مراجعة شاملة لهاتف أوبو Reno 13 الجديد

يأتي هاتف أوبو Reno 13 الجديد بتصميم عصري ومواصفات تقنية متطورة تجعله منافسًا قويًا لأحدث الهواتف من الفئة المتوسطة. يضم الهاتف شاشة عالية الدقة، ويتميز بأداء سريع، ونظام تصوير متقدم، وبطارية تمتاز بالعمر الطويل، ويدعم مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة الاستخدام.

وفي هذه المراجعة، سنوضح مواصفات هاتف أوبو Reno 13 الجديد وأبرز مزاياه.

التصميم

يأتي هاتف أوبو Reno 13 بتصميم أنيق مع إطار مصنوع من الألومنيوم، ويمتاز بالنحافة والوزن الخفيف؛ إذ تبلغ أبعاده 157.9× 74.7 × 7.2 ملم، ويبلغ وزنه 181 جرامًا.

يمتاز الهاتف بالمتانة العالية؛ إذ يدعم معيار IP68/IP69 لمقاومة الماء والغبار، مما يعني أنه قادر على تحمل الغمر تحت الماء حتى عمق يصل إلى متر ونصف المتر لمدة تبلغ نصف ساعة.

الشاشة

يضم Reno 13 شاشة AMOLED يبلغ مقاسها 6.59 بوصات، وتدعم مليار لون وتقنية +HDR10، مما يوفر ألوانًا زاهية وتباينًا عميقًا. وتبلغ دقة الشاشة 1256 × 2760 بكسلًا، وتبلغ كثافتها 460 بكسلًا لكل بوصة، ويصل سطوعها إلى 1200 شمعة في المتر المربع؛ مما يضمن رؤية واضحة حتى تحت ضوء الشمس المباشر.

تدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، كما تدعم تقنية PWM dimming لتقليل إجهاد العين. وتأتي مغطاة بطبقة زجاجية من نوع (Corning Gorilla Glass 7) لحمايتها من الخدوش والصدمات.

المعالج والأداء

يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 8350 المُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع Mali G615-MC6، ويحتوي الهاتف على شريحة X1 لتحسين الاتصال بالشبكات اللاسلكية.

ويأتي هاتف أوبو Reno 13 مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبدأ من 8 جيجابايت، وتصل إلى 16 جيجابايت، وأما ذاكرة التخزينالداخلية فتبدأ سعتها من 128 جيجابايت، وتصل إلى تيرابايت واحد.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 15 مع واجهة المستخدم ColorOS 15 التي تقدم تجربة استخدام مُحسّنة ومزايا تخصيص متقدمة. ويوفر الهاتف تجربة ألعاب سلسة وأداءً قويًا في أثناء استخدام التطبيقات الثقيلة، ويدعم نظام الذكاء الاصطناعي (AI Hyper Boost) المعتمد على خوارزميات متقدمة لتحسين تجربة اللعب بألعاب الفيديو والتحكم في درجة الحرارة.

مهما اشتدت المعركة… هاتفك يظل باردًا.#OPPOReno13Series pic.twitter.com/ugEuXoHE4S — أوبو السعودية | OPPO Saudi (@OPPOSaudi) March 10, 2025

الكاميرا

يضم Reno 13 كاميرا خلفية ثنائية العدسات تأتي بالمواصفات التالية:

العدسة الرئيسية: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.8، وتضم مستشعرًا بحجم يبلغ 1/1.95 بوصة، وتدعم التركيز التلقائي PDAF والتثبيت البصري OIS.

العدسة الفائقة الاتساع: تأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2، وتدعم زاوية تصوير تبلغ 115 درجة، وهي مثالية للصور الجماعية والمناظر الطبيعية.

تدعم الكاميرا الخلفية تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يصل إلى 60 إطارًا في الثانية، وتدعم تقنية التثبيت gyro-EIS، مما يضمن تسجيل مقاطع فيديو خالية من الاهتزازات.

وأما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.0، وتدعم التركيز التلقائي، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لالتقاط الصور الشخصية العالية الجودة. كما يمكنها تصوير مقاطع الفيديو بدقة تبلغ 4K بمعدل يصل إلى 60 إطارًا في الثانية.

يدعم هاتف أوبو مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي لتحسين الصور، وأبرزها:

مزية AI Livephoto: لتعزيز وضوح الصور الملتقطة في وضع (Live).

مزية AI Clarity Enhancer: لتحسين وضوح الصور وإزالة أي تشويش.

مزية AI Reflection Remover: لإزالة الانعكاسات من الصور.

مزية AI Night Portrait: لتحسين وضوح الصور الملتقطة في الليل أو في ظروف الإضاءة المنخفضة.

البطارية والشحن

يحتوي هاتف أوبو على بطارية كبيرة بسعة تبلغ 5600 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم تقنية الشحن السريع SuperVOOC بقدرة تبلغ 80 واطًا.

يمكن لهاتف أوبو Reno 13 الاستمرار بالعمل لمدة تصل إلى 17 ساعة من الاستخدام المكثف، ولمدة تبلغ 21 ساعة من بث المحتوى المرئي، ولمدة تبلغ 9 ساعات من اللعب بألعاب الفيديو، ولمدة تصل إلى 15 ساعة من تصفح الويب.

السعر

يُباع هاتف أوبو Reno 13 الجديد بسعر قدره 1399 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبلغ 256 جيجابايت.

هل يستحق الشراء؟

يقدم هاتف أوبو Reno 13 مزيجًا متوازنًا من التصميم الأنيق، والأداء القوي، ونظام التصوير المتطور. بالإضافة إلى البطارية الكبيرة ودعم الشحن السريع، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الباحثين عن هاتف قوي من الفئة المتوسطة.

المواصفات الكاملة لهاتف أوبو Reno 13 الجديد:

Reno 13 المعالج معالج (Mediatek Dimensity 8350) الثماني النوى، والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.59 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والبنفسجي، والأزرق. نظام التشغيل أندرويد 15. الوزن 181 جرامًا. السعر 1399 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبلغ 256 جيجابايت.