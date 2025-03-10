آبل تؤجل إطلاق جهازها المنزلي الذكي بسبب تأخر ترقيات سيري

أجّلت آبل إطلاق جهازها المنزلي الذكي، الذي كان من المتوقع إعلانه هذا الشهر، بسبب تأخر التحديثات الجديدة للمساعد الصوتي سيري، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ.

وكانت آبل تأمل الكشف عن الجهاز خلال شهر مارس الجاري، لكن الاعتماد الكبير على قدرات سيري المؤجلة دفعها إلى تأجيله أيضًا، دون أن تحدد الشركة موعدًا جديدًا لإطلاق الجهاز.

وفي غضون ذلك، بدأت آبل السماح لبعض موظفيها باختبار نسخة تجريبية من الجهاز في منازلهم. ويأتي هذا التطور بعد أيام فقط من إعلان الشركة حاجتها إلى مزيد من الوقت لتطوير مزايا سيري التي قدّمتها أول مرة في مؤتمر WWDC 2024.

وتعتمد التحديثات القادمة لسيري على تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بآبل (Apple Intelligence)، مما يعني أنها ستكون متاحة فقط في بعض الأجهزة الحديثة.

وأكدت آبل في بيان رسمي أن تطوير هذه المزايا سيستغرق وقتًا أطول من المتوقع، وأنها تخطط لإطلاقها خلال العام المقبل.

وكان من المقرر في البداية أن يصل الإصدار الجديد من سيري مع تحديث iOS 18.4، مع قدرة على فهم سياق المستخدم الشخصي، والتفاعل مع المحتوى الظاهر في الشاشة، وتقديم تحكم أعمق في التطبيقات.

ويُرجح أن يكون لهذه المزايا دور رئيسي في الجهاز المنزلي الذكي الجديد، مما يبرر قرار آبل بتأجيل إطلاقه. ومع أن الشركة لم تعلن رسميًا خططها لهذا المنتج، فإن التأخير يعكس تأجيلًا داخليًا لمواعيد الطرح التي كانت تستهدفها.

ويُعد هذا الجهاز أول خطوة للشركة نحو التوسع في سوق المنازل الذكية. ومن المتوقع أن يأتي الجهاز بشاشة قياسها 6 أو 7 إنشات، ومعالج A18، ودعم تقنيات Apple Intelligence، كما يُقال إنه سيشبه جهاز HomePod لكن مع شاشة مرفقة، مع إمكانية تثبيته على قاعدة مزودة بمكبر صوت أو تركيبه على الحائط.