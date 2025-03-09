مقارنة بين هاتفي Nothing Phone 3a و iPhone 16e

يُعدّ هاتفا iPhone 16e و Nothing Phone 3a من أبرز الهواتف المتوسطة التي أُطلقت حديثًا، ويأتي كلاهما مع تحديثات متعددة مقارنةً بالطرز السابقة، ويدعمان مجموعة من المزايا القوية التي تتوفر عادةً في الهواتف الرائدة.

يُباع كلا الهاتفين بأسعار متقاربة، لكن هناك الكثير من الفروق بينهما في المواصفات، وسنوضح أبرزها في المقارنة التالية بين هاتفي Nothing Phone 3a و iPhone 16e:

يضم Nothing Phone 3a شاشة أكبر من شاشة هاتف iPhone 16e

يضم Nothing Phone 3a شاشة يبلغ مقاسها 6.77 بوصات، وهي أكبر بكثير من شاشة هاتف iPhone 16e التي يبلغ مقاسها 6.1 بوصات.

تأتي شاشة Nothing Phone 3a من نوع AMOLED، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتمتاز بسطوع يصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع. وأما شاشة iPhone 16e فهي من نوع Super Retina XDR، وتمتاز بسطوع يصل إلى 1200 شمعة في المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتزًا.

يضم Nothing Phone 3a كاميرا خلفية ثلاثية العدسات

يتفوق Nothing Phone 3a على iPhone 16e فيما يتعلق بعدد عدسات الكاميرا الخلفية؛ إذ يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، وأما iPhone 16e فيضم كاميرا خلفية أحادية العدسة. ومع ذلك، توضح آبل أن كاميرا iPhone 16e تتضمن عدسة مدمجة مزدوجة (fusion) بدقة قدرها 48 ميجابكسل؛ مما يتيح التقريب البصري بمعدل يبلغ 2x والتقريب الرقمي بمعدل يصل إلى 10x.

وأما هاتف نوثينج، فهو مزود بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وعدسة مقرّبة بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 8 ميجابكسل. وتوضح Nothing أن نظام التصوير في هاتفها الجديد مدعوم بمحرك TrueLens Engine 3 الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لمعالجة الصور، وخوارزميات حسابية متقدمة، وتقنية التصوير المتعدد الإطارات، لتقديم صور احترافية تتمتع بجودة عالية.

يتفوق iPhone 16e على Nothing Phone 3a بقوة الأداء

يُعدّ المعالج ونظام التشغيل من أبرز الفروق بين كلا الهاتفين؛ إذ يعمل Nothing Phone 3a بنظام أندرويد 15، ويعمل بمعالج Snapdragon 7s Gen 3 الذي صدر العام الماضي.

يتمتع هذا الهاتف بسلاسة عالية في أثناء الاستخدام اليومي وهو قادر على تشغيل الألعاب الكثيفة بنحو جيد، لكنه لم يحقق نتائج مرتفعة في اختبارات الأداء.

وأما iPhone 16e فيتفوق على هاتف نوثينج بقوة الأداء، فهو يعمل بنظام iOS 18 ويعمل بمعالج A18 Bionic من آبل، وهو المعالج نفسه الذي يعمل به هاتف iPhone 16 الرائد. ويمتاز هذا المعالج بقوة الأداء والسرعة العالية في معالجة المهام، وهو قريب من أداء A18 Pro الذي يعمل به هاتف iPhone 16 Pro Max.

يدعم iPhone 16e مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence

تحتوي سلسلة هواتف iPhone 16 بالكامل على مجموعة مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence التي تتضمن مزية Genmoji لإنشاء الرموز التعبيرية المخصصة، وتطبيق Image Playground لإنشاء الصور، بالإضافة إلى سيري المحسّن الذي يمكنه فهم الأوامر الصوتية باللغة الطبيعية، وأدوات الكتابة.

وأما Nothing Phone 3a، فلا يدعم مزايا ذكاء اصطناعي متقدمة مثل الموجودة في iPhone 16e، لكنه يتضمن مزية Essential Key التي تعتمد على زر جديد موجود على الجانب الأيمن من الهاتف يتيح الوصول إلى مركز الذكاء الاصطناعي الذي يُسمى Essential Space. ويمكن الضغط مرة واحدة على الزر لالتقاط المحتوى وإرساله إلى Essential Space، أو الضغط مطولًا عليه لتسجيل ملاحظات صوتية، أو النقر المزدوج للوصول إلى المحتوى المحفوظ.

يدعم هاتف iPhone 16e معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار

يدعم هاتف iPhone 16e معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار؛ مما يعني أنه قادر على مقاومة الغبار والأتربة، كما يمكنه تحمل الغمر في الماء لمدة تصل إلى نصف ساعة.

وأما Nothing Phone 3a، فيدعم معيار IP64، وهذا المعيار تدعمه عادة السماعات ومكبرات الصوت، ويعني أن الهاتف مقاوم للغبار ولكنه لا يتحمل سوى التعرض لرذاذ الماء وليس الغمر.

السعر

هاتف Nothing Phone 3a مُتاح الآن للطلب الأولي بسعر يبدأ من 425 دولارًا، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود والأبيض والأزرق. وأما iPhone 16e فيُباع بسعر يبدأ من 599 دولارًا، ويتوفر بلونين، هما: الأبيض والأسود.

أيهما الأفضل؟

مع أن هاتف Nothing Phone 3a يتميز بكاميرا خلفية متعددة العدسات، ويضم شاشة كبيرة وتدعم معدل تحديث مرتفع، فإن iPhone 16e يحتوي على معالج أقوى، وهو مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، ويدعم مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي المتطورة.

وهذا يعني أن هاتف iPhone 16e أفضل من هاتف نوثينج من حيث المتانة وقوة المعالجة، ومع ذلك، يعتمد اختيار أحدهما بنحو أساسي على السعر ونظام التشغيل المفضل لدى المستخدم.

المواصفات الكاملة لهاتفي Nothing Phone 3a و iPhone 16e:

Nothing Phone 3a iPhone 16e المعالج معالج كوالكوم ( Snapdragon 7s Gen 3 ) الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. معالج Apple A18 الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة من نوع ( AMOLED ) بقياس قدره 6.77 بوصات. من نوع (Super Retina XDR OLED) بقياس قدره 6.1 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128، أو 256 جيجابايت. 128، أو 256، أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 أو 12 جيجابايت. 8 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 8 ميجابكسل. أحادية العدسات بدقة قدرها 48 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والأبيض والأزرق. الأسود، والأبيض. نظام التشغيل أندرويد 15. iOS 18. الوزن 201 جرام. 176 جرامًا. السعر من 425 دولارًا . يبدأ من 599 دولارًا.