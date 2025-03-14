جوجل تُضيف مزايا التخصيص إلى Gemini استنادًا إلى سجل البحث

أعلنت جوجل تحديثًا جديدًا لمساعدها الذكي Gemini، يتيح له تخصيص الإجابات بناءً على سجل البحث الخاص بالمستخدمين.

وتهدف هذه الميزة إلى تحسين دقة الإجابات من خلال تحليل الاستفسارات، وتحديد إذا كان الرجوع إلى سجل البحث سيُسهم في تقديم استجابة أكثر فائدة.

ويعتمد التحديث على نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental، إذ يرجع Gemini إلى سجل البحث فقط إذا وجد أن ذلك مفيد للإجابة.

وعلى سبيل المثال: عند طلب توصيات للمطاعم أو السفر، سيستند المساعد إلى عمليات البحث السابقة عن الأطعمة أو الوجهات السياحية لتقديم اقتراحات أكثر ملاءمة لاهتمامات المستخدم.

وتُعد هذه الميزة جزءًا من نظام التخصيص الموسّع الذي تعمل جوجل على تطويره، والذي سيمكن Gemini في المستقبل من الارتباط بتطبيقات أخرى مثل يوتيوب وصور جوجل، مما يتيح له تقديم رؤى مخصصة بناءً على أنشطة المستخدم واهتماماته.

وأكّدت جوجل أن المستخدمين يمكنهم فصل سجل البحث عن Gemini في أي وقت. وعند تلقي الردود، سيظهر ملخص يوضح كيفية توليد الإجابة، وإذا كان Gemini قد استند إلى معلومات محفوظة أو محادثات سابقة أو سجل البحث. كما ستعرض الواجهة شريطًا واضحًا يحتوي على رابط مباشر لتعطيل ميزة التخصيص.

ويمكن لمستخدمي Gemini تفعيل الميزة من خلال إعدادات التخصيص في قائمة النماذج عبر المتصفح. وتطرح جوجل التحديث بنحو تدريجي في الأجهزة المحمولة، إذ أصبح متاحًا بأكثر من 40 لغة في معظم الدول.

وإلى جانب ميزة التخصيص، أطلقت جوجل تحديثات أخرى تشمل إمكانية إنشاء مساعدين شخصيين مخصصين (Gems) مجانًا لكافة مستخدمي Gemini، وتحسينات في ميزة “البحث العميق Deep Research“، ودعم أوسع للتكامل مع التطبيقات المختلفة.