xbox Insiders عبر تطبيق Xbox للهواتف المحمولة خلال شهر أبريل.

وستعتمد الشركة على آراء المستخدمين لتحسين المساعد قبل طرحه على نطاق أوسع عبر منصات وأجهزة متعددة في المستقبل، وقد تصبح عنصرًا أساسيًا في تجربة اللعب المستقبلية في إكس بوكس.