مقارنة بين حاسوبي MacBook Air M4 و MacBook Pro M4

أطلقت شركة آبل آخرًا أحدث إصدار في سلسلة حواسيب MacBook Air الخفيفة الوزن، وهو حاسوب MacBook Air M4 الذي يأتي مع العديد من التحسينات مقارنة بالإصدار السابق MacBook Air M3، وأبرزها المعالج الجديد M4.

ظهر معالج M4 أول مرة في أحدث إصدار من حواسيب MacBook Pro الذي صدر العام الماضي. ونظرًا إلى أن MacBook Air الجديد يعمل بالمعالج نفسه الموجود في MacBook Pro الأحدث، فما الذي يميز كل جهاز عن الآخر؟

إليك مقارنة بين MacBook Air M4 و MacBook Pro M4 لتتعرف أبرز الفروق وأوجه التشابه بينهما:

يتوفر MacBook Pro بعدة خيارات من معالج M4

من أهم وأبرز الفروق بين حاسوبي MacBook Pro M4 و MacBook Air M4 هو أن طراز برو يتوفر بعدة خيارات من معالج M4، إذ يمكن اختيار طراز يعمل بمعالج M4 الأساسي، أو الترقية إلى معالج M4 Pro أو M4 Max.

توفر هذه المعالجات أداءً أقوى لوحدة المعالجة المركزية (CPU) ووحدة معالجة الرسومات (GPU)، مما يعزز سرعة المعالجة. ومع ذلك، فإن MacBook Pro M4 الأساسي يُعدّ جهازًا قويًا جدًا ويمكنه التعامل مع مهام العمل المختلفة بسلاسة، ولكن إذا كنت تخطط لاستخدام الجهاز في أعمال تتطلب أداءً فائق القوة، مثل إنشاء النماذج الثلاثية الأبعاد، وتحرير مقاطع الفيديو فمن الأفضل اختيار معالج M4 Pro أو M4 Max.

وأما MacBook Air M4، فيأتي مع معالج M4 الأساسي فقط دون توفر أي خيارات للترقية. وتوضح آبل أن MacBook Air M4 أسرع مرتين من MacBook Air M1، كما أن محركه العصبي Neural Engine أسرع بثلاث مرات، مما يعني أن معالجة مهام الذكاء الاصطناعي عبر نظام Apple Intelligence ستكون أسرع بكثير في الحاسوب الجديد.

كلا الحاسوبين يدعمان مجموعة مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي من آبل Apple Intelligence، وأبرزها: تطبيق Image Playground لتوليد الصور، وأدوات الكتابة، والتكامل مع ChatGPT، والمساعد سيري المُحسّن.

MacBook Air M4 أخف وزنًا من طراز برو

يتميز حاسوب MacBook Air بوزنه الخفيف، ويتوفر بحجمين، هما: 13 بوصة و 15 بوصة ويبلغ وزن الطراز الصغير 1.24 كيلو جرامًا، وأما MacBook Pro فيتوفر أيضًا بحجمين، هما: 14 بوصة و 16 بوصة ويبلغ وزن الطراز الصغير 1.55 كيلو جرامًا.

يضم MacBook Pro M4 شاشة عالية السطوع

عند الحديث عن مواصفات الشاشات في حواسيب آبل المحمولة الجديدة، يتميز MacBook Pro M4 بالعديد من المزايا الهامة. فهو مزود بشاشة Liquid Retina XDR يصل سطوعها إلى 1600 شمعة في المتر المربع، كما أنه يدعم شاشة nano-texture الاختيارية.

هناك فرق ملحوظ بين الشاشة العادية وشاشة nano-texture؛ إذ تقلل شاشة nano-texture التوهج كثيرًا مما يجعل تجربة استخدامها أقرب إلى تجربة القراءة من الورق الحقيقي.

كما تدعم شاشة طراز برو تقنية ProMotion، مما يمنحها معدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتزًا، وهذه المزية تفتقر إليها شاشة حاسوب MacBook Air M4. بالإضافة إلى ذلك، فإن شاشة MacBook Air M4 تأتي من نوع Liquid Retina ويصل سطوعها إلى 500 شمعة في المتر المربع.

يتفوق حاسوب MacBook Pro M4 على طراز Air بعمر البطارية

تؤكد آبل أن MacBook Pro M4 يتمتع بأطول عمر بطارية على الإطلاق في حواسيب ماك؛ إذ يمكنه الاستمرار بالعمل لمدة تصل إلى 24 ساعة. كما أنه يدعم الشحن السريع بقدرة تبلغ 70 واطًا.

وأما حاسوب MacBook Air M4 فيدعم الشحن بقدرة تبلغ 35 واطًا. ويتمتع بعمر بطارية يصل إلى 18 ساعة، وهو عمر البطارية نفسه في MacBook Air M3، لكنه يمثل تحسنًا كبيرًا مقارنةً بحواسيب ماك التي تعمل بمعالجات إنتل؛ إذ يمكن للحاسوب الجديد الاستمرار بالعمل حتى ست ساعات إضافية بشحنة واحدة مقارنة بحواسيب ماك التي تعمل بمعالجات إنتل.

MacBook Pro M4 يحتوي على منفذ HDMI

يأتي MacBook Air M4 مع منفذين من نوع Thunderbolt 4 USB-C، ومقبس لسماعة الرأس، ومنفذ MagSafe فقط، مما يعني أن خيارات الاتصال محدودة.

وأما MacBook Pro M4 فيتضمن ثلاثة منافذ من نوع Thunderbolt 4، ومنفذ HDMI، وفتحة لبطاقات SDXC. كما أن الإصدارات التي تعمل بمعالجات M4 Pro و M4 Max تحتوي على منفذ من نوع Thunderbolt 5 بدلًا من منفذ Thunderbolt 4 الثالث.

السعر

يُباع حاسوب MacBook Air M4 بسعر يبدأ من 3999 درهمًا إماراتيًا. وأما جهاز MacBook Pro M4 فيُباع بسعر يبدأ من 6899 درهمًا إماراتيًا.

أيهما الأفضل؟

يُعدّ MacBook Pro M4 أفضل جهاز MacBook متوفر حاليًا في الأسواق، وهو مناسب لجميع المهام الثقيلة، ويُعدّ الخيار الأمثل للمبرمجين والذين يعملون في مجال التصميم الثلاثي الأبعاد، وتحرير مقاطع الفيديو. وأما MacBook Air M4 فهو من أفضل الحواسيب المحمولة المناسبة للطلاب والعاملين في المجالات التي تتطلب تنفيذ مهام عمل يومية متوسطة.