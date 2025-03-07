البرازيل تُلزم آبل بالسماح بتنزيل التطبيقات من خارج متجرها خلال 90 يومًا

أصدر القضاء البرازيلي قرارًا يُلزم شركة آبل بالسماح للمستخدمين بتنزيل التطبيقات من خارج متجرها الرسمي (App Store) خلال 90 يومًا، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “Valor Econômico” البرازيلية.

واستند الحكم الجديد إلى قرارات مماثلة صادرة في أوروبا ودول أخرى، إذ أشار القاضي بابلو زونيغا إلى أن “آبل امتثلت لهذه الالتزامات في بلدان أخرى دون أن يؤدي ذلك إلى ضرر بالغ أو تأثير لا يمكن إصلاحه في نموذج أعمالها”.

وكانت هيئة مكافحة الاحتكار البرازيلية، المعروفة اختصارًا باسم CADE، قد أمرت آبل أواخر العام الماضي بالسماح للمستخدمين بتنزيل التطبيقات وإجراء عمليات الشراء من خارج متجرها، مع منحها مهلة قدرها 20 يومًا للامتثال، وفرض غرامات في حال عدم التنفيذ.

واستأنفت آبل القرار آنذاك بحجة أن التعديلات المطلوبة يصعب تنفيذها خلال الإطار الزمني المحدد، وهو ما أقرته المحكمة وقتها، إذ عدت أن الإجراء “غير متناسب وغير ضروري”، مما منح الشركة مزيدًا من الوقت.

وبعد استئناف جديد قدمته هذه المرة هيئة مكافحة الاحتكار البرازيلية CADE، أمرت المحكمة آبل بالسماح بتنزيل التطبيقات عبر مصادر خارجية واعتماد متاجر تطبيقات بديلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وإلا فستواجه غرامات مالية.

وجاءت هذه الدعوى القضائية في الأصل من شركة التجارة الإلكترونية اللاتينية Mercado Libre، التي اشتكت من العمولات المرتفعة التي تفرضها آبل على المطورين داخل متجرها، وانضمت إلى القضية لاحقًا شركات أخرى مثل Match و Epic Games.

وفي تعليق رسمي، صرّح متحدث باسم آبل لصحيفة Valor Econômico بأن الشركة “تؤمن بأسواق ديناميكية وتنافسية تعزز الابتكار”، لكنها حذرت من أن القرار “يهدد خصوصية مستخدمي أجهزة iOS وأمانهم”.

وأكّدت آبل أنها ستستأنف الحكم، إذ قال المتحدث الرسمي لآبل، فريد ساينز في بيانٍ لموقع “ذا فيرج” التقني: “إننا نواجه منافسة في كل قطاع وسوق نعمل فيه، ونركز دائمًا على كسب ثقة مستخدمينا. نحن قلقون من أن الإجراءات المؤقتة التي اقترحتها هيئة مكافحة الاحتكار البرازيلية CADE قد تُضعف خصوصية المستخدمين وأمانهم، لذلك نعتزم الطعن في هذا القرار”.

ومن الجدير بالذكر أن آبل قد أُجبرت على السماح للمستخدمين بتحميل التطبيقات من خارج متجرها آب ستور مع قبول وجود متاجر تطبيقات أخرى بديلة في دول الاتحاد الأوروبي امتثالًا لقانون الأسواق الرقمية.