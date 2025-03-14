جوجل تتيح تشغيل كافة ألعاب أندرويد في الحواسيب

أعلنت جوجل خطوة جديدة لدعم تشغيل ألعاب أندرويد في الحواسيب، إذ ستتوفر كافة ألعاب الهواتف المحمولة افتراضيًا عبر منصة Google Play Games في أجهزة الحاسوب، ما لم يقرر المطورون عدم المشاركة.

ويأتي هذا التغيير قبل مؤتمر مطوري الألعاب الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يرفع بنحو كبير عدد الألعاب المتاحة في المنصة، إذ كان يتعين سابقًا على المطورين الاشتراك يدويًا لإدراج ألعابهم.

وأُطلقت منصة Google Play Games في الحواسيب أول مرة كنسخة تجريبية في عام 2022، مما أتاح للمستخدمين تشغيل ألعاب أندرويد في الحواسيب. ومنذ ذلك الحين، واصلت جوجل توسيع نطاق توفر الخدمة، وتحسين مزاياها.

وضمن إعلاناتها الأخيرة، كشفت جوجل عن شارة “قابلية التشغيل” للألعاب المحمولة المتاحة لأجهزة الحاسوب، لتوضيح مدى توافقها مع الأجهزة.

وستتوفر ثلاث فئات رئيسية لهذه الشارة، وهي:

“محسّنة Optimized”: تشير إلى أن اللعبة تلبي كافة معايير الجودة لتجربة لعب ممتازة.

“قابلة للعب Playable”: تعني أن اللعبة تحقق الحد الأدنى من متطلبات التشغيل في الحاسوب.

“غير مُختبرة Untested”: تُعرض فقط عند البحث عن اللعبة بنحو مباشر.

وبالإضافة إلى دعم ألعاب أندرويد، تعمل جوجل على توسيع قائمة الألعاب الأصلية المُصممة بنحو خاص للحواسيب داخل منصة Google Play Games.

وتتوفر حاليًا أكثر من 50 لعبة أصلية في المنصة، ومن المُخطط أن تفتح جوجل باب المشاركة لكافة المطورين لاحقًا هذا العام.

وفي خطوة أخرى لتعزيز انتشار Google Play Games في أجهزة الحاسوب، ستجعل جوجل كافة الألعاب متاحة في الحواسيب العاملة بمعالجات AMD المحمولة والمكتبية، بعدما كانت تقتصر فقط على قائمة محدودة سابقًا.

وتعمل الشركة على شراكات مع مُصنّعي الحواسيب لضمان توفر المنصة مباشرةً من قائمة “ابدأ” في الأجهزة الجديدة التي ستُطرح خلال هذا العام.

وإلى جانب ذلك، ستُطرح ميزة دعم الحسابات المتعددة، وإمكانية تشغيل عدة نسخ من اللعبة في وقت واحد عبر Google Play Games في الحواسيب هذا الشهر.

وأكّدت جوجل أن منصة Google Play Games ستصبح متاحة للجميع خلال العام الجاري، مما يعزز تجربة ألعاب أندرويد في الحواسيب، ويفتح آفاقًا جديدة للمطورين واللاعبين على حد سواء.