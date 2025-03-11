تيك توك تطلق مزايا جديدة لحماية المراهقين وتعزيز التحكم الأبوي

أعلنت منصة مشاركة مقاطع الفيديو تيك توك يوم الثلاثاء إطلاق مزايا جديدة لحماية المستخدمين المراهقين، إذ أصبح بإمكان الآباء الآن حظر استخدام التطبيق خلال أوقات محددة، إلى جانب الاطلاع على قوائم المتابعين والمُتابَعين الخاصة بأبنائهم، وذلك عبر ميزة “الاقتران العائلي Family Pairing”.

وستبدأ تيك توك تشجيع المستخدمين الشباب على الابتعاد عن هواتفهم ليلًا، والحصول على قسط من الراحة.

وتتيح ميزة “الابتعاد عن الشاشة Time Away” للآباء حظر وصول أبنائهم إلى تيك توك خلال أوقات محددة يختارونها سابقًا، مثل أوقات الدراسة وأوقات النوم.

ويمكن للآباء ضبط جدول زمني متكرر لمنع الوصول إلى التطبيق تلقائيًا. وفي حال طلب المراهق تمديد الوقت المسموح، فإن القرار النهائي يعود إلى الأهل.

ومع التحديثات الجديدة، أصبح بإمكان الآباء الاطلاع على قائمة الحسابات التي يتابعها أبناؤهم، وكذلك من يتابعهم، بالإضافة إلى معرفة الحسابات التي حظرها المراهق.

وبدءًا من الأشهر المقبلة، سيتمكن المستخدمون المراهقون عند الإبلاغ عن مقطع فيديو مخالف لقواعد تيك توك من اختيار إرسال تنبيه إلى أحد الوالدين، حتى إذا لم يكونوا يستخدمون ميزة “الاقتران العائلي Family Pairing”.

واستكمالًا للإجراءات المُعلنة، سيعيد تيك توك تنشيط موجز المحتوى التعليمي “STEM” للمراهقين الذين عطلوه سابقًا، كما يعمل التطبيق على تعزيز العادات الرقمية الصحية من خلال ميزة “الاسترخاء قبل النوم Wind-Down”، إذ سيعرض تيك توك رسالة بملء الشاشة مع موسيقى مهدئة عندما يستخدم المراهقون دون سن 16 عامًا التطبيق بعد الساعة العاشرة مساءً، بهدف تشجيعهم على الاسترخاء والانتباه إلى الوقت. وإذا تجاهل المستخدم الرسالة الأولى، سيظهر تنبيه ثانٍ بملء الشاشة.

وفي الأسابيع المقبلة، ستبدأ المنصة اختبار إضافة تمارين التأمل إلى ميزة Wind-Down لمساعدة المراهقين على الاسترخاء قبل النوم.

ويأتي إطلاق هذه المزايا في إطار جهود تيك توك لمعالجة المخاوف المتعلقة بتأثير التطبيق قي المستخدمين المراهقين، إذ تواجه المنصة، إلى جانب منصات اجتماعية أخرى، ضغوطًا متزايدة من المشرعين حول العالم بشأن تأثيرها السلبي المحتمل في الشباب.