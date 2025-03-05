نوثينج تكشف عن هاتفي Nothing Phone 3a و 3a Pro

كشفت شركة “نوثينج Nothing” رسميًا عن أحدث هواتفها Phone (3a) و Phone (3a) Pro، إذ يأتي كلا الهاتفين بتصميم خلفي شفاف كما هو مُعتاد من الشركة مع إضاءة LED، مما يعكس هوية الشركة التي تميزت بها إصداراتها السابقة.

ويتميز هاتف Phone (3a) بكاميرا أفقية على شكل كبسولة في النصف العلوي من الهاتف، في حين يأتي إصدار برو بوحدة كاميرات ذات أحجام وأشكال مختلفة.

ويضم إصدار برو كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا Periscope مكبّرة بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا واسعة المجال Ultrawide بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

وأما Phone (3a)، فيحتوي على كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا Telephoto مكبّرة بدقة قدرها 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا واسعة المجال Ultrawide بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

ويوفر الإصدار الأساسي تقريبًا بصريًا حتى 30 مرة، في حين يدعم إصدار برو تقريبًا حتى 60 مرة بفضل الكاميرا البيريسكوبية.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية، فإن هاتف Phone (3a) Pro يحمل كاميرا بدقة قدرها 50 ميجابكسل تدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل قدره 30 إطارًا في الثانية، في حين يضم Phone (3a) كاميرا أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل.

ويعتمد الهاتفان على معالج Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3، مع ذاكرة عشوائية قدرها 8 أو 12 جيجابايت، وسعة تخزين قدرها 128 أو 256 جيجابايت.

ويأتي كلا الهاتفين بشاشة من نوع AMOLED قياسها 6.77 إنشات بمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا، مع دعم البلوتوث 5.4 والواي فاي 6، وتقنية الاتصال القريب المدى NFC، ومعيار مقاومة الماء والغبار IP64. كما يدعم إصدار برو تقنية الشريحة الإلكترونية eSIM.

وتحتوي الهواتف على بطارية سعتها 5,000 ميلي أمبير، تدعم شحنًا سريعًا بقوة قدرها 50 واطًا، مما يتيح شحن الهاتف حتى 50% في غضون 20 دقيقة فقط. ووفقًا للشركة، يمكن أن تدوم البطارية حتى يومين من الاستخدام، أو 26 ساعة من مشاهدة يوتيوب بشحنة واحدة كاملة.

وتقول نوثينج إن سلسلة Phone (3a) تقدم أداءً محسنًا في معالجة مهام الذكاء الاصطناعي بنسبة قدرها 92% مقارنةً بهاتف Phone (2a)، إلى جانب معالج أسرع بنسبة قدرها 33% وأداء رسومات مُحسّن بنسبة قدرها 11%، كما تساعد غرفة التبريد البخارية ذات الحجم الأكبر في تقليل درجة الحرارة بنسبة قدرها 23% مقارنةً بالإصدار السابق.

ويعمل الهاتفان بنظام أندرويد 15 بواجهة Nothing OS 3.1، وستحصل الأجهزة على ثلاث سنوات من تحديثات أندرويد، وست سنوات من التحديثات الأمنية.

ويتوفر Phone (3a) بثلاثة ألوان، وهي الأسود والأبيض والأزرق، في حين يأتي Phone (3a) Pro بلونين، هما الرمادي والأسود.

وأعلنت نوثينج ميزة Essential Key، التي تعتمد على زر جديد في الجانب الأيمن من الهاتف يتيح الوصول إلى مركز الذكاء الاصطناعي الذي تسميه Essential Space.

ويمكن الضغط مرة واحدة لالتقاط المحتوى وإرساله إلى Essential Space، أو الضغط المطول لتسجيل ملاحظات صوتية، أو النقر المزدوج للوصول إلى المحتوى المحفوظ.

وأعلنت نوثينج أنها ستتيح هاتف Phone (3a) أولًا خلال شهر مارس يليه إصدار برو في نهاية الشهر، وذلك بسعر يبدأ من 300 دولارٍ أمريكي للإصدار الأساسي، و 400 دولارٍ أمريكي لإصدار برو.