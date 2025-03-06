نهاية البحث التقليدي.. جوجل توسّع ميزة “الملخصات الذكية” وتختبر وضع “الذكاء الاصطناعي”

أعلنت جوجل توسيع نطاق ميزة “الملخصات الذكية AI Overviews” لتشمل المزيد من عمليات البحث، وتصبح متاحة لمستخدمي محرك البحث حول العالم، حتى لمن لم يسجلوا الدخول إلى حساباتهم في جوجل.

وإلى جانب ذلك، تختبر الشركة أداة بحث أكثر تقدمًا تُعرف باسم “وضع الذكاء الاصطناعي AI Mode“، الذي يضيف روبوت محادثة متكاملًا إلى تجربة البحث الأساسية.

ويُشبه هذا الوضع خدمات مثل Perplexity و ChatGPT Search، لكنه مصمم ليكون أكثر ارتباطًا بمحرك البحث.

ويتوفر “وضع الذكاء الاصطناعي” لمشتركي Google One AI Premium فقط، ويجب تفعيله يدويًا من خلال قسم “المختبرات Labs” في البحث.

ويهدف هذا الوضع إلى تلبية احتياجات المستخدمين الذين يفضلون نتائج بحث مُولّدة بالذكاء الاصطناعي مباشرةً.

وعند تفعيله، سيظهر هذا الوضع كعلامة تبويب مستقلة في صفحة البحث أو تطبيق جوجل، مثل تبويبي “الصور” و”الأخبار”. ويعرض إجابات مولّدة بالذكاء الاصطناعي استنادًا إلى فهرس نتائج البحث، مع إدراج روابط المصادر ضمن النتائج.

وتبدو تجربة المستخدم شبيهة بإجراء محادثات مع نموذج Gemini وغيره من نماذج الذكاء الاصطناعي، لكنها تعتمد على بيانات البحث المباشرة، وتتفاعل مع الإنترنت في الوقت الفعلي.

وتأتي هذه التحديثات في ظل تزايد اعتماد جوجل على المحتوى المُولّد بالذكاء الاصطناعي، إذ تعتزم الشركة تحسين ميزة “الملخصات الذكية AI Overviews” باستخدام نموذج Gemini 2.0، ليصبح البحث أكثر فائدة للإجابة عن الأسئلة المعقدة، مثل المسائل الرياضية والبرمجية التي تتطلب تفكيرًا متقدمًا.

وتطلق جوجل تلك المزايا الجديدة وسط مخاوف من أن تؤدي إلى تقليل حركة الزوار من محرك بحثها إلى المواقع الإلكترونية.

وتعليقًا على ذلك، يؤكد روبي شتاين، نائب رئيس المنتجات في فريق البحث، أن “الملخصات الذكية” تحفّز المستخدمين على زيارة المواقع، والبقاء فيها لمدة أطول بفضل حصولهم على معلومات سياقية سابقة، مما يجعلهم جمهورًا أكثر اهتمامًا بالمحتوى.

ويشير شتاين إلى أن “وضع الذكاء الاصطناعي” ليس محاولة لاستبدال البحث التقليدي كليًا، لكنه يشكّل جزءًا من التحول المتسارع نحو البحث القائم على الذكاء الاصطناعي، مما يعيد تشكيل تجربة البحث في جوجل بنحو جذري.