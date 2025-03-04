TSMC تعلن استثمارًا ضخمًا لإنتاج الرقاقات في الولايات المتحدة

أعلنت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC)، التي تُعد أكبر شركة لتصنيع الرقاقات في العالم، استثمارًا قيمته 100 مليار دولار على الأقل لتوسيع عملياتها في الولايات المتحدة، وفقًا لما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي.

ومن المُقرر أن يخصص هذا التمويل لإنشاء مصنعين إضافيين للشركة في مدينة فينيكس بولاية أريزونا.

ويأتي هذا الاستثمار الضخم إضافةً إلى 65 مليار دولار التزمت بها الشركة سابقًا لإنشاء ثلاثة مصانع في أريزونا، إلى جانب 6.6 مليارات دولار منحتها الإدارة الأمريكية لشركة TSMC بموجب قانون الرقاقات (CHIPS Act) لدعم التصنيع المحلي لأشباه الموصلات.

وكانت الشركة قد بدأت إنتاج رقاقات متطورة بتقنية قدرها 4 نانومتر في مصنعها بأريزونا في يناير الماضي، ومن المتوقع أن تستخدم مصانعها المستقبلية تقنيات قدرها 2 نانومتر أو أكثر تقدمًا بحلول نهاية العقد الحالي، وفقًا لموقع الشركة.

يُذكر أن TSMC أجّلت افتتاح مصنعها الثاني في أريزونا إلى عامي 2027 أو 2028 بدلًا من 2026، لكن الرئيس التنفيذي للشركة سي سي وي أكّد خلال المؤتمر الصحفي أن الشركة تنتج حاليًا أكثر الرقاقات تقدمًا في الولايات المتحدة.

وفي تقرير حديث نشرته صحيفة نيويورك تايمز، أفادت مصادر بأن إدارة ترامب شجعت TSMC على الاستحواذ على مصانع تصنيع الرقاقات التابعة لإنتل التي تعاني أزمات عديدة خلال الآونة الأخيرة.

وبالتزامن مع إعلان TSMC، كشفت آبل الأسبوع الماضي عن خططها لاستثمار أكثر من 500 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدار السنوات الأربعة القادمة، إذ تعتزم توظيف 20,000 شخص، وإنشاء مصنع لخوادم البيانات في ولاية تكساس.

ويأتي هذا التوسع استجابة للتوجهات التجارية الجديدة، إذ يعتزم الرئيس ترامب فرض تعريفات جمركية على أشباه الموصلات وسلع أخرى بدءًا من أبريل المقبل، كما ستبدأ الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنسبة قدرها 25% على الواردات من المكسيك وكندا، بالإضافة إلى ضريبة أخرى بنسبة قدرها 10% على الواردات من الصين.