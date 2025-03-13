كيف يُحدث وكلاء الذكاء الاصطناعي نقلة نوعية في قطاع الخدمات المالية؟

وكلاء الذكاء الاصطناعي هم الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي القادر على تنفيذ المهام المعقدة بنحو مستقل. وخلال السنوات القادمة سينتشر الوكلاء الذكيون ويتسببون بإحداث ثورة في جميع الصناعات، وسيكون قطاع الخدمات المالية من أكثر القطاعات تأثرًا بهذه التكنولوجيا.

تعتمد الشركات المالية في عملها على الشبكات الرقمية والبيانات الكبيرة والسجلات المالية السريعة التدفق، وتتنافس باستمرار لتقديم خدمات فضلى للعملاء. لذلك، فإن وكلاء الذكاء الاصطناعي سيكون لديهم القدرة على إحداث تغييرات جذرية في جميع جوانب عمل هذه الشركات.

وفي هذا المقال، سنلقي نظرة عامة على كيفية استخدام البنوك وشركات التأمين والشركات المالية الأخرى هذا النوع من الذكاء الاصطناعي لبناء الجيل القادم من الخدمات المالية.

وكلاء الذكاء الاصطناعي

يُعدّ “الوكلاء الذكيون” أو وكلاء الذكاء الاصطناعي أحدث الصيحات في مجال التكنولوجيا. وهم عبارة عن تطبيقات ذكاء اصطناعي قادرة على التعلم الذاتي لتنفيذ عمليات معقدة ومتعددة المراحل مع تدخل بشري محدود.

على سبيل المثال: يمكن لروبوت محادثة تقليدي مثل ChatGPT اقتراح وجهات سياحية، وأما الوكيل الذكي فيمكنه تخطيط رحلة سفر كاملة، ويشمل ذلك حجز التذاكر والفنادق من خلال مزودي خدمات مختلفين.

كما يمكن للوكيل الذكي إدارة مهام المنزل، من خلال التفاعل مع الكاميرات والأجهزة الروبوتية للقيام بالأعمال المنزلية وتحديد المناطق التي تحتاج إلى صيانة أو تنظيف.

يعود السبب في هذا الاختلاف إلى قدرة الوكلاء على التعلم الذاتي المستمر من المهام في أثناء تنفيذها، وأما روبوت المحادثة المعتمد على الذكاء الاصطناعي التقليدي فلا يتعلم إلا في أثناء تدريبه على بيانات جديدة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للوكلاء التفاعل مع الأنظمة الخارجية؛ إذ تحتاج روبوتات المحادثة التقليدية إلى الوصول إلى الأنظمة الأخرى عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، لكن الوكلاء مثل Operator من OpenAI، يمكنهم التفاعل مع الأنظمة الخارجية بأنفسهم باستخدام الرؤية الحاسوبية والتحليل البصري.

وبفضل هذه القدرات الاستثنائية التي يتمتع بها وكلاء الذكاء الاصطناعي من المُتوقع أن يحدث هذا النوع من الذكاء الاصطناعي ثورة في قطاع الخدمات المالية، وأن نشهد تطبيقات رائدة لهذه التكنولوجيا في السنوات القادمة.

الوكلاء الذكيون في قطاع الخدمات المالية

سيعمل الوكلاء الذكيون محللين مستقلين ومستشارين في مجال التمويل والاستثمار، وسيكونون قادرين على تحليل ظروف السوق وعوامل الخطر لحظيًا لتحديد إستراتيجيات العمل المناسبة. والأهم من ذلك، أن هذا ليس لأن شخصًا ما برمجها للقيام بذلك تحديدًا، بل لأنها تكتشف تلقائيًا أفضل الطرق لزيادة العوائد المالية وتحسين عمل الشركات المالية، وتعدّل إستراتيجياتها ديناميكيًا عند ظهور فرص أفضل.

وفي مجال تقييم المخاطر، سيتفوق الوكلاء على خوارزميات الذكاء الاصطناعي التقليدية من خلال اكتشاف المخاطر الناشئة التي لم تدرّب سابقًا على رصدها.

من ناحية أخرى، سيساعد وكلاء الذكاء الاصطناعي القطاع المالي فيما يتعلق بالامتثال للمتطلبات التنظيمية؛ إذ يمكن للوكلاء مسح الأنظمة بحثًا عن المخاطر المتعلقة بالامتثال، وتحديث أساليب العمل باستمرار استجابة لأي تغييرات في اللوائح أو الالتزامات القانونية.

بالإضافة إلى ذلك، سيساعد الوكلاء الذكيون الشركات المالية في تحسين تجربة العملاء، من خلال توفير وكلاء شخصيين تتجاوز قدراتهم روبوتات المحادثة التقليدية. فبدلًا من تقديم إجابات عامة، سيتعلم هؤلاء الوكلاء الاحتياجات الفردية للعملاء وعاداتهم، وتقديم الخدمات المناسبة لكل عميل بنحو خاص.

ووفقًا لتقرير صادر عن بنك Citi، فإن البنوك تُعدّ من أكثر القطاعات إنفاقًا على التكنولوجيا خارج قطاع التكنولوجيا نفسه. ومن المُتوقع أن يستمر هذا التوجه مع الذكاء الاصطناعي التوليدي ووكلاء الذكاء الاصطناعي.

كما تتوقع (Kirsty Rutter)، مديرة الاستثمار في التكنولوجيا المالية في مجموعة Lloyds Banking Group، أن وكلاء الذكاء الاصطناعي سيكونون قادرين على تقديم خدمات مالية أكثر تخصيصًا وكفاءة، بدءًا من أتمتة خدمات دعم العملاء وحتى تطوير إستراتيجيات استثمار متطورة.

مستقبل وكلاء الذكاء الاصطناعي

ما زلنا في المراحل الأولى من تطور وكلاء الذكاء الاصطناعي، وخلال السنوات القادمة سنشهد تطورات كبيرة في هذا النوع من الذكاء الاصطناعي مع استمرار شركات التكنولوجيا في تطوير وكلاء ذكيين يمكنهم القيام بمهام معقدة.

فغالبًا ما يُنظر إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي على أنهم خطوة أساسية نحو الذكاء العام الاصطناعي (AGI) الذي يمكنه إنشاء أنظمة قادرة على الاستفادة من مهاراتها ومعرفتها لأداء أي مهمة، كما يفعل البشر.

وفي المستقبل القريب، سيصبح الوكلاء في القطاع المالي قادرين على تنفيذ مهام أكثر تعقيدًا. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى فقدان الوظائف؛ إذ يُتوقع فقدان 200,000 وظيفة في (Wall Street).



في المقابل، ستتوفر وظائف جديدة لأولئك القادرين على العمل مع الذكاء الاصطناعي، ولكن هذه التغيرات في سوق العمل تمثل تحديًا يجب على المجتمع التعامل معه.

بالإضافة إلى ذلك، يجب وضع أسس تنظيمية لضمان تشغيل الوكلاء بطريقة أخلاقية وشفافة وخاضعة للمساءلة. كما أن المخاطر الأمنية المرتبطة بالاعتماد الواسع النطاق على وكلاء الذكاء الاصطناعي في المجال المالي تحتاج إلى تقييم وإدارة دقيقة. فمع كل تقنية جديدة، تظهر فرص جديدة للمجرمين الإلكترونيين، وهذا يصبح أكثر خطورة عندما تمتلك هذه التكنولوجيا القدرة على الوصول إلى الأصول المالية واتخاذ قرارات نيابة عن أصحابها.

إذا تمكن قطاع الخدمات المالية من معالجة هذه التحديات بنحو صحيح، فقد نشهد نقلة نوعية وغير مسبوقة في البنوك وشركات التأمين والشركات المالية الأخرى. وسيؤدي ذلك إلى تحسين الوصول إلى الخدمات المالية، وتطوير إستراتيجيات استثمار أكثر مرونة مما يعود بالنفع على الجميع.