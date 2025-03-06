آبل تكشف عن جهاز Mac Studio الجديد.. أقوى حاسوب ماك على الإطلاق

أعلنت آبل إطلاق Mac Studio الجديد، وهو أقوى جهاز ماك صنعته الشركة على الإطلاق. ويتميز الجهاز بشريحة M4 Max، أو شريحة M3 Ultra الجديدة، وفقًا لاختيار العميل عند الشراء.

ويقدم الجهاز المكتبي الفائق أداءً احترافيًا غير مسبوق، وتوصيلات واسعة النطاق مع دعم ثندربولت 5، وقدرات جديدة في تصميمه الفائق الصغر، والمذهل بهدوئه، إذ يمكن وضعه مباشرة على المكتب دون أن يشغل حيزًا كبيرًا.

ويمكن لجهاز Mac Studio التعامل مع المهام المعقدة بفضل وحدة المعالجة المركزية القوية، وبنية رسومات الجرافيك المتطورة من آبل، مع سعة أكبر للذاكرة العشوائية الموحدة، ووحدات تخزين SSD فائقة السرعة، ومحرك عصبي أسرع وأكثر كفاءة. وهو يقدم زيادة كبيرة في الأداء مقارنةً بالجيل السابق، كما يشكّل قفزة كبيرة لمستخدمي أجهزة ماك القديمة عند الترقية.

وتقول آبل إن Mac Studio يُعد قوة كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، فهو قادر على تشغيل نماذج لغوية كبيرة تحتوي على أكثر من 600 مليار مَعلمة بالكامل، وذلك بفضل وحدة معالجة رسومات الجرافيك المتقدمة، وذاكرة عشوائية موحدة تصل إلى 512 جيجابايت مع شريحة M3 Ultra، وهي الكُبرى على الإطلاق في أي حاسوب شخصي.

Mac Studio بشريحة M4 Max.. قوة أداء هائلة

يُعد Mac Studio الجديد بشريحة M4 Max الاختيار الأمثل لمحرري الفيديو والمصممين والمطورين والمهندسين والمصورين والمحترفين المبدعين وغيرهم من المستخدمين الذين يحتاجون إلى التألق عند إنجاز أصعب المهام، وفقًا لآبل.

ويقدم الجهاز أداءً كبيرًا لوحدة المعالجة المركزية في المهام الفردية مع النوى الفائقة الأداء، إلى جانب الأداء الاستثنائي لوحدة المعالجة المركزية في المهام المتسلسلة والمعقدة لإنجاز الأعمال الأكثر تطلبًا.

ويحتوي الجهاز على وحدة معالجة مركزية حتى 16 نواة، ووحدة معالجة رسومات جرافيك حتى 40 نواة، وأكثر من نصف تيرابايت للذاكرة العشوائية الموحدة، ومحرك عصبي أسرع من مثيله في شريحة M1 Max بأكثر من 3 مرات، مما يتيح تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي في Mac Studio بشريحة M4 Max بسرعات غير مسبوقة.

ويُعد Mac Studio بشريحة M4 Max أسرع حتى 3.5 مرات من Mac Studio بشريحة M1 Max، وأسرع حتى 6.1 مرات من أقوى جهاز iMac بشاشة قياسها 27 إنشًا بمعالجات إنتل.‏‏‏

وتجلب وحدة معالجة رسومات الجرافيك في شريحة M4 Max لأول مرة بنية رسومات الجرافيك المتقدمة من آبل إلى Mac Studio، مع تقنيات مثل التخزين المؤقت الديناميكي، وتكنولوجيا التظليل الشبكي المسرّعة بالأجهزة، وتكنولوجيا تتبّع الأشعة المسرّعة من الجيل الثاني لإنشاء المحتوى والألعاب بسلاسة أكثر.

ويضم Mac Studio شريحة M4 Max بذاكرة عشوائية موحدة تبدأ من 36 جيجابايت، مع دعم ما يصل إلى 128 جيجابايت، حتى يتمكن المستخدمون من تنفيذ كل المهام الإبداعية بكفاءة عبر مختلف البرامج، مثل أدوبي فوتوشوب و Xcode و Compressor و Topaz Video AI.

Mac Studio بشريحة M3 Ultra.. قمة الأداء الاحترافي

توفر شريحة M3 Ultra أقوى أداء مقارنةً بأي شريحة أخرى في حواسيب ماك، مع الحفاظ على كفاءة الطاقة الرائدة التي ميزت شرائح “آبل سيليكون” دومًا، وهي تتميز بوحدة معالجة مركزية بما يصل إلى 32 نواة، منها 24 نواة للأداء و 8 نوى للكفاءة، لتكون النتيجة أداءً أفضل بنحو 1.5 مرة مقارنةً بأداء شريحة M2 Ultra، وبنحو 1.8 مرة مقارنةً بأداء شريحة M1 Ultra.

وتحتوي الشريحة على أكبر وحدة معالجة رسومات مقارنةً بأي شريحة من آبل، إذ تضم ما يصل إلى 80 نواة لرسومات الجرافيك، وهي تقدم أداءً أسرع بمرتين مقارنةً بأداء شريحة M2 Ultra، وأسرع حتى 2.6 مرة مقارنةً بأداء شريحة M1 Ultra.‏‏‏

وتتميز بنية رسومات الجرافيك المتقدمة في شريحة M3 Ultra بقدرات التخزين المؤقت الديناميكي وتكنولوجيا التظليل الشبكي وتقنية تتبع الأشعة المسرّعة بالأجهزة، حتى تعالج مهام إنشاء المحتوى والألعاب الأكثر تطلبًا بسرعة فائقة.

ويعزز المحرك العصبي القوي الذي يضم 32 نواة قدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، ويدعم أداء مزايا الذكاء الاصطناعي من آبل Apple Intelligence، ويأتي الجهاز بذاكرة عشوائية موحدة سعتها 96 جيجابايت كإعداد أساسي، ويمكن زيادتها حتى 512 جيجابايت أو أكثر.

مُصمم من أجل Apple Intelligence

صُمم Mac Studio من أجل دعم مزايا الذكاء الاصطناعي من آبل Apple Intelligence ليطلق قدرات جديدة ومثيرة، ويمكن للمستخدمين أيضًا استكشاف طرق جديدة ومبتكرة للتعبير عن أنفسهم بصريًا باستخدام تطبيق عالم الصور، وجعل كتاباتهم أكثر ديناميكية باستخدام أدوات الكتابة.

ومع تحسينات Siri الجديدة يمكن للمستخدمين التبديل بسلاسة بين الطلبات المنطوقة والمكتوبة لتسريع إنجاز مهامهم خلال اليوم، كما تستطيع Siri الإجابة عن آلاف الأسئلة حول مزايا حواسيب ماك وإعداداتها، وتوجيه المستخدمين خطوة بخطوة بشأن كيفية القيام بشيء ما في أجهزة ماك، مع إمكانية الوصول إلى ChatGPT المُدمج بسلاسة في أدوات الكتابة والمساعد الشخصي Siri. ويمكن للمستخدمين اختيار الوصول إلى مزايا ChatGPT، حتى يتمكنوا من إنجاز المهام بنحو أسرع وأسهل من أي وقت مضى.

تجربة لا منافس لها مع نظام macOS Sequoia

يقدم نظام macOS Sequoia مزايا جديدة تعزز تجربة Mac Studio، أبرزها محاكاة آيفون للتفاعل اللاسلكي مع الجهاز، وتحسينات في متصفح سفاري مثل عرض المعلومات المهمة وتلخيص المقالات وإبراز مقاطع الفيديو.

ويوفر النظام تجربة ألعاب غامرة مع صوت مكاني مُحسّن وألعاب جديدة، وميزة “تجانب النوافذ” لترتيب النوافذ بسهولة. ويضيف النظام تطبيق كلمات السر الجديد لتخزين كلمات المرور في مكان واحد، وخلفيات مخصصة لمكالمات الفيديو.

وبدءًا من التحديث القادم، سيُبسِّط تحديث macOS Sequoia 15.4 إعداد الجهاز عبر آيفون، مما يسهل تسجيل الدخول ونقل البيانات بسرعة.

الأسعار والتوفر

يمكن للعملاء طلب جهاز Mac Studio بدءًا من اليوم عبر متجر آبل الإلكتروني، أو عبر تطبيق “آب ستور” في 29 بلدًا ومنطقة حول العالم، وسيصل الجهاز إلى العملاء بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 12 مارس، كما سيتوفر في متاجر آبل ولدى موزعيها المعتمدين. ويبدأ سعر Mac Studio الجديد من 8,500 درهم إماراتي (7,660 درهمًا إماراتيًا للطلاب).