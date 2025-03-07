تقرير.. آبل تعتزم طرح آيفون القابل للطي بتصميم شبيه بالكتاب وسعر باهظ

تخطط آبل لإطلاق أول هاتف آيفون قابل للطي أواخر عام 2026 أو أوائل 2027، مع تصميم شبيه بالكتاب، وسعرٍ مرتفع يتجاوز 2000 دولار، وفقًا لما كشفه المحلل الشهير مينغ تشي كو المتخصص في شؤون الشركة.

وأوضح كو في تقريره أن الهاتف سيأتي بشاشة داخلية قياسها نحو 7.8 إنشات، خالية من التجاعيد عند موضع الطي، وشاشة خارجية قياسها 5.5 إنشات، مما يتماشى مع تسريبات سابقة.

وأشار كو إلى أن سُمك الهاتف سيتراوح بين 9 و 9.5 ملم عند طيه، وبين 4.5 و 4.8 ملم عند فتحه.

وسيتميز الهاتف بهيكل مصنوع من سبائك التيتانيوم، مع مفصل يجمع بين الفولاذ المقاوم للصدأ والتيتانيوم، كما سيضم كاميرا خلفية مزدوجة، إلى جانب كاميرا أمامية تدعم الاستخدام في وضعي الطي والفرد.

ومن اللافت أن الهاتف لن يدعم تقنية Face ID، إذ سيحل محلها زر جانبي مدمج بمستشعر بصمات الأصابع Touch ID، بهدف توفير مساحة داخلية أكبر.

وستسوّق آبل الجهاز على أنه “هاتف ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي”، إذ ستتيح شاشاته الكبيرة تجربة أفضل لتعدد المهام والوظائف الذكية.

ويُتوقع أن يتجاوز سعر الهاتف 2000 دولار، وربما يصل إلى أكثر من 2500 دولار، مما يجعله منتجًا يستهدف قاعدة مستخدمي آبل الأوفياء، الذين قد يعدونه “جهازًا لا غنى عنه” إذا ما لبّى التوقعات من ناحية الجودة والأداء.

وتسعى آبل إلى تحديد المواصفات النهائية للجهاز خلال الربع الثاني من هذا العام، على أن تبدأ تطويره رسميًا في الربع الثالث.

ومن المتوقع أن يدخل الهاتف مرحلة الإنتاج الضخم في الربع الرابع من عام 2026، مما يشير إلى احتمال إطلاقه أواخر العام المقبل أو في أوائل 2027.

وأكثر من ذلك، يُقال إن الشركة تعمل بالفعل على الجيل الثاني من هاتف آيفون القابل للطي المقرر طرحه بعد عام من الإصدار الأول.