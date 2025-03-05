مقارنة بين هاتفي Xiaomi 15 Ultra و Galaxy S25 Ultra

أطلقت شاومي آخرًا Xiaomi 15 Ultra وهو الهاتف الرائد الجديد الذي يستهدف هواة التصوير الفوتوغرافي. ويُعد منافسًا قويًا لهاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra الذي يُعد واحدًا من أشهر الهواتف المزودة بكاميرات احترافية.

كلا الهاتفين من الهواتف الرائدة الكبيرة الحجم التي تعمل بنظام أندرويد، وتتميز بالأداء القوي ونظام التصوير المتطور، ومع ذلك هناك الكثير من الفروق بينهما فيما يتعلق بمزايا الذكاء الاصطناعي، وعمر البطارية، وسرعة الشحن.

ولتتعرف أبرز الفروق بينهما، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي Xiaomi 15 Ultra و Galaxy S25 Ultra:

كاميرا Xiaomi 15 Ultra أكثر تطورًا من كاميرا هاتف سامسونج

يركز كلا الهاتفين في قدرات التصوير الفوتوغرافي المتطورة، والمنافسة بينهما قوية؛ إذ يحتوي كلا الهاتفين على كاميرات خلفية رباعية العدسات تتضمن عدسة رئيسية، وعدسة فائقة الاتساع، وعدسة مقربة، وعدسة مقربة ثانية من نوع بيريسكوب، لكن هناك فروق كبيرة في مواصفات العدسات.

تأتي عدسات كاميرا هاتف Galaxy S25 Ultra بالمواصفات التالية:

العدسة الرئيسية: تأتي بدقة قدرها 200 ميجابكسل.

العدسة الفائقة الاتساع: تأتي بدقة قدرها 48 ميجابكسل.

العدسة المقربة الأولى: تأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وتدعم التقريب البصري بمعدل يبلغ 3×.

العدسة المقربة الثانية (بيريسكوب): تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وتدعم التقريب البصري بمعدل يبلغ 5×، مع دعم التقريب الرقمي حتى 100×.

وأما عدسات كاميرا هاتف Xiaomi 15 Ultra فتأتي بالمواصفات التالية:

العدسة الرئيسية: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

العدسة الفائقة الاتساع: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

العدسة المقربة الأولى: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وتدعم التقريب البصري بمعدل يبلغ 3×.

العدسة المقربة الثانية (بيريسكوب): تأتي بدقة قدرها 200 ميجابكسل وتدعم التقريب البصري بمعدل يبلغ 4.8×.

يستخدم نظام التصوير في هاتف Xiaomi 15 Ultra مستشعرات أكبر من هاتف سامسونج، إذ تتضمن العدسة الرئيسية مستشعرًا بحجم قدره 1 بوصة، وتأتي بفتحة عدسة تبلغ f/1.68؛ مما يعزز الأداء في الإضاءة المنخفضة.

وكما هي الحال في هواتف شاومي السابقة، يضم الهاتف أوضاع تصوير وفلاتر من Leica تحاكي المتوفرة في كاميراتها الاحترافية الشهيرة.

Galaxy S25 Ultra يتفوق في مجال الذكاء الاصطناعي

ركزت سامسونج بنحو أساسي في مزايا الذكاء الاصطناعي في سلسلة S25؛ إذ يدعم Galaxy S25 Ultra مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي Galaxy AI الجديدة، أبرزها:

الإجراءات عبر التطبيقات (Cross app actions): تتيح تنفيذ مهام تتطلب عادةً فتح تطبيقات متعددة باستخدام أمر صوتي واحد.

AI Select: أداة تقترح إجراءات بناءً على محتوى شاشة هاتفك.

مزية Now Brief: تقدم للمستخدم اقتراحات ومعلومات موجزة يمكن الوصول إليها عبر Now Bar في شاشة القفل.

البحث باللغة الطبيعية: تسمح للمستخدم بالبحث عن صور أو إعدادات معينة باستخدام اللغة الطبيعية.

نسخة مُحسّنة من مساعد Gemini يمكنها تنفيذ إجراءات عبر تطبيقات متعددة.

وأما Xiaomi 15 Ultra، فهو يدعم أيضًا مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي، ومنها:

مزية (AI Writing): للمساعدة في الكتابة وتلخيص المقالات.

مزية (AI Speech Recognition): لتحويل الكلام تلقائيًا إلى نص، وتلخيص النصوص المنسوخة وترجمتها.

مزية (AI Interpreter): للترجمة الفورية للمحادثات المباشرة، والمكالمات الهاتفية، والاجتماعات عبر الإنترنت.

مزية (AI Search): للبحث داخل الهاتف باللغة الطبيعية والعثور على المحتوى الذي تحتاج إليه في الهاتف بسهولة.

مزية (Circle to Search): لتسهيل البحث عبر الإنترنت.

ومع أن Xiaomi 15 Ultra يقدم مزايا ذكاء اصطناعي جيدة، فإن Galaxy S25 Ultra يوفر مزايا أكثر تطورًا.

Xiaomi 15 Ultra يتفوق على هاتف سامسونج بسعة البطارية وسرعة الشحن

يحتوي Xiaomi 15 Ultra على بطارية أكبر من بطارية هاتف سامسونج، كما يتفوق عليه بسرعة الشحن؛ إذ يحتوي Galaxy S25 Ultra على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 45 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا.

وأما Xiaomi 15 Ultra فيحتوي على بطارية بسعة تبلغ 5410 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 90 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 80 واطًا.

Galaxy S25 Ultra سيحصل على تحديثات لنظام التشغيل لمدة طويلة

يعمل هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra بنظام أندرويد 15 وواجهة المستخدم OneUI 7، وأما هاتف Xiaomi 15 Ultra فيعمل بنظام HyperOS 2 المستند إلى أندرويد 15.

ومع أن واجهة One UI من سامسونج تُعد أكثر سلاسة من واجهات شاومي السابقة، فإن نظام HyperOS الجديد يُحسن تجربة المستخدم.

وفيما يتعلق بالتحديثات البرمجية، تقدم سامسونج دعمًا برمجيًا أطول مقارنة بشاومي؛ إذ تقدم سبع سنوات من تحديثات نظام التشغيل، وسبع سنوات من التحديثات الأمنية. وأما شاومي فتقدم أربع سنوات من تحديثات نظام التشغيل، وخمس سنوات من التحديثات الأمنية.

يضم Galaxy S25 Ultra شاشة أكبر من شاشة هاتف شاومي

كلا الهاتفين يأتيان بشاشات AMOLED تدعم معدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتزًا لكن هناك بعض الفروقات المهمة؛ إذ يضم Galaxy S25 Ultra شاشة مسطحة تمامًا ويبلغ مقاسها 6.9 بوصات. وأما Xiaomi 15 Ultra فيضم شاشة منحنية ويبلغ مقاسها 6.73 بوصات.

والمزية الرئيسية في شاشة Galaxy S25 Ultra هي الحافات الفائقة النحافة والطبقة المضادة للانعكاس، التي تجعل الشاشة أكثر وضوحًا في الإضاءة القوية. ومع ذلك، تتمتع شاشة Xiaomi 15 Ultra بالسطوع العالي الذي يصل إلى 3200 شمعة في المتر المربع، والذي يجعلها واضحة في الإضاءة القوية.

السعر

يُباع هاتف Xiaomi 15 Ultra بسعر قدره 1650 دولارًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة تبلغ 512 جيجابايت. وأما Galaxy S25 Ultra فيُباع بسعر يبدأ من 1300 دولار.

أيهما الأفضل؟

كلا الهاتفين من أبرز الهواتف الذكية في عام 2025، لكن كل واحد يتفوق على الآخر بجوانب معينة؛ إذ يتفوق Xiaomi 15 Ultra بمواصفات الكاميرا، وسعة البطارية، وسرعة الشحن. وأما Galaxy S25 Ultra فيتفوق بمواصفات الشاشة، ومزايا الذكاء الاصطناعي، والتحديثات البرمجية الطويلة الأمد.

المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy S25 Ultra و Xiaomi 15 Ultra:

Galaxy S25 Ultra Xiaomi 15 Ultra المعالج إصدار خاص من معالج (Snapdragon 8 Elite) الجديد من كوالكوم، الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. معالج (Snapdragon 8 Elite) من كوالكوم الثماني النوى والمصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، بقياس قدره 6.9 بوصات. من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.73 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256، أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. 256 أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. 12 أو 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية رباعية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والرابعة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. رباعية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والرابعة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 6.0، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والأبيض، والرمادي، والأزرق، والأخضر، والوردي. الأسود، والأخضر، والأبيض، والفضي. نظام التشغيل

أندرويد 15 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 7. نظام HyperOS 2 الجديد المستند إلى نظام أندرويد 15. الوزن 218 جرامًا. 226 جرامًا. السعر يبدأ من 1300 دولار . 1650 دولارًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة تبلغ 512 جيجابايت.