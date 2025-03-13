جوجل تطلق نماذج ذكاء اصطناعي متطورة لتعزيز قدرات الروبوتات

أعلنت شركة ديب مايند التابعة لجوجل إطلاق نموذجين جديدين للذكاء الاصطناعي مصممين لتمكين الروبوتات من أداء مجموعة واسعة من المهام في العالم الحقيقي دون الحاجة إلى تدريب سابق.

ويُعد نموذج Gemini Robotics أبرز هذه النماذج، إذ يمكنه فهم المواقف الجديدة، والتفاعل مع البيئة المحيطة بنحو أكثر تطورًا.

ويعتمد Gemini Robotics على نموذج Gemini 2.0، أحدث إصدار من نموذج الذكاء الاصطناعي الرائد لشركة جوجل.

وأوضحت كارولينا بارادا، مديرة قسم الروبوتات في “جوجل ديب مايند”، أن النموذج الجديد يستفيد من ميزة الفهم المتعدد الوسائط للبيئة المحيطة في نماذج Gemini، ويضيف القدرة على تنفيذ إجراءات فيزيائية، مما يمنح الروبوتات قدرات أكثر دقة ومرونة.

ويركز نموذج Gemini Robotics على ثلاثة مجالات رئيسية تُعد ضرورية لتطوير روبوتات أكثر فاعلية، وهي التعميم والتفاعل والمهارة اليدوية. وهو قادر على التكيف مع سيناريوهات جديدة، والتفاعل مع الأشخاص والبيئات المحيطة بكفاءة، بالإضافة إلى تنفيذ مهام دقيقة مثل طي الورق أو فتح زجاجة.

وبحسب بارادا، فإن النموذج يحقق قفزة كبيرة في هذه الجوانب مجتمعة، مما يُسهم في تطوير روبوتات أكثر استجابة وقدرة على التعامل مع التغيرات البيئية.

وإلى جانب Gemini Robotics، أطلقت ديب مايند نموذج Gemini Robotics-ER، الذي يعتمد على الاستدلال المجسّد (Embodied Reasoning) لفهم البيئات الديناميكية واتخاذ قرارات مناسبة.

ويُعد الاستدلال المجسّد (Embodied Reasoning) مفهومًا في الذكاء الاصطناعي يشير إلى قدرة النظام على فهم العالم المادي، واتخاذ قرارات بناءً على إدراكه الحسي، والتفاعل المباشر مع البيئة.

وعلى سبيل المثال: إذا كان الروبوت يساعد في تحضير صندوق غداء، فإنه يحتاج إلى معرفة موقع الأشياء على الطاولة، وكيفية فتح الصندوق، والإمساك بالعناصر ووضعها في الأماكن المناسبة، وهو ما يمكن لـ Gemini Robotics-ER تنفيذه بفضل قدراته الإدراكية المتقدمة.

ويتيح النموذج الجديد لعلماء الروبوتات إدماجه في وحدات التحكم المنخفضة المستوى، مما يمنح الروبوتات إمكانات جديدة في التعامل مع المهام اليومية المعقدة.

وأكدت ديب مايند أن السلامة تأتي على رأس أولوياتها، إذ يُدرّب Gemini Robotics-ER على تقييم مدى أمان أي إجراء قبل تنفيذه، كما كشفت الشركة عن إطار عمل جديد، ومعايير قياسية للمساعدة في أبحاث سلامة الذكاء الاصطناعي.

وفي إطار جهودها لضمان التطوير الآمن للروبوتات، قدّمت جوجل وديب مايند العام الماضي ما يسمى بـ “دستور الروبوتات”، وهو مجموعة من القواعد المُستوحاة من مبادئ المفكّر الأمريكي إسحاق أسيموف لضبط سلوك الروبوتات.

وتتعاون ديب مايند مع شركة Apptronik لتطوير جيل جديد من الروبوتات الشبيهة بالبشر، كما أتاحت نموذج Gemini Robotics-ER لمجموعة مُختارة من الشركات، مثل Agile Robots و Agility Robotics و Boston Dynamics و Enchanted Tools.

وتسعى جوجل وديب مايند إلى بناء ذكاء اصطناعي قادر على فهم العالم المادي، والتفاعل معه بفعالية، مما يمهد الطريق نحو تطبيقات واسعة في مجالات متعددة.