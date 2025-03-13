أطلقت شركة آبل أمس إصدارًا جديدًا من سلسلة حواسيب MacBook Air المحمولة في الأسواق العالمية بعد مرور أسبوع تقريبًا على إعلانه. ويأتي الإصدار الجديد مزودًا بمعالج M4 المتطور، ومجموعة من التحسينات مقارنةً بالإصدار السابق.

في هذا المقال، سنقدم مراجعة شاملة لحاسوب MacBook Air M4 الجديد من آبل لتتعرف مواصفاته وأبرز مزاياه.

التصميم والشاشة

حافظ MacBook Air M4 على التصميم النحيف والخفيف الذي يميّز السلسلة، ويأتي في هيكل مصنوع من الألمنيوم بسمك يبلغ 0.45 بوصة ووزن يبلغ 1.24 كيلو جرامًا للطراز الذي يبلغ حجمه 13 بوصة، و1.5 كيلو جرامًا للطراز الذي يبلغ حجمه 15 بوصة.

الجديد في هذا الإصدار إضافة اللون الأزرق السماوي (Sky Blue) إلى مجموعة الألوان المتاحة التي تشمل: الأسود والذهبي والفضي؛ مما يوفر خيارًا جذابًا للمستخدمين الباحثين عن لمسة جمالية مختلفة.

وفيما يتعلق بمواصفات الشاشة، يضم MacBook Air M4 شاشة من نوع (Liquid Retina) بقياس قدره 13.6 بوصة في الطراز الصغير و 15.3 بوصة في الطراز الكبير، وتتميز الشاشة بألوان حيوية وسطوع يصل إلى 500 شمعة في المتر المربع؛ مما يجعلها مناسبة للاستخدام في مختلف ظروف الإضاءة. ومع دعم تقنية (True Tone)، تتكيف الشاشة تلقائيًا مع الإضاءة المحيطة لضمان تجربة مشاهدة مريحة.

يحتوي الجهاز على منفذين من نوع (Thunderbolt 4 (USB-C، بالإضافة إلى منفذ MagSafe 3 للشحن ومنفذ لسماعات الرأس بمقاس قدره 3.5 ملم. ويدعم MacBook Air M4 توصيل شاشتين خارجيتين بدقة تصل إلى 6K مع بقاء الشاشة المدمجة مفتوحة؛ مما يعزز من إنتاجية المستخدمين الذين يحتاجون إلى مساحة عمل كبيرة.

الكاميرا ونظام الصوت

حصلت الكاميرا الأمامية على ترقية لتصبح دقتها 12 ميجابكسل مع دعم مزية Center Stage التي تتبع حركة المستخدم في أثناء إجراء مكالمات الفيديو لضمان بقائه في المنتصف.

وأما نظام الصوت فيتكون من أربعة مكبرات صوت في الطراز الصغير، وستة مكبرات صوت في الطراز الكبير، مع دعم تقنية Dolby Atmos والصوت المكاني (Spatial Audio)، مما يوفر تجربة صوتية غامرة. ​

الأداء والمعالج

يُعد التحديث الأبرز في هذا الإصدار معالج M4 الجديد، الذي يوفر تحسينات ملحوظة في الكفاءة في استهلاك الطاقة وسرعة الأداء مقارنة بالجيل السابق. ويتميز معالج M4 بوحدة معالجة مركزية قوية مكونة من 10 نويات، ووحدة لمعالجة الرسومات مكونة من 10 نويات أيضًا، مما يجعل MacBook Air الجديد أسرع بمرتين من الإصدار الذي يعمل بمعالج M1. وعند مقارنته بجهاز MacBook Air الذي يعمل بمعالج إنتل، فإن إصدار M4 يوفر أداءً أفضل حتى 23 مرة.

ويُعدّ المحرك العصبي القوي في معالج M4، الذي يُسرّع معالجة المهام القائمة على الذكاء الاصطناعي، أسرع بثلاث مرات من المحرك العصبي الموجود في MacBook Air M1.

ومن التحسينات الملحوظة في الإصدار الجديد زيادة سعة ذاكرة الوصول العشوائي الأساسية إلى 16 جيجابايت، مع إمكانية الترقية إلى 24 أو 32 جيجابايت. وتبدأ خيارات التخزين من 256 جيجابايت مع إمكانية الترقية إلى 512 جيجابايت أو تيرابايت واحد أو 2 تيرابايت، لتلبية احتياجات المستخدمين المختلفة.

ويعمل الحاسوب الجديد بنظام التشغيل macOS Sequoia الذي يوفر مزايا جديدة لتعزيز تجربة الاستخدام، كما يوفر تجربة ألعاب غامرة مع صوت مكاني مُحسّن وألعاب جديدة. ويتضمن النظام تطبيق كلمات السر الجديد لتخزين كلمات المرور في مكان واحد، وخلفيات مخصصة لمكالمات الفيديو.

مزايا الذكاء الاصطناعي

يدعم الحاسوب الجديد مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence التي تسمح للمستخدمين بإنشاء صور بالذكاء الاصطناعي، وتحسين كتاباتهم بمساعدة أدوات الكتابة الذكية، والاستفادة من سيري المُحسّن، مع إمكانية الوصول إلى ChatGPT المُدمج بسلاسة في أدوات الكتابة والمساعد الشخصي سيري.

عمر البطارية

يحتوي MacBook Air M4 على بطارية تمتاز بالعمر الطويل؛ إذ يمكنه الاستمرار بالعمل لمدة تصل إلى 15 ساعة من تصفح الويب عبر شبكة الواي فاي، وما يصل إلى 18 ساعة من تشغيل الفيديو. وهذا يعني أن الجهاز مناسب للاستخدام اليومي المكثف دون الحاجة إلى شحن متكرر.

السعر

يُباع حاسوب MacBook Air M4 بسعر يبدأ من 3999 درهمًا إماراتيًا للطراز الذي يبلغ حجمه 13 بوصة، وبسعر يبدأ من 4999 درهمًا إماراتيًا للطراز الذي يبلغ حجمه 15 بوصة.

هل يستحق الشراء؟

يُعدّ MacBook Air M4 من أبرز الحواسيب المحمولة المتوفرة حاليًا في الأسواق، فهو يجمع بين الأداء المحسّن والتصميم الأنيق والسعر المناسب. ويُعدّ هذا الجهاز خيارًا ممتازًا للمستخدمين الباحثين عن حاسوب محمول للاستخدام اليومي يتميز بقوة الأداء والتصميم الأنيق، وهو مناسب للطلاب بفضل وزنه الخفيف وسهولة حمله.