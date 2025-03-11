رغم العقوبات الأمريكية.. هواوي قادرة على تصنيع رقاقات ذكاء اصطناعي متطورة

تواجه الصين وشركاتها التقنية الكُبرى مثل هواوي قيودًا تجارية صارمة فرضتها الولايات المتحدة لإبطاء تقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي، وتستهدف هذه القيود بنحو خاص تصنيع الرقاقات.

ومع ذلك، يبدو أن هذه الإجراءات لم تحقق التأثير المطلوب، إذ أفادت تقارير حديثة بأن شركة هواوي، التي تُعد من أكثر الشركات تعرضًا للعقوبات الأمريكية، تمتلك موارد كافية لتصنيع ما يقارب 750 ألف رقاقة ذكاء اصطناعي متقدمة.

وتفرض الولايات المتحدة قيودًا تجارية على هواوي منذ سنوات، وقد بدأت العقوبات في قطاع الاتصالات، إذ زعمت السلطات الأمريكية أن معدات الشركة تشكّل تهديدًا للبنية التحتية للاتصالات في البلاد.

ومع توسع الشركات التقنية الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي، واجهت هواوي قيودًا إضافية تهدف إلى إبطاء تقدمها في هذا المجال.

وكانت آخر القيود التجارية قد دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2024، لكنها لم تكن بالحدة التي توقعتها الشركات الصينية، إذ أشارت تقارير سابقة إلى أن رد فعل الشركات الصينية كان “غير مبالٍ” إلى حد بعيد.

ووفقًا لمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (CSIS)، فإن هواوي تمتلك القدرة على تصنيع مليون رقاقة ذكاء اصطناعي من طراز Ascend 910C، التي تُنتج عبر دمج رقاقتين من طراز Ascend 910B بعملية تصنيع تُعرف باسم “التغليف”.

ومن الجدير بالذكر أن نسبة من هذه الرقاقات تتعرض للتلف في أثناء هذه العملية، مما يعني أن العدد الفعلي للرقاقات الصالحة للاستخدام يصل إلى نحو 750 ألف وحدة، إذ تشير المصادر إلى أن “ما يقارب 75% من رقاقات Ascend 910C تنجو من عملية التغليف المتقدمة”.

ويعود هذا الإنجاز إلى التعاون الوثيق بين هواوي وشركة SMIC، إذ تعد SMIC المورد الرئيسي لرقاقات “كيرين Kirin” المُستخدمة في هواتف هواوي الذكية، كما تصنع شرائح الذكاء الاصطناعي Ascend الخاصة بالشركة.

ومع أن تقنيات التصنيع لدى SMIC لا ترقى إلى مستوى شركة TSMC الرائدة أو سامسونج، فإن تحسينات المعدات القديمة مكّنتها من تحقيق تقدم كبير.

وتعتمد SMIC حاليًا على عملية تصنيع بدقة قدرها 7 نانومتر، إذ تواجه صعوبة في الانتقال إلى تقنيات أكثر تقدمًا بسبب عدم قدرتها على الوصول إلى معدات التصنيع الحديثة. ولذلك، تركز الشركة على تحسين تقنياتها الحالية لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

وواجهت SMIC مشكلة رئيسية أعاقت قدرتها على تحسين عمليات التصنيع بالدقة البالغ قدرها 7 نانومتر، لكن الشركة تمكنت من التغلب على هذا التحدي من خلال الاستحواذ القانوني على معدات أمريكية متخصصة في تصنيع الرقاقات على الرغم من القيود المفروضة، إذ لم تكن تلك المعدات محظورة بالكامل.

ومن المتوقع أن تساعد المعدات الجديدة SMIC في زيادة سعة إنتاج الرقاقات المتطورة، وستكون هواوي من أبرز المستفيدين من ذلك الوضع.