علي بابا تكشف عن نموذج ذكاء اصطناعي قادر على تعرّف المشاعر البشرية

أعلنت شركة علي بابا الصينية إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي جديد يحمل اسم “R1-Omni”، وهو يتمتع بقدرة فريدة على تعرّف المشاعر البشرية.

ويأتي هذا النموذج، الذي طوّره مختبر تونغي التابع للشركة، في إطار سعي علي بابا إلى تعزيز ريادتها في قطاع الذكاء الاصطناعي، ومنافسة منصات مثل ChatGPT من OpenAI.

ووفقًا لوكالة بلومبرغ، فإن نموذج R1-Omni متاح كنموذج مفتوح المصدر، وخلال العروض التوضيحية، نجح النموذج في تحليل مشاعر الأشخاص من مقاطع الفيديو، إضافةً إلى وصف ملابسهم وبيئتهم المحيطة.

ويعتمد هذا النموذج الجديد على تحسينات في تقنيات الرؤية الحاسوبية، مستندًا إلى نموذج سابق يُدعى HumanOmni، طوّره الباحث جياشينغ تشاو.

وتأتي هذه الخطوة في ظل المنافسة المتزايدة بين شركات الذكاء الاصطناعي في الصين، إذ حققت شركة DeepSeek نجاحًا عالميًا بعد تفوق أحد نماذجها على ChatGPT، مما أحدث صدى واسعًا في هذا القطاع.

وتستثمر علي بابا بنحو مكثّف في أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، مثل نموذج Qwen، الذي يُقارن بنماذج DeepSeek.

وفي إطار توسعها، أبرمت علي بابا شراكة مع آبل لتوفير مزايا الذكاء الاصطناعي لهواتف آيفون في الصين، كما طرحت نموذج R1-Omni مجانًا عبر منصة Hugging Face، في خطوة لمنافسة OpenAI، التي أطلقت حديثًا نموذج GPT-4.5 القادر على تحليل الفروق الدقيقة في استفسارات المستخدمين، لكنه متاح فقط حاليًا لأصحاب الاشتراكات الاحترافية “Pro” مقابل 200 دولار شهريًا.

وتركز علي بابا حاليًا على تحقيق رؤيتها الطموحة للوصول إلى “الذكاء الاصطناعي العام“، وهو ما أكّده الرئيس التنفيذي للشركة “إيدي وو” خلال لقاء مع المحللين في فبراير الماضي، إذ شدد على أن هذا الهدف يشكّل أولوية قصوى للشركة.