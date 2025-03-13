إمبراطورية تتداعى.. تحالف عملاق يسعى إلى الاستحواذ على مصانع إنتل

تجري شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات TSMC مناقشات مع كبرى الشركات التقنية الأمريكية بشأن إنشاء مشروع مشترك للاستحواذ على قسم التصنيع في إنتل، وذلك بدعم من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

وعرضت TSMC على عدة شركات أمريكية رائدة في تصميم الرقاقات، مثل إنفيديا و AMD وبرودكوم وكوالكوم، فرصة المشاركة في المشروع المشترك.

وتأتي هذه المباحثات في أعقاب شائعات سابقة حول الصفقة، تزامنًا مع التوسع الكبير لاستثمارات TSMC في الولايات المتحدة.

ووفقًا لعدة مصادر مُطلعة، فإن TSMC تسعى إلى الحفاظ على حصة لا تتجاوز 50% في المشروع المشترك.

وأفادت التقارير بأن هذه المناقشات بدأت بطلب من إدارة ترامب، التي تُصرّ على بقاء وحدة تصنيع الرقاقات في إنتل تحت سيطرة أمريكية جزئية، مما يجعل أي صفقة محتملة مرهونة بموافقة الحكومة الأمريكية.

وتعاني إنتل أوضاعًا مالية صعبة بعد تكبدها أول خسارة سنوية منذ عام 1986، إذ سجلت خسائر قدرها 18.8 مليار دولار في عام 2024.

وتبلغ قيمة منشآت تصنيع الرقاقات في إنتل نحو 108 مليارات دولار، مما يجعلها هدفًا إستراتيجيًا في القطاع.

ويدعم مجلس إدارة إنتل هذه المفاوضات، لكن بعض المديرين التنفيذيين في الشركة يعارضون الفكرة، خاصةً بسبب التحديات التقنية الكبيرة، والتكاليف المرتفعة المرتبطة باختلاف عمليات التصنيع بين إنتل و TSMC.

وبدأت شركتا إنفيديا وبرودكوم بالفعل اختبار تقنية التصنيع المتقدمة 18A الخاصة بإنتل، في حين تجري AMD تقييمًا مماثلًا. وتُعد هذه الاختبارات خطوة أساسية قد تُمهّد لتعاون أوسع مستقبلًا.

وإذا تمت الصفقة، فمن المتوقع أن يكون لها تأثير كبير في صناعة أشباه الموصلات، إذ ستجمع بين قدرات التصنيع المتقدمة لإنتل وخبرة TSMC في الإنتاج الضخم، مما قد يعيد تشكيل مشهد المنافسة في سوق الرقاقات العالمي.

وفي خضم تلك التقارير، أعلنت شركة إنتل تعيين “ليب بو تان” رئيسًا تنفيذيًا جديدًا، على أن يتولى المنصب رسميًا في 18 مارس.

ويأتي تعيينه بعد مدة انتقالية قادها الرئيسان التنفيذيان المؤقتان ديفيد زينسنر وميشيل جونستون هولتهاوس، عقب مغادرة الرئيس التنفيذي السابق بات غيلسنجر الشركة نهاية العام الماضي.