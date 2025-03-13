صفقة كُبرى.. لعبة Pokémon Go في قبضة السعودية

استحوذت شركة ألعاب الفيديو Scopely، التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، رسميًا على قسم الألعاب في شركة Niantic Labs بعد طرحه للبيع في فبراير الماضي في صفقة بلغت 3.5 مليارات دولار.

وتشمل الصفقة غالبية ألعاب Niantic القائمة على تقنية الواقع المعزز (AR)، وأبرزها لعبة Pokémon Go الشهيرة، بالإضافة إلى ألعاب أخرى مثل Monster Hunter Now و Pikmin Bloom، والتطبيقات الاجتماعية المرتبطة بها مثل Campfire و Wayfarer.

وأكّدت Scopely أنها ستضم فريق التطوير كاملًا، إلى جانب الألعاب الرائدة التي تمتلكها Niantic. ومع ذلك، ستحتفظ Niantic بلعبتي Peridot و Ingress خارج الصفقة.

وحققت Niantic نجاحًا كبيرًا مع لعبة Pokémon Go، التي اجتذبت 500 مليون لاعب في عامها الأول، وبلغ عدد اللاعبين ذروته عند 230 مليون لاعب شهريًا، لكن شعبية اللعبة تراجعت إلى نحو 80 مليون لاعب حاليًا.

وأخفقت الشركة في تكرار هذا النجاح مع ألعاب أخرى مثل Harry Potter و NBA Basketball، في حين ما زال مشروع لعبتي Monster Hunter و Pikmin مستمرًا.

ونظرًا إلى الصعوبات التي واجهتها، ألغت Niantic العديد من الألعاب، وسرّحت مئات الموظفين، مما أدى إلى تراجع قيمتها السوقية.

وبعد إتمام الصفقة، ستوجه الشركة تركيزها إلى تطوير مشروعها Niantic Spatial، وهو كيان مستقل بقيادة جون هانكي، يهدف إلى بناء خرائط ثلاثية الأبعاد للعالم الحقيقي.

ويواصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) توسيع نفوذه في قطاع الألعاب الإلكترونية، إذ لا تقتصر ممتلكاته على Scopely، وشركتها الأم Savvy Games Group، بل يمتلك أيضًا حصصًا في شركات كبرى مثل Nintendo و EA و Activision Blizzard.

يُذكر أن Scopely تُعد من أبرز شركات الألعاب المحمولة، إذ تمتلك ألعابًا شهيرة مثل Star Trek Fleet Command و Marvel Strike Force و Monopoly Go، مما يعزز مكانتها في السوق بعد هذا الاستحواذ الكبير.