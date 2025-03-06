أعلنت سامسونج آخرًا أحدث الإصدارات في سلسلة هواتفها المتوسطة A Series لعام 2025. فقد أعلنت كل من Galaxy A56 5G و Galaxy A36 5G و Galaxy A26 5G، لكنها لم تطرحها بَعد في الأسواق.

يُعدّ Galaxy A56 الهاتف الأبرز في السلسلة الجديدة، ويأتي مع تحسينات متعددة مقارنة بطراز Galaxy A55 الذي صدر العام الماضي؛ إذ يأتي مع تحسينات في الشاشة، وقوة الأداء، وسرعة الشحن، وغيرها من الجوانب. فإذا كنت تمتلك هاتف Galaxy A55، قد تدفعك هذه التحسينات إلى الترقية.

وفيما يلي، سنوضح أبرز الفروق بين هاتفي سامسونج Galaxy A56 و Galaxy A55:

هاتف Galaxy A56 الجديد أنحف من سابقه

حصل Galaxy A56 على بعض التحديثات الطفيفة في التصميم، وأبرزها الهيكل النحيف والشاشة الكبيرة؛ إذ تبلغ أبعاده 162.2 × 77.5 × 7.4 ملم ويزن 198 جرامًا، مما يعني أنه أكبر وأقل سماكة من Galaxy A55 الذي تبلغ أبعاده 161.1 × 77.4 × 8.2 ملم ويزن 213 جرامًا.

أجرت سامسونج أيضًا بعض التغييرات في شكل إطار الكاميرا الخلفية، فقد أصبح أكثر بروزًا من الطراز السابق، وأصبحت جميع العدسات محاطة بإطار واحد كبير.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت الشاشة زيادة طفيفة في الحجم، فقد أصبح مقاسها يبلغ 6.7 بوصات بدلًا من 6.6 بوصات، ومع أن أبعاد الهاتف أصبحت أصغر نسبيًا وأعرض قليلًا، فإن الزيادة في الشاشة تحققت بفضل الحافات الرفيعة، وهذا التغيير منح الهاتف الجديد مظهرًا أكثر أناقة مقارنة بسابقه.

يتميز هاتف Galaxy A55 بكاميرا أمامية عالية الدقة

يحتوي هاتفا Galaxy A56 و Galaxy A55 على كاميرات خلفية ثلاثية العدسات متطابقة تمامًا بالمواصفات؛ إذ يحتوي كلا الهاتفين على:

عدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

عدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

عدسة مقربة بدقة قدرها 5 ميجابكسل.

وأما الكاميرا الأمامية فقد انخفضت دقتها من 32 ميجابكسل في Galaxy A55 إلى 12 ميجابكسل في Galaxy A56. ومع ذلك، تتميز الكاميرا الأمامية في الهاتف الجديد بقدرتها على التقاط صور شخصية عالية الجودة والوضوح.

يعمل Galaxy A56 بمعالج جديد

اختارت سامسونج معالجًا جديدًا لهاتف Galaxy A56 لتحسين أدائه؛ إذ يعمل بمعالج Exynos 1580 الأحدث من سامسونج، وأما Galaxy A55 فيعمل بمعالج Exynos 1480.

وفقًا لسامسونج، يوفر معالج Exynos 1580 سرعة معالجة أعلى بنسبة تبلغ 18% وزيادة في سرعة وحدة معالجة الرسومات بنسبة تبلغ 17%، وزيادة بنسبة تبلغ 12% في كفاءة وحدة المعالجة العصبية (NPU) مقارنةً بالإصدار السابق.

من ناحية أخرى، أضافت سامسونج إلى هاتف Galaxy A56 ما يُعرف بالذكاء الرائع (Awesome Intelligence)، وهي مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة المخصصة للفئة المتوسطة من هواتف سامسونج. وأبرزها:

مزية “Circle to Search” للبحث المتقدم عبر الإنترنت.

أداة تحرير الفيديو بالذكاء الاصطناعي.

ممحاة العناصر Object Eraser.

بعض هذه المزايا متوفرة أيضًا في هاتف A55، وقد تصله المزايا الأخرى عبر التحديثات البرمجية المستقبلية.

يدعم هاتف Galaxy A56 الشحن السريع

مع أن كلا الهاتفين يحتويان على بطاريات بسعة تبلغ 5000 ميلي أمبير في الساعة، فإن Galaxy A56 يدعم الشحن بقوة تبلغ 45 واطًا، وأما Galaxy A55، فيدعم الشحن بقوة تبلغ 25 واطًا.

السعر

سيتوفر هاتف Galaxy A56 5G في وقتٍ لاحق من هذا العام بسعر يبدأ من 500 دولار، وأما هاتف Galaxy A55 فيُباع بسعر يبدأ من 329 دولارًا.

المواصفات الكاملة لهاتفي سامسونج Galaxy A56 و Galaxy A55:

المواصفات Galaxy A56 Galaxy A55 5G المعالج معالج (Exynos 1580) من سامسونج. معالج (Exynos 1480) من سامسونج. الشاشة 6.7 بوصات من نوع (Super AMOLED). 6.6 بوصات من نوع (Super AMOLED). خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 جيجابايت. 128 أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 أو 12 جيجابايت. 8 أو 12 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 5 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 5 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. بدقة قدرها 4K. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 15. أندرويد 14. البطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة. تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأسود، والوردي، والأخضر، والرمادي. الأسود، والأصفر، والأزرق الغامق، والأزرق. الوزن 198 جرامًا. 213 جرامًا. السعر يبدأ من 500 دولار. يبدأ من 329 دولارًا.