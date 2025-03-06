آبل تعلن MacBook Air الجديد بشريحة M4

أعلنت آبل رسميًا حاسوبها المحمول الجديد MacBook Air بشريحة M4 ليقدم أداءً قويًا وقيمة أكبر من أي وقت مضى، مع عمر بطارية يصل إلى 18 ساعة، وكاميرا بدقة قدرها 12 ميجابكسل بتقنية Center Stage التي تُبقي المستخدم في منتصف المشهد دومًا، بالإضافة إلى الدعم المعزز للشاشات الخارجية، كل هذا في تصميم فائق النحافة والخفة.

ويأتي الجهاز بذاكرة عشوائية قدرها 16 جيجابايت، مع القدرات المذهلة لنظام macOS Sequoia ومزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence، كما تطرحه آبل هذا العام بلون أزرق سماوي جديد تمامًا، وهو لون أزرق فاتح معدني ضمن مجموعة أخرى، تشمل الأسود (سماء الليل) والذهبي (ضوء النجوم) والفضي.

ويبدأ سعر الجهاز الآن من 4,000 درهم إماراتي، وهو أقل بنحو 600 درهم إماراتي من الإصدار السابق، ويمكن للطلاب الحصول عليه بسعر 3,580 درهمًا إماراتيًا، والاستفادة من التخفيض المُتاح لهم، مما يجعله ذا قيمة للطلاب أو رجال الأعمال أو أي شخص يبحث عن مزيج مذهل من الأداء العالي المستوى وسهولة الحمل والتصميم والمتانة.

ويتوفر جهاز MacBook Air الجديد بقياسين، هما 13 إنشًا و15 إنشًا، ويتوفر للحجز الأولي اليوم، على أن يتوفر ابتداءً من يوم الأربعاء 12 مارس.

لون سماوي جديد كُليًا

يُعد اللون الأزرق السماوي الجديد إضافة حيوية إلى مجموعة ألوان MacBook Air، وهو لون أزرق فاتح معدني جميل يمنح تدرجًا حيويًا عندما ينعكس الضوء عن سطحه، ويأتي الجهاز مع كابل شحن MagSafe مطابق من ناحية اللون، مثل باقي الألوان الأخرى.

شريحة M4.. مستوى أرقى من الأداء

مع شريحة M4 في MacBook Air، ستصبح المهام أسرع وأكثر سلاسة. وتتميز شريحة M4 بوحدة معالجة مركزية قوية بـ 10 نوى، ووحدة معالجة رسومات بـ 10 نوى أيضًا، مما يجعل MacBook Air الجديد أسرع بما يصل إلى مرتين من الإصدار العامل بشريحة M1. وعند مقارنته بجهاز MacBook Air الأسرع المستند إلى معالج إنتل، فإن إصدار M4 يوفر أداءً أفضل حتى 23 مرة، مع عمر بطارية يصل إلى 18 ساعة في MacBook Air الجديد.

ويعد المحرك العصبي القوي في شريحة M4، الذي يعمل على تسريع المهام القائمة على الذكاء الاصطناعي، أسرع حتى 3 مرات من المحرك العصبي الموجود في MacBook Air بشريحة M1، مما يزيد السرعة بنحو كبير في المهام، مثل تحسين وضوح الصور تلقائيًا، وإزالة الضوضاء المزعجة في خلفية مقاطع الفيديو.

MacBook Air بشريحة M4 يفتح الباب لأداء غير مسبوق

أداء حساب جداول البيانات في Microsoft Excel بات أسرع حتى 4.7 مرات من أسرع MacBook Air بمعالجات إنتل.

تعديل مقاطع الفيديو في iMovie أسرع حتى 8 مرات من أسرع MacBook Air بمعالجات إنتل.

تعديل الصور في Adobe Photoshop أسرع حتى 3.6 مرات من أسرع MacBook Air بمعالجات إنتل، وأسرع بنحو مرتين من MacBook Air بشريحة M1.‏‏‏

تصفح الإنترنت أسرع بنسبة تصل إلى 60% مقارنةً بالحواسيب العاملة بمعالج Intel Core Ultra 7.

مُصمم من أجل Apple Intelligence

صُمم MacBook Air من أجل دعم مزايا الذكاء الاصطناعي من آبل Apple Intelligence ليطلق قدرات جديدة ومثيرة، ويمكن للمستخدمين أيضًا استكشاف طرق جديدة ومبتكرة للتعبير عن أنفسهم بصريًا باستخدام تطبيق عالم الصور، وجعل كتاباتهم أكثر ديناميكية باستخدام أدوات الكتابة.

ومع تحسينات Siri الجديدة يمكن للمستخدمين التبديل بسلاسة بين الطلبات المنطوقة والمكتوبة لتسريع إنجاز مهامهم خلال اليوم، كما تستطيع Siri الإجابة عن آلاف الأسئلة حول مزايا حواسيب ماك وإعداداتها، وتوجيه المستخدمين خطوة بخطوة بشأن كيفية القيام بشيء ما في أجهزة ماك، مع إمكانية الوصول إلى ChatGPT المُدمج بسلاسة في أدوات الكتابة والمساعد الشخصي Siri. ويمكن للمستخدمين اختيار الوصول إلى مزايا ChatGPT، حتى يتمكنوا من إنجاز المهام بنحو أسرع وأسهل من أي وقت مضى.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى ChatGPT مجانًا دون الحاجة إلى إنشاء حساب، مع الاستفادة من مزايا حماية الخصوصية المُدمجة، إذ تُخفى عناوين IP الخاصة بهم، ولن تخزن OpenAI طلباتهم. ويمكن للمستخدمين اختيار تفعيل دمج ChatGPT، والتحكم الكامل في توقيت استخدامه، والمعلومات التي تُشارك معه.

كاميرا جاهزة دومًا

تساعد الكاميرا المُحسّنة في MacBook Air الجديد المستخدمين في الظهور بأفضل إطلالة، سواء في المنزل أو المدرسة أو العمل. ويُبقي “نمط الوسط Centre Stage” المستخدمين تلقائيًا في وسط الإطار في أثناء تحركهم، وهي ميزة رائعة للتواصل مع الأصدقاء والعائلة عبر فيس تايم أو الانضمام إلى اجتماع هام.

وتدعم الكاميرا ميزة العرض الرأسي، الذي تُظهر المستخدم ولقطة علوية لسطح مكتبه في الوقت نفسه، مما يجعل مكالمات الفيديو أكثر جاذبية.

دعم أفضل للشاشات الخارجية

يمكن لجهاز MacBook Air تشغيل إعدادات الشاشات المتعددة بسهولة ليكون عرض المحتوى والتفاعل معه في منتهى البساطة والسلاسة.

وفيما يتعلق بالمستخدمين الذين يحبون توسيع نطاق أعمالهم وإبداعهم، فإن جهاز MacBook Air يدعم الآن ما يصل إلى شاشتين خارجيتين بدقة قدرها 6K، إلى جانب الشاشة المُدمجة في الحاسوب.

كل شيء يحبه المستخدمون

يختار المزيد من الأشخاص MacBook Air بدلًا من أي حاسوب محمول آخر. وبالإضافة إلى كل ما هو جديد، يتضمن MacBook Air الذي يعمل بشريحة M4 كافة المزايا والقدرات المفيدة التي جعلته الأكثر شهرة، ومنها:

الموثوقية والمتانة: إذ يتميز MacBook Air بشاشة قياسها 13 إنشًا و 15 إنشًا بهيكل خارجي متين مصنوع كليًا من الألمنيوم بتصميم يدوم طويلًا.

بصمة الإصبع ولوحة مفاتيح ماجيك: بفضل الأمان المتطور لميزة بصمة الإصبع سيتمكن المستخدمون من فتح قفل MacBook Air بسهولة وأمان، وإجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت مع خدمة Apple Pay وتنزيل التطبيقات. وتقدم لوحة مفاتيح ماجيك بالإضاءة الخلفية تجربة طباعة مريحة وهادئة من خلال مفاتيح وظائف كاملة الارتفاع.

شاشة خلابة: يتميز جهاز MacBook Air بشاشة “ريتنا ليكويد” مُبهرة قياسها 13.6 أو 15.3 إنشًا، ودرجة سطوع تصل إلى 500 شمعة، ودعم حتى مليار لون.

المرونة كلها في الاتصالات: يتميز MacBook Air الجديد بدعم الاتصال بشبكات الواي فاي 6E السريعة والبلوتوث 5.3، ويتضمن منفذ MagSafe للشحن، واثنين من منافذ ثندربولت‏ لتوصيل الإكسسوارات، مثل وحدات التخزين الخارجية ومفاتيح الأمان، بالإضافة إلى مقبس سماعة رأس 3.5 مم.

الميكروفونات ومكبرات الصوت: الصوت أيضًا سيكون في أفضل حالاته مع ثلاثة ميكروفونات وصوت واضح في المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو. ومع نظام صوت غامر ودعم ميزة الصوت المكاني بتقنية Dolby Atmos، سيستمتع المستخدمون بمقاطع صوتية ثلاثية الأبعاد.

تجربة لا منافس لها مع نظام macOS Sequoia

يقدم macOS Sequoia مزايا جديدة تعزز تجربة MacBook Air، أبرزها محاكاة آيفون للتفاعل اللاسلكي مع الجهاز، وتحسينات في متصفح سفاري مثل عرض المعلومات المهمة وتلخيص المقالات وإبراز مقاطع الفيديو.

ويوفر النظام تجربة ألعاب غامرة مع صوت مكاني مُحسّن وألعاب جديدة، وميزة “تجانب النوافذ” لترتيب النوافذ بسهولة. ويضيف النظام تطبيق كلمات السر الجديد لتخزين كلمات المرور في مكان واحد، وخلفيات مخصصة لمكالمات الفيديو.

وبدءًا من التحديث القادم، سيُبسِّط تحديث macOS Sequoia 15.4 إعداد MacBook Air عبر آيفون، مما يسهل تسجيل الدخول ونقل البيانات بسرعة.

الأسعار والتوفر

يمكن للعملاء حجز MacBook Air الجديد بشريحة M3 بدءًا من اليوم عبر متجر آبل الإلكتروني، أو عبر تطبيق آب ستور في 28 بلدًا ومنطقة حول العالم، وسيصل الجهاز للعملاء بدءًا من الأربعاء 12 مارس، بالإضافة إلى توفره في متاجر آبل ولدى الوكلاء المعتمدين.

ويبدأ سعر MacBook Air الجديد من 4,000 درهم إماراتي (3,580 درهمًا إماراتيًا للطلاب) للإصدار بالشاشة البالغ قياسها 13 إنشًا، في حين يبدأ سعر الإصدار الآخر بالشاشة البالغ قياسها 15 إنشًا من 5,000 درهم إماراتي (4,580 درهمًا إماراتيًا للطلاب).