أمازون تطوّر نموذج ذكاء اصطناعي بقدرات تفكير متطورة

تعمل أمازون على تطوير نموذج ذكاء اصطناعي جديد يتمتع بقدرات متقدمة في التفكير والقدرة على “الاستدلال”، في خطوة تهدف إلى تعزيز موقعها في سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي ومنافسة شركات مثل OpenAI وجوجل وأنثروبيك، وفقًا لما كشفه تقرير لموقع “بيزنس إنسايدر”.

وبحسب مصدر مطّلع على المشروع، فإن من المقرر إطلاق النموذج الجديد بحلول يونيو المقبل ضمن نماذج Nova، وهي مجموعة نماذج ذكاء اصطناعي توليدي كشفت عنها أمازون أواخر العام الماضي.

وأوضح المصدر أن النموذج يعتمد نهج “الاستدلال الهجين”، إذ يجمع بين تقديم إجابات سريعة، والتفكير المتعمق لحل المشكلات المعقدة ضمن نظام واحد.

ويشير الاستدلال (Reasoning) في مجال الذكاء الاصطناعي إلى قدرة النموذج على التفكير المنطقي والتحليل العميق، بدلًا من مجرد تقديم إجابات مباشرة استنادًا إلى البيانات المدخلة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت أصبحت فيه نماذج الاستدلال مجالًا جديدًا للتنافس في الذكاء الاصطناعي، إذ تميل هذه النماذج إلى العمل بنحو أبطأ لكنها تتمتع بقدرة على التعامل مع المشكلات الصعبة عبر تقنيات مثل سلاسل التفكير التكرارية.

وقد أطلقت شركات مثل جوجل وOpenAI وأنثروبيك حديثًا نماذجها الخاصة في هذا المجال، فيما حظيت شركة DeepSeek باهتمام واسع بفضل تقديمها نموذجًا فعالًا من ناحية التكلفة.

ووفقًا للمصدر، فإن أمازون تسعى إلى جعل نموذجها القادم أكثر كفاءة من ناحية التكلفة مقارنةً بالمنافسين، ومنهم نموذج o1 من OpenAI، ونموذج Claude 3.7 Sonnet من أنثروبيك، بالإضافة إلى نموذج Gemini 2.0 Flash Thinking من جوجل.

وكانت أمازون قد صرّحت سابقًا بأن نماذج Nova الحالية التي طورتها داخليًا أرخص بنسبة تصل إلى 75% على الأقل من النماذج المتاحة عبر منصتها Bedrock المُخصصة لتطوير الذكاء الاصطناعي.

وتهدف الشركة إلى تصنيف نموذجها القادم ضمن قائمة أفضل خمسة نماذج من ناحية الأداء، استنادًا إلى معايير خارجية تقيس مهارات تطوير البرمجيات والرياضيات.

ويعكس هذا التوجه التزام أمازون بتطوير نماذج ذكاء اصطناعي خاصة بها، مع تركيزها أيضًا على تقديم خيارات متنوعة للمطورين عبر منصة Bedrock.

ويعمل فريق الذكاء الاصطناعي العام (AGI) في أمازون، بقيادة كبير العلماء روهيت براساد، على تطوير هذا النموذج الجديد.

ومن شأن هذه الخطوة أن تعمّق المنافسة بين أمازون وأنثروبيك التي أطلقت حديثًا نموذجها Claude 3.7 Sonnet، الذي يعتمد على نهج الاستدلال الهجين.

يُذكر أن هناك شراكة وثيقة بين الشركتين، إذ استثمرت أمازون نحو 8 مليارات دولار في أنثروبيك، لكن المنافسة بينهما تتزايد، خاصةً في مجالات مثل تطوير الرقاقات الذكية والحوسبة السحابية.

وكانت أمازون قد أطلقت حديثًا إصدارًا مطوّرا من مساعدها الصوتي أليكسا، باسم Alexa Plus، وهو إصدار مستند إلى الذكاء الاصطناعي مقابل اشتراك دوري.