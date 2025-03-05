آبل تعلن جهازها اللوحي الجديد iPad Air بشريحة M3

أعلنت آبل جهازها اللوحي الجديد iPad Air بشريحة M3 التي تجعله قادرًا على تشغيل مزايا الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم Apple Intelligence.

ويأتي الجهاز اللوحي الجديد بشريحة M3 ومزودًا ببنية رسومات الجرافيك المتطورة من آبل، التي تُستخدم لأول مرة على الإطلاق في سلسلة لوحيات iPad Air لترتقي إلى مستويات جديدة بأدائه الذي يجمع بين الكفاءة في استهلاك الطاقة وسهولة الحمل.

وتفيد آبل بأن جهاز iPad Air الذي يعمل بشريحة M3 أسرع بنحو مرتين تقريبًا من جهاز iPad Air بشريحة M1، وأسرع بنحو 3.5 مرات من جهاز iPad Air بشريحة A14 بايونك، وفقًا للاختبارات التي أجرتها الشركة. ومن المتوقع أن يلاحظ المستخدمون سرعة شريحة M3 في المهام التي يحتاجون إليها عبر الجهاز.

ويتوفر جهاز iPad Air بمقاسين وأربعة ألوان. ويتميز الإصدار الذي يحمل شاشة قياسها 11 إنشًا بسهولة حمله في أثناء التنقل، في حين يوفر الإصدار الآخر الذي يحمل شاشة قياسها 13 إنشًا مساحة أكبر لمزيد من الإبداع والإنتاجية.

وقدّمت آبل لوحة مفاتيح ماجيك الجديدة التي صُمِّمت لجهاز iPad Air بهدف تعزيز استخداماته المتعددة وتوفير المزيد من القدرات. كما يوفر iPad Air الجديد تجربة مميزة بفضل نظام iPadOS 18، ودعم مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence، والكاميرات المتقدمة، والاتصال اللاسلكي السريع بشبكات الجيل الخامس 5G، وتوافقه مع قلم Apple Pro وقلم Apple‏ (USB-C).

ويتوفر iPad Air الجديد بسعر يبدأ من 2500 درهمٍ إماراتي للإصدار بالشاشة البالغ قياسها 11 إنشًا، و 3300 درهمٍ إماراتي للإصدار الآخر بالشاشة البالغ قياسها 13 إنشًا مع تخفيض قدره 200 درهم إماراتي للطلاب.

ويمكن للعملاء طلب جهاز iPad Air بشريحة M3 ولوحة مفاتيح ماجيك الجديدة بدءًا من اليوم من متجر آبل الرسمي، على أن يتوفر بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 12 مارس، علمًا بأن لوحة مفاتيح ماجيك المُرفقة تُباع بنحو منفصل بسعر يبدأ من 1100 درهم إماراتي.

أداء خارق مع شريحة M3‏

يلبي iPad Air بشريحة M3 احتياجات كل من المبدعين الطموحين الذين يستخدمون تطبيقات ثقيلة، ويعملون على ملفات كبيرة، والمسافرين الذين يعملون على تعديل المحتوى في أثناء تنقلهم.

وتقدم شريحة M3 القوية عددًا من التحسينات مقارنةً بشريحة M1 والإصدارات الأخرى من الأجيال السابقة؛ إذ تتميز شريحة M3 بوحدة معالجة مركزية أقوى ثمانية النوى، وهي أسرع حتى 35% في أداء المهام المتسلسلة والمعقدة مقارنةً بجهاز iPad Air بشريحة M1.

وتأتي شريحة M3 أيضًا بوحدة معالجة رسومات مع 9 نوى وأداء رسومات أسرع حتى 40% مقارنةً بشريحة M1. وتجلب شريحة M3 أيضًا بنية رسومات الجرافيك المتقدمة من آبل إلى iPad Air لأول مرة، مع قدرات التخزين المؤقت الديناميكي وتكنولوجيا التظليل الشبكي، وتتبع الأشعة المُسرّعة.

وفيما يتعلق بمهام التصيير (Rendering) التي تتطلب أداء رسومات قويًا، فإن iPad Air بشريحة M3 يوفر أداءً أسرع حتى 4 مرات من iPad Air بشريحة M1، مما يتيح إضاءة وانعكاسات وظلال أكثر دقة وتجارب ألعاب واقعية.

ويفتح المحرك العصبي الأسرع في شريحة M3 المجال للمستخدمين للاستمتاع بنحو أكبر بقدرات مذهلة للتعلم الآلي في نظام iPadOS. وعند المقارنة بشريحة M1، فإن المحرك العصبي في شريحة M3 أسرع حتى 60% في أداء المهام القائمة على الذكاء الاصطناعي.

ويُعد دعم مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence، وإمكانية الاختيار بين الإصدارين البالغ قياسهما 11 إنشًا و 13 إنشًا، ودعم الإكسسوارات المتقدمة، مثل لوحة مفاتيح ماجيك الجديدة وقلم Apple Pro، من التحسينات الإضافية الجديدة مقارنةً بإصدارات آيباد السابقة التي تعمل بشرائح من فئة A.

‏‏iPad Air.. مصمم حول Apple Intelligence‏

وقالت آبل إنها صممت iPad Air ليكون مرتكزًا على Apple Intelligence، وهو نظام الذكاء الاصطناعي الشخصي الذي يزود المستخدم بمعلومات مفيدة. ففي تطبيق الصور، أصبح من السهل إزالة العناصر المشتتة للانتباه في الصور، وذلك باستخدام أداة التنظيف، وبمقدور المستخدمين البحث باللغة الطبيعية عن أي صورة أو فيديو بمجرد وصف ما يبحثون عنه.

وباستخدام أداة “عصا الصور السحرية” في تطبيق الملاحظات، يمكن للمستخدمين جعل الملاحظات أكثر جاذبية من خلال تحويل الرسومات التقريبية إلى صور جميلة، فقط من خلال رسم دائرة حول الرسومات باستخدام قلم آبل. ويستطيع المستخدمون حتى وضع دائرة حول المساحة الفارغة داخل الملاحظة، وستتعرّف الأداة السياق من المنطقة المحيطة لإنشاء صورة تُكمِّل الملاحظة، وتجعلها جذابة من الناحية البصرية.

ويساعد Apple Intelligence المستخدمين في استكشاف طرق جديدة مبتكرة للتعبير عن أنفسهم بصريًا باستخدام تطبيق عالم الصور، وإنشاء رموز إيموجي مثالية باستخدام أداة Genmoji، وجعل كتاباتهم أكثر ديناميكية باستخدام أدوات الكتابة.

ويستطيع المستخدمون الآن الكتابة في المساعد الشخصي Siri الذي أصبح أكثر قوة في المحادثات، مع القدرة على الفهم حتى لو تلعثم المستخدمون في نطق كلماتهم، كما أصبح المساعد قادرًا أيضًا على الحفاظ على السياق من طلب إلى آخر.

وبفضل معرفته الواسعة بمنتجات الشركة، فإنه يستطيع الإجابة عن آلاف الأسئلة حول مزايا منتجات آبل وإعداداتها، حتى يستطيع المستخدمون تعلم كيفية القيام بأمور مثل تسجيل الشاشة.

ومع إدماج ChatGPT بسلاسة في أدوات الكتابة والمساعد الشخصي Siri، يمكن للمستخدمين الاستفادة من خبرات ChatGPT دون التنقل بين التطبيقات، حتى يتمكنوا من إنجاز المهام بنحو أسرع وأسهل.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى ChatGPT مجانًا دون الحاجة إلى إنشاء حساب، مع الاستفادة من مزايا حماية الخصوصية المدمجة، إذ تُخفى عناوين IP الخاصة بهم، ولا تُخزّن طلباتهم. ويمكن للمستخدمين اختيار تفعيل إدماج ChatGPT، والتحكم الكامل في توقيت استخدامه، والمعلومات التي تُشارك معه.

لوحة مفاتيح ماجيك الجديدة كليًا لجهاز iPad Air‏

توسّع لوحة مفاتيح ماجيك الجديدة كليًا نطاق ما يمكن للمستخدمين إنجازه، إذ توفر لوحة التعقب المدمجة مساحة أوسع ودقة أكبر للمهام التي تُعنى بأدق التفاصيل، ويسمح صف الوظائف الجديد المكون من 14 مفتاحًا الوصول بسهولة إلى مزايا مثل سطوع الشاشة أو عناصر التحكم في مستوى الصوت.

وتُثبّت لوحة مفاتيح ماجيك الجديدة مغناطيسيًا، في حين يقوم الموصل الذكي بتوصيل الطاقة والبيانات فورًا دون الحاجة إلى تقنية البلوتوث، كما أن المفصلة مصنوعة من الألمنيوم المصنّع بدقة، وتضم موصل USB-C للشحن.

وتتميز لوحة مفاتيح ماجيك الجديدة بتصميم عائم، وتأتي باللون الأبيض، ويبدأ سعرها الآن من 1100 درهم إماراتي للإصدار بالشاشة البالغ قياسها 11 إنشًا، و 1200 درهم إماراتي للإصدار الآخر بالشاشة البالغ قياسها 13 إنشًا.

iPad الأساسي بضعف سعة التخزين وشريحة A16‏

حدّثت آبل أيضًا جهاز iPad الأساسي عبر مضاعفة سعة التخزين الأساسية واستخدام شريحة A16، مما يوفر قيمة أكبر للعملاء، وفقًا لآبل.

وتوفر شريحة A16 قفزة في أداء المهام والتجارب اليومية في نظام iPadOS، مع توفير عمر بطارية يدوم طوال اليوم؛ إذ يُعدّ الجهاز المُحدّث أسرع بنسبة قدرها 30% تقريبًا مقارنةً بالجيل السابق.

مزايا قوية وذكية مع نظام iPadOS 18‏

يأتي نظام iPadOS 18 بمزايا متطورة تعزز تجربة iPad، مما يجعله أكثر ذكاءً وتنوعًا في الاستخدام، ومن تلك المزايا:

آلة حاسبة ذكية صُممت بنحو خاص لجهاز iPad، وتتيح استخدام قلم آبل لحل المعادلات الرياضية، مع إمكانية إدخال المعادلات بخط اليد وحلها فورًا، وإنشاء المتغيرات والرسوم البيانية.

تحسين تطبيق الملاحظات: إذ توفر أداة النص الذكي في التطبيق قدرات جديدة لتحرير النصوص المكتوبة بخط اليد، مثل إضافة مسافات أو لصق نصوص مطبوعة بخط اليد نفسه، كما يُحسّن الخط تلقائيًا ليصبح أكثر وضوحًا وسلاسة.

التسجيل الصوتي والنسخ النصي: يتيح النظام تسجيل المحاضرات والمحادثات مع مزامنة النص المكتوب مع الصوت، مما يسهّل البحث عن لحظات محددة داخل التسجيلات.

تخصيص الشاشة الرئيسية: يمكن للمستخدمين تغيير مظهر الأيقونات بتأثيرات داكنة أو ملونة، وتكبير حجمها حسب الحاجة، مع مركز تحكم معاد تصميمه يوفر وصولًا أسرع إلى الأدوات، وإمكانية إضافة عناصر تحكم من تطبيقات خارجية.