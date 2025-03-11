هجوم سيبراني واسع يتسبب بتعطل منصة إكس

تعرضت منصة إكس، تويتر سابقًا، لعطل واسع النطاق يوم الاثنين، مما أدى إلى عدم تمكن المستخدمين من الوصول إلى المنصة لمدد طويلة.

وشهد موقع Down Detector، المتخصص في رصد الأعطال عبر الإنترنت، ارتفاعًا حادًا في بلاغات الأعطال ظهر يوم الاثنين، تلاها انقطاعان آخران أكثر تأثيرًا في وقت لاحق من مساء اليوم نفسه.

وأفاد المستخدمون بأن المنصة لم تكن تعمل في معظم الأوقات، باستثناء لحظات قصيرة خلال اليوم أظهرت فيها بعض الاستجابة.

وقال إيلون ماسك، مالك منصة إكس، إن العطل ناتج عن “هجوم سيبراني واسع النطاق”، مشيرًا إلى أن الهجوم قد يكون من تنفيذ “مجموعة مُنسقة أو دولة”.

ولم يقدم ماسك أي أدلة تدعم مزاعمه، لكن خبراء أكدوا لشبكة “NBC News” الإخبارية الأمريكية أن فرضيته ممكنة.

وقال إيسيك ماتر، مدير الأبحاث في NetBlocks، وهي منظمة متخصصة في مراقبة الاتصال بالإنترنت عالميًا: “بالنظر إلى النمط الذي شهدناه مع الانقطاعات الثلاثة، لا يمكن استبعاد احتمال تعرض البنية التحتية لإكس لهجوم حجب الخدمة (DDoS)”. وأضاف أن هذا الانقطاع يُعد من أطول الانقطاعات في تاريخ المنصة وفقًا لسجلات المنظمة.

وفي مقابلة مع قناة Fox Business، أوضح ماسك أن الهجوم السيبراني الواسع تضمن “عناوين IP مصدرها منطقة أوكرانيا”.

وتشير تقارير شركة Cloudflare، المتخصصة في الأمن السيبراني، إلى أن أوكرانيا أصبحت مصدرًا متزايدًا لهجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS).

ووفقًا لتقرير الشركة عن التهديدات السيبرانية في الربع الرابع من عام 2024، فقد حلّت أوكرانيا في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكبر المصادر لهذه الهجمات بعد سنغافورة وهونغ كونغ وإندونيسيا.

يُذكر أن هذه ليست أول مرة يعزو فيها ماسك مشكلات إكس التقنية إلى هجوم سيبراني، إذ ادّعى العام الماضي أن عطلًا مماثلًا وقع في أثناء استضافته محادثة صوتية مباشرة مع الرئيس الحالي دونالد ترامب، إذ واجهت المنصة مشكلات خلال البث.