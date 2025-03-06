إعدادات يمكنك ضبطها في تطبيق Gemini لحماية خصوصيتك

إذا كنت من مستخدمي أجهزة أندرويد، فمن المؤكد أنك تستخدم تطبيق Gemini للمساعدة في أداء العديد من المهام والحصول على الأفكار الجديدة، وغير ذلك. ومع أن Gemini أداة قوية ومفيدة، فإن الكثير من الأشخاص لديهم قلق من استخدام محادثاتهم وبياناتهم لتدريب الروبوت أو انتهاك خصوصيتهم.

يأتي تطبيق Gemini مع إعدادات مفعلة افتراضيًا تسمح بوصول الروبوت إلى بعض البيانات واستخدامها للتدريب، فإذا كنت لا ترغب في حدوث ذلك، هناك بعض الإعدادات التي يمكنك ضبطها لتعزيز خصوصيتك عند استخدام Gemini سنذكرها فيما يلي:

تعطيل إضافة Workspaces

إذا كنت لا ترغب في أن تستخدم جوجل محادثاتك مع Gemini لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. وإذا كنت لا ترغب في أن يتمكن Gemini من الوصول إلى مستنداتك وملفاتك الأخرى المخزنة في جوجل درايف، فعليك تعطيل إضافة Workspaces في Gemini. ومن خلال هذا الإجراء، لن يتمكن التطبيق من الوصول إلى حسابك في جوجل درايف.

وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق Gemini، ثم اضغط على صورتك الشخصية في الزاوية اليمنى العلوية. اضغط على زر الإضافات (Extensions) . ستجد في الجهة العلوية إضافة Google Workspace مفعّلة افتراضيًا. عطّل الإضافة بالنقر على الزر المجاور لاسم الإضافة. بعد ذلك، لن يتمكن Gemini من الوصول إلى ملفاتك المخزنة في جوجل درايف .

تعطيل إضافة التحكم في الأجهزة (Device Control)

إذا كنت تستخدم أجهزة المنزل الذكية مثل المصابيح الذكية أو الكاميرات، فقد ترغب في تعطيل إضافة التحكم في الأجهزة. وسيساعدك هذا في التحقق من أن Gemini لا يمكنه تشغيل الميكروفون أو الكاميرا الخاصة بأحد أجهزتك الذكية عن طريق الخطأ، كما سيمنع القراصنة من الوصول إلى هذه الأجهزة وتشغيل الميكروفون أو الكاميرا للتجسس عليك إذا تعرّض هاتفك للاختراق، وتمكن المُخترق من استخدام Gemini.

وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق Gemini، ثم اضغط على صورتك الشخصية في الزاوية اليمنى العلوية. اضغط على زر الإضافات (Extensions) . عطّل إضافة التحكم في الأجهزة (Device Control).

منع استخدام بياناتك لتدريب Gemini

تراجع جوجل محادثاتك مع Gemini بانتظام وتجمع بعض البيانات لتدريب روبوتات الدردشة الخاصة بها، وتحسين أداء روبوت Gemini، وتقديم خدمة مخصصة لكل مستخدم. وتشمل البيانات التي تجمعها: معلومات الجهاز، وبيانات استخدام التطبيقات، والمحادثات مع Gemini، وبيانات الموقع، وملفات تعريف الارتباط (Cookies).

ومع ذلك تسمح جوجل للمستخدمين بمنع ذلك بضبط الإعدادات الخاصة بمزية التدريب، ويمكنك القيام بذلك باتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق Gemini، ثم اضغط على صورتك الشخصية . اضغط على زر نشاط تطبيقات جيمني (Gemini Apps Activity) . اضغط على القائمة المنسدلة الخاصة بخيار نشاط تطبيقات جيمني ، ثم اختر إيقاف (Turn Off) .

تعطيل إعداد النتائج الشخصية (Personal Results)

إذا كنت قلقًا من انتهاك خصوصيتك في أثناء استخدام Gemini، يمكنك تعطيل مزية (النتائج الشخصية) Personal Results التي تسمح لروبوت Gemini بالوصول إلى تطبيقات جوجل التي تستخدمها لتقديم اقتراحات مخصصة لك.

قد يرى بعض الأشخاص أن هذه المزية تشكل انتهاكًا خطيرًا للخصوصية، ولكن يمكن تعطيلها بسهولة باتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق Gemini، ثم اضغط على صورتك الشخصية في الزاوية اليُمنى العلوية. انتقل إلى الإعدادات (Settings) . اضغط على خيار مزايا مساعد جوجل في جيمني (Google Assistant features in Gemini) . في الصفحة التي تظهر، اضغط على ال زر المجاور لخيار “استخدام مزايا مساعد جوجل” (Use Google Assistant features) لتعطيله.

بعد ذلك، لن يتمكن Gemini من الوصول إلى تطبيقات جوجل التي تستخدمها أو البيانات الموجودة فيها.

الخاتمة

عند إجراء هذه التعديلات في الإعدادات، يمكنك تقليل كمية البيانات التي يشاركها Gemini مع جوجل، ومنع التطبيق من الوصول إلى ملفاتك ومحادثاتك ومعلوماتك الشخصية.

وبالإضافة إلى ضبط الإعدادات المذكورة سابقًا، تجنب مناقشة الموضوعات الحساسة مع روبوت Gemini، لضمان الحفاظ على أقصى قدر من الأمان والخصوصية، وتشمل هذه الموضوعات: السياسة والدين، والعلاقات الشخصية، وكلمات المرور والمعلومات الأمنية، وتفاصيل الحسابات المصرفية والمالية، وخطط السفر أو مواقع الإقامة.