هواوي تُبهر زوار MWC 2025 بهاتف Mate XT القابل للطي ثلاثيًا وتقنيات متقدمة

استعرضت هواوي هاتفها الفريد القابل للطي ثلاثيًا HUAWEI Mate XT ULTIMATE DESIGN، إلى جانب مجموعة من الأجهزة الرائدة الأخرى التي تجمع بين الفخامة والتكنولوجيا المتقدمة خلال مؤتمر المؤتمر العالمي للجوال (MWC 2025) في مدينة برشلونة الإسبانية.

ونال هاتف Mate XT، الذي يُعد أول هاتف ذكي تجاري قابل للطي الثلاثي في العالم، اهتمامًا كبيرًا من الزوار. فهو يتميّز بتقنيات متطورة من هواوي مكّنتها من تصميم هاتف يطوي شاشته للداخل والخارج عبر مفاصل خاصة. كما يأتي مزودًا بكاميرا ذات فتحة عدسة فيزيائية قابلة للتعديل على 10 مستويات.

وفي جناح هواوي لأعمال المستهلكين، عرضت هواوي عبر شاشة كبيرة ثلاثية الأبعاد مزايا هذا الهاتف الفريد بشكل تفاعلي.

وإلى جانب ذلك، تُعرض في جناح هواوي لأعمال المستهلكين هواتف سلسلة HUAWEI Mate 70 التي تأتي بكاميرا Ultra Chroma لتقديم دقة ألوان غير مسبوقة، كما تتيح هواوي للحضور اختبار مزايا ذكية مثل التعريض المتعدد والتجميل بالذكاء الاصطناعي. أما في منطقة Mate X6، فتُعرض بعض المواد المبتكرة المستخدمة في تصنيع الهاتف بطريقة غير تقليدية ليجربها العملاء بأنفسهم.

ولاستعراض مجموعتها الواسعة من الأجهزة القابلة للارتداء، تحاكي هواوي سيناريوهات رياضية وصحية واقعية. ففي منطقة تجربة ركوب الدراجات، يمكن للمشاركين اختبار دقة مراقبة المؤشرات الحيوية وسرعتها عبر نظام HUAWEI TruSense من خلال مقارنة بيانات معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي بين أجهزة مراقبة القلب الاحترافية وساعة HUAWEI WATCH GT 5.

وفي منطقة Health Glance، يمكن للزوار مشاهدة عرض توضيحي للمؤشرات الصحية المتعددة التي تقيسها ساعة HUAWEI WATCH D2، وهي أول جهاز ذكي قابل للارتداء يحصل على ترخيص طبي لقياس ضغط الدم في أثناء التنقل من المعصم.

وعرضت هواوي مجموعة من الأجهزة الذكية القابلة للارتداء التي توفر تجربة فاخرة على المعصم، بفضل تصميمها الاستثنائي ومزاياها الذكية.

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت الأجهزة القابلة للارتداء محركًا قويًا لنمو قطاع المستهلكين لدى هواوي. فقد تجاوزت شحنات هواوي التراكمية للأجهزة القابلة للارتداء خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2024 كافة المنافسين في هذا المجال.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت الشركة نظام HUAWEI TruSense، الذي يراقب بيانات الصحة واللياقة، ويحلل حالة المستخدم الصحية. ويُعد هذا النظام إعادة تصميم شاملة لمعايير الصحة السابقة لدى الشركة، وقد كان حاضرًا بقوة في مؤتمر MWC 2025 في برشلونة.

وتجذب تجربة GoPaint الزوار بمعرض لأعمال فنية أبدعها فنانون من كافة أنحاء العالم باستخدام تطبيق GoPaint الحصري في أجهزة HUAWEI MatePad اللوحية، وهو يعتمد على محرك فرشاة احترافي ومحرك FangTian Painting Engine 2.0.

وتستهدف هواوي كلًا من المحترفين والمبدعين الطموحين بجهاز MatePad Pro 13.2 لهذا العام، وهو يأتي بشاشة من نوع OLED PaperMatte Display، وتعتمد على تقنية عرض مبتكرة تقدم ألوانًا نابضة بالحياة مع تقليل الوهج، مما يمنح المستخدمين تجربة كتابة ورسم أشبه بالقلم على الورق الحقيقي.

وصممت هواوي قلم HUAWEI M-Pencil (الجيل الثالث) للاستخدام مع جهاز MatePad Pro 13.2، ويتميّز بحساسية ضغط تصل إلى 10,000 مستوى، مما يتيح للمستخدمين الاستفادة الكاملة من مجموعة الفرش الافتراضية المتنوعة في تطبيق GoPaint.

ويوفر الجهاز تجربة مكتبية متكاملة بفضل تطبيقات WPS Office التي توفر مستوى يضاهي الحواسيب الشخصية، مما يتيح للمستخدمين مرونة في تكبير النوافذ، والتفاعل عبر لوحة المفاتيح والفأرة، بالإضافة إلى تعدد المهام بكفاءة عالية عبر ميزة Live-Multitask التي تتيح العمل على عدة تطبيقات والتنقل بينها بسهولة.

وتجدر الإشارة إلى أن هاتف HUAWEI Mate XT متوفر الآن للحجز الأولي في المملكة العربية السعودية بدايةً من 1083 ريالًا شهريًا (لمدة قدرها 12 شهرًا)، كما يتوفر الجهاز اللوحي الجديد HUAWEI MatePad Pro 13.2 للحجز أيضًا بسعر يبدأ من 3900 ريالٍ مع هدايا قيّمة من متجر هواوي الإلكتروني، وعدد من متاجر التجزئة المعتمدة.