تسريبات.. آبل تعتزم طرح آيفون 17 آير كأنحف هاتف في العالم

كشف تسريبات حديثة تفاصيل جديدة حول هاتف آيفون المنتظر الفائق النحافة “آيفون 17 آير iPhone 17 Air“، إذ أفادت بأن الهاتف سيأتي بسُمك قدره 5.5 ملم فقط، مما قد يجعله أنحف هاتف ذكي في العالم لعام 2025.

وتؤكد التسريبات التي نشرها حساب التسريبات الشهير المعروف باسم “Ice Universe” أن هاتف آيفون 17 آير سيكون مماثلًا في الطول والعرض لهاتف آيفون 17 برو، مع اختلاف رئيسي في السُمك الجانبي.

وفي حال صحة هذه المعلومات، فإن الهاتف سيتفوق على العديد من المنافسين، مثل هاتف جالاكسي S25 إيدج من سامسونج، الذي تشير الشائعات إلى أن سُمكه سيتراوح بين 5.85 و 6.4 ملم، بالإضافة إلى هاتف Spark Slim من Tecno الذي جاء بسُمك قدره 5.7 ملم.

ومع ذلك، فإن هاتف آيفون المُنتظر لن يحطم الرقم القياسي التاريخي فيما يتعلق بالنحافة، إذ سبق لشركة Gionee الصينية إطلاق هواتف بسُمك قدره 5.5 ملم و 5.1 ملم، كما قدمت فيفو في عام 2014 هاتفها X5 Max بسُمك قدره 4.75 ملم، متجاوزًا هاتف Oppo R5 آنذاك.

وتشير التسريبات أيضًا إلى أن آيفون 17 آير سيأتي بعدسة خلفية واحدة فقط، بخلاف معظم الهواتف المنافسة التي تحتوي على كاميرات مزدوجة، مما قد يكون أحد التنازلات التي قدمتها آبل لتحقيق هذا التصميم الفائق النحافة.

ووفقًا للمحلل الشهير مينج تشي كو، فإن الهاتف سيعتمد على بطارية عالية الكثافة لتعويض صغر الحجم، ومن المحتمل أن تستخدم آبل بطارية من السيليكون الكربوني، التي توفر كثافة طاقة أعلى دون التأثير في سرعة الشحن أو عمر البطارية.

وقد تستفيد آبل من تقنيات التعبئة الجديدة التي استخدمتها في آيفون 16، التي تسهّل عمليات إصلاح البطارية واستبدالها.

ومن المتوقع أن يحل آيفون 17 آير محل طراز بلس الذي ستتخلى عنه آبل هذا العام، لكن التسريبات تشير إلى أنه قد يأتي بسعر أعلى من هاتف آيفون 16 بلس، مع إمكانية تزويده بإصدار مُحدّث من مودم آبل C1، الذي ظهر أول مرة مع هاتف آيفون 16e الذي أطلقته آبل حديثًا.

ومن المتوقع أن تطلق آبل هواتف آيفون 17 الجديدة في شهر سبتمبر المقبل.