كيف يُغيّر البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي مستقبل التعليم والبحث الأكاديمي؟

يشهد العالم تحولًا جذريًا في مُختلف المجالات بسبب الذكاء الاصطناعي، خاصة في مجال التعليم، فقد أصبحت أدوات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي عاملًا رئيسيًا في تحسين تفاعل الطلاب مع المحتوى الأكاديمي، وتسهيل عمليات البحث، وتعزيز التجربة التعليمية. ومع ذلك، فإن هذا التطور يضع على عاتق الشركات المطورة لهذه الأدوات مسؤولية كبيرة تتعلق بتطوير أدوات بحث تمتاز بالموثوقية والشفافية بالإضافة إلى الفعالية.

في هذا المقال، سنوضح كيف تغير أدوات البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي مستقبل التعليم والبحث الأكاديمي وما التحديات المرتبطة باستخدام هذه الأدوات.

تحسين التعليم والبحث الأكاديمي بمساعدة الذكاء الاصطناعي

لا يسعى الذكاء الاصطناعي إلى استبدال أساليب التعليم التقليدية، بل إلى تحسينها وتطويرها. ففي الوقت الحالي يواجه الطلاب تحديات تتمثل في البحث عن المعلومات من مصادر كثيرة عبر الإنترنت، وهنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي في تبسيط هذه العملية، مما يتيح للطلاب قضاء وقت أقل في البحث والمزيد من الوقت في التحليل والتفكير النقدي.

على سبيل المثال: يُعد “Liner” أحد محركات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي المصممة خصوصًا للطلاب والباحثين، ويساعد في الوصول إلى مصادر أكاديمية موثوقة بسرعة وكفاءة، مما يقلل الوقت المستغرق في البحث عن المعلومات ويتيح المزيد من الوقت لفهمها وتحليلها.

وهذا التحول في طريقة البحث يعكس تغيرًا جوهريًا في أساليب التعلم الحديثة، إذ يعتمد الجيل الحالي بنحو متزايد على الذكاء الاصطناعي أداة تعليمية أساسية. فوفقًا لمسح أجرته Prosper Insights & Analytics، يستخدم 37.6% من الجيل زد الذكاء الاصطناعي التوليدي في أثناء الدراسة وإجراء البحوث الأكاديمية، وهي نسبة أعلى من أي جيل آخر، ومن المُتوقع أن تزداد مع تطور هذه التقنيات.

وأظهر استطلاع حديث أن 46.6% من جيل “X” و 43.3% من المشاركين في الاستطلاع من الأجيال المختلفة يعتمدون على الذكاء الاصطناعي في عمليات البحث الأكاديمي، مما يعكس الحاجة المتزايدة إلى تطوير أدوات تساعد في تحليل الكميات الكبيرة من البيانات، والتحقق من صحتها، وتنظيمها بنحو فعال.

ومع ذلك، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث الأكاديمي يتطلب التحقق من موثوقية المصادر. فقد أظهرت دراسة أجرتها جامعة “ستانفورد” عام 2016 أن العديد من الطلاب يجدون صعوبة في تقييم مصداقية المعلومات عبر الإنترنت، وهي مشكلة تفاقمت مع انتشار المعلومات المضللة.

وفي دراسة أخرى أجرتها جامعة ستانفورد عام 2023، وُجد أن 51.5% فقط من الجُمل التي يُنتجها الذكاء الاصطناعي مدعومة بمصادر موثوقة، و 74.5% فقط من المراجع تدعم المحتوى المرتبط بها في بعض أدوات البحث مثل Bing Chat و YouChat. وهذا يسلط الضوء على مخاطر الاعتماد على أدوات بحث لا تتميز بالشفافية؛ إذ يمكن أن يؤدي غياب التوثيق الواضح والدقيق إلى وقوع الطلاب في مشكلة الانتحال غير المقصود. لذلك، فإن الأدوات التي تضمن الشفافية وتوفر مراجع واضحة يمكن أن تعزز جودة البحث الأكاديمي وتزيد من الثقة بالذكاء الاصطناعي.

التحديات

حتى مع الفوائد الكثيرة التي تقدمها أدوات البحث الذكية للطلاب، هناك تحديات تتعلق بالتحيز، وانتشار المعلومات المضللة، وغياب الإشراف البشري. ووفقًا لمسح أجرته شركة Prosper Insights & Analytics، فإن 38.6% من جيل “X” يعبرون عن قلقهم من الحاجة إلى إشراف بشري على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، و 29.9% قلقون من شفافية عمليات البحث باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

وهذا يؤكد أهمية تطوير أدوات بحث ذكية تمتاز بالدقة العالية والشفافية، وتمنح الطلاب تحكمًا كاملًا في تجربة البحث الخاصة بهم، بحيث يمكنهم تصفية المصادر غير الموثوقة، مثل المدونات الشخصية، وكل نتيجة بحث تقدمها هذه الأدوات يجب أن تأتي مع مراجع تفصيلية. وهذا النهج يقلل المخاوف المتعلقة بالتحيز والمعلومات المضللة، مما يجعل هذه الأدوات أكثر موثوقية في البيئات الأكاديمية.

مستقبل الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث الأكاديمي

من المُتوقع أن يُحدث الذكاء الاصطناعي نقلة نوعية في العملية التعليمية، وسيُمكن الطلاب من خوض تجارب تعليمية مخصصة تناسب احتياجاتهم الفردية. ومع استمرار تطور أدوات البحث الذكية، فإن طرق التعليم والبحث الأكاديمي ستصبح أكثر كفاءة في المستقبل.