آبل تعلن تأجيل إطلاق الإصدار المطوّر من “سيري” بقدرات الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة آبل تأجيل إطلاق الإصدار المُحدّث من مساعدها الذكي “سيري Siri”، الذي يتميز بفهم أعمق للسياق الشخصي، وإمكانية تنفيذ الأوامر داخل التطبيقات، وفقًا لبيان رسمي نقله موقع Daring Fireball.

وأوضحت آبل أنها لا تملك جدولًا زمنيًا محددًا لإطلاق ذلك الإصدار المُحدّث، لكنها أكدت أنها تعمل على طرح هذه المزايا خلال عام 2026 المُقبل.

وقالت آبل في البيان الرسمي: “إن سيري يساعد المستخدمين في العثور على المعلومات المطلوبة، وإنجاز المهام بسرعة. وخلال الأشهر الستة الماضية، جعلناه أكثر تفاعلًا، وقدمنا مزايا جديدة مثل الكتابة إلى Siri، وتعرّف كل ما يتعلق بمنتجات آبل، بالإضافة إلى إدماج ChatGPT فيه. إننا نعمل على تطوير Siri ليصبح أكثر تخصيصًا، مع تحسين قدرته على فهم السياق الشخصي، وتنفيذ الإجراءات داخل التطبيقات، لكن الأمر سوف يستغرق وقتًا أطول مما كنا نتوقع، ونتوقع طرح هذه المزايا خلال العام المقبل”.

وكانت آبل قد أعلنت في وقتٍ سابق أن الإصدار المطوّر من سيري سيكون جزءًا أساسيًا من منظومتها الذكية Apple Intelligence، إذ سيصبح قادرًا على فهم ما يجري في الهاتف، وتنفيذ مهام مباشرةً داخل التطبيقات.

وحتى الآن، شملت التحسينات التي طرحتها آبل إمكانية كتابة الطلبات بدلًا من التحدث بها، إلى جانب ميزة تعرّف منتجات آبل وكل ما يخصها، بالإضافة إلى تكامله مع روبوت الذكاء الاصطناعي ChatGPT من OpenAI.

يُذكر أن تقريرًا حديثًا صادرًا عن وكالة “بلومبرغ” قد أشار إلى أن الإصدار الجديد من “سيري Siri” يواجه تحديات تقنية قد تؤدي إلى مزيد من التأخير، وأوضح التقرير أن خطط آبل لربط Siri بنموذج ذكاء اصطناعي متقدم ما زالت بعيدة المنال، وقد تستغرق عدة سنوات.