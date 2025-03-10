مراجعة شاملة لهاتف آيفون 16e الجديد

أطلقت شركة آبل آخرًا هاتفها الجديد آيفون 16e، الذي يُعد بديلًا لسلسلة SE السابقة. ويستهدف هذا الهاتف الأشخاص ذوي الميزانية المحدودة الذين يرغبون في تجربة هواتف آيفون.

يدعم الهاتف الجديد مزايا متقدمة ويمتاز بالأداء القوي، ويُعدّ خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يبحثون عن هاتف من الفئة المتوسطة يعمل بنظام iOS، كما أنه مناسب لمستخدمي هواتف آيفون SE الذين يفكرون في الترقية.

إليك مراجعة شاملة لهاتف آيفون 16e الأحدث من آبل لتتعرف مواصفاته وأبرز مزاياه:

التصميم والشاشة

يأتي آيفون 16e بتصميم مشابه لآيفون 13 من حيث الحجم والشكل، ويضم شاشة من نوع (Super Retina XDR OLED)، يبلغ مقاسها 6.1 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1170 × 2532 بكسلًا، ويصل سطوعها إلى 1200 شمعة في المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتزًا. وتأتي الشاشة محمية بطبقة زجاجية من نوع Ceramic Shield لمقاومة الخدوش والصدمات.

يعود النتوء الكبير الخاص بتقنية Face ID في هذا الإصدار، ولا يتضمن الجزيرة الديناميكية المتوفرة في الإصدارات الحديثة من هواتف آيفون.

بالإضافة إلى ذلك، زودت آبل الهاتف بمنفذ للشحن من نوع USB-C، بالإضافة إلى زر “Action” القابل للتخصيص والموجود في الإصدارات الحديثة من هواتف آيفون الرائدة.

يتميز آيفون 16e بالمتانة العالية، وهو مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68؛ مما يعني أنه يتحمل الغمر في الماء حتى عمق يصل إلى متر ونصف المتر لمدة تصل إلى نصف ساعة.

المعالج والأداء

يعمل هاتف آيفون 16e بمعالج آبل A18 الجديد، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، مما يضمن أداءً سلسًا وسريعًا عند تشغيل التطبيقات الكثيفة والألعاب.

وقد زودت آبل هاتفها الجديد بأول مودم داخلي من تصنيعها وهو مودم C1، الذي يعزز كفاءة البطارية وجودة الاتصال بالشبكات. ويدعم الجهاز أيضًا إرسال الرسائل عبر الأقمار الصناعية؛ مما يوفر وسيلة اتصال إضافية في الحالات الطارئة.

يعمل آيفون 16e بنظام iOS 18 ويدعم مزايا الذكاء الاصطناعي (Apple Intelligence) المتاحة في سلسلة هواتف آيفون 16 الرائدة، والتي توفر تجربة ذكية وشخصية للمستخدمين، وأبرزها: المساعد الصوتي المُحسن سيري الذي أصبح أكثر ذكاءً وفائدة من قبل، ومزايا تحرير الصور وإنشاء رموز تعبيرية مخصصة، وتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي، وأدوات الكتابة للمساعدة في كتابة النصوص وغير ذلك.

الكاميرا

يضم آيفون 16e كاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميجابكسل، مع إمكانية التقريب البصري حتى 2x دون فقدان الجودة. وتقدم أداءً جيدًا في ظروف الإضاءة المختلفة. وتدعم الكاميرا الخلفية تصوير مقاطع الفيديو بدقة تبلغ 4K بمعدل يصل إلى 60 إطارًا في الثانية، مع دعم التثبيت البصري.

وأما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل مع دعم التركيز التلقائي؛ مما يتيح التقاط صور شخصية واضحة وإجراء مكالمات فيديو عالية الجودة. وتدعم الكاميرا الأمامية تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K.

البطارية والشحن

يحتوي آيفون 16e على بطارية بسعة تبلغ 4005 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الهاتف الشحن السلكي السريع، ويمكن شحن البطارية حتى نسبة تبلغ 50% في 30 دقيقة. ومع ذلك، لا يدعم الجهاز تقنية MagSafe للشحن اللاسلكي التي قدمتها آبل أول مرة مع آيفون 12.

يتمتع آيفون 16e بأفضل عمر للبطارية على الإطلاق بين هواتف آيفون ذات الشاشة البالغ قياسها 6.1 بوصات؛ إذ تستمر البطارية في العمل حتى ست ساعات أطول من هاتف (آيفون 11)، وحتى 12 ساعة أطول من جميع هواتف آيفون SE.‏

السعر

يُباع هاتف آيفون 16e الجديد بسعر يبدأ من 2599 درهمًا إماراتيًا، ويتوفر بلونين، هما: الأبيض والأسود.

هل يستحق الشراء؟

يُعد آيفون 16e من أبرز الهواتف الاقتصادية التي تتميز بقوة الأداء وجودة التصميم. ومن أن الهاتف لا يدعم تقنية MagSafe للشحن اللاسلكي، ويضم كاميرا خلفية أحادية العدسة، فإنه يعمل بمعالج حديث وقوي، ويدعم مزايا ذكاء اصطناعي متطورة، وتمتاز بطاريته بالعمر الطويل، ويأتي بتصميم عصري وأنيق. فإذا كنت ترغب في تجربة هواتف آبل لكن دون دفع مبلغ كبير، فإن آيفون 16e سيكون مناسبًا لك.

المواصفات الكاملة لهاتف آيفون 16e الأحدث من آبل:

آيفون 16e المعالج معالج Apple A18 الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة من نوع (Super Retina XDR OLED) بقياس قدره 6.1 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128، أو 256، أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 جيجابايت. الكاميرا الخلفية أحادية العدسات بدقة قدرها 48 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والأبيض. نظام التشغيل iOS 18. الوزن 176 جرامًا. السعر يبدأ من 2599 درهمًا إماراتيًا.