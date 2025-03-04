5 طرق لتعزيز الأمان في المنازل الذكية وحمايتها من القراصنة

أصبحت المنازل الذكية هدفًا رئيسيًا للقراصنة بسبب الكمية الكبيرة من البيانات الشخصية التي تجمعها. ووفقًا لتقرير من Netgear تتعرض الشبكات المنزلية لعدد كبير من محاولات الاختراق يوميًا. وقد تصاعدت الهجمات الإلكترونية على الأجهزة الذكية المنزلية بنحو غير مسبوق خلال عام 2024؛ إذ زادت بنسبة قدرها 124% وفقًا لما كشفه تقرير حديث صادر عن شركة SonicWall المتخصصة في الأمن السيبراني.

حتى الهواتف الذكية التي تُدير الأجهزة المنزلية الذكية قد تصبح أهدافًا للقراصنة إذا لم تكن مؤمنة بنحو كافٍ. لذلك، أصبح من المهم اتخاذ تدابير أمنية مثل تحديث الأجهزة، واستخدام كلمات مرور قوية، للمساعدة في حماية بياناتك وتعزيز أمان منزلك الذكي.

فإذا كنت تستخدم الكثير من الأجهزة المنزلية الذكية أو تفكر في البدء باستخدامها، إليك بعض التدابير التي يمكنك اتخاذها لحماية منزلك الذكي.

المنازل الذكية ومخاطرها الأمنية

تعتمد المنازل الذكية على شبكة مترابطة من الأجهزة المتصلة بالإنترنت، بدءًا من الأجهزة البسيطة مثل المصابيح الذكية وماكينات القهوة، وصولًا إلى كاميرات المراقبة وأنظمة الأمان المتطورة. وعلى عكس الأجهزة التقليدية، تعتمد هذه الأجهزة على بروتوكولات الإنترنت (IP) للتواصل معًا وبناء منظومة رقمية متكاملة.

يُعد المركز الرئيسي (Hub) العنصر الأساسي في هذا النظام؛ إذ يربط الأجهزة لتشغيل المهام تلقائيًا وتخصيص الإعدادات بناءً على سلوك المستخدم. لكن هذا التكامل يُثير مخاوف تتعلق بالخصوصية، إذ تجمع أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) بيانات عن عاداتك وروتينك اليومي، وتُخزنها محليًا أو على خوادم الشركات.

تُحلَّل هذه البيانات لتحسين تجربة المستخدم، لكنها قد تُستخدم أيضًا لأغراض تجارية مثل الإعلانات المستهدفة أو حتى بيعها لأطراف أخرى. وكلما زاد عدد الأجهزة المتصلة بالشبكة، زادت احتمالات التعرض للاختراقات الإلكترونية وسرقة البيانات.

نصائح لتعزيز الأمان في المنازل الذكية

إليك خمس نصائح تساعد في تعزيز الأمان في المنازل الذكية:

1- معرفة سياسة الخصوصية قبل شراء الأجهزة المنزلية الذكية

عند التخطيط لإنشاء منزل ذكي، من الضروري اختيار الأجهزة المناسبة لك مع مراعاة تدابير الأمان والخصوصية. فقبل شراء جهاز مثل مكبر الصوت الذكي، أو منظم الحرارة الذكي، أو جرس الباب المزود بكاميرا، اسأل نفسك: ما مقدار الخصوصية التي قد تفقدها مقابل استخدام الجهاز؟

على سبيل المثال: توفر كاميرات الأمان مزية المراقبة من بُعد، لكنها غالبًا ما تخزن اللقطات على خوادم الشركة المصنعة، مما يثير تساؤلات عن كيفية التعامل مع البيانات الشخصية. لذلك، من المهم مراجعة سياسات الخصوصية الخاصة بالشركة قبل تثبيت مثل هذه الأجهزة في منزلك.

وأما المساعدات الصوتية مثل أليكسا ومساعد جوجل وسيري، فهي تستمع باستمرار إلى جميع أحاديثك لاكتشاف كلمات التنبيه؛ مما يعني أنها تُسجل مقاطع صوتية وترسلها إلى السحابة لتحليلها. لذلك يعتمد قرار استخدامها على مدى ثقتك بهذه الشركات وإجراءاتها لحماية خصوصيتك.

2- تحديث جهاز التوجيه لتحسين الأمان في المنازل الذكية

حتى لو كانت سرعة الإنترنت لديك جيدة، فإن أجهزة التوجيه (الراوتر) القديمة غالبًا ما تستخدم بروتوكولات أمان قديمة تجعلها عرضة للاختراق.

على سبيل المثال: العديد من أجهزة التوجيه القديمة لا تدعم معايير التشفير الحديثة مثل WPA3، وقد لا تتلقى تحديثات البرامج الضرورية لسد الثغرات الأمنية. ويمكن أن يستغل القراصنة هذه الثغرات للوصول إلى بياناتك، والتحكم في الأجهزة المتصلة بالشبكة، أو إدخال برامج خبيثة.

كما أن أجهزة التوجيه القديمة قد لا تستطيع التعامل مع العدد المتزايد من الأجهزة الذكية؛ مما يؤدي إلى بُطء الأداء والانقطاعات المتكررة. لذلك، يُنصح بالترقية إلى أجهزة الواي فاي 6 الحديثة التي توفر سرعات أعلى وأمانًا أقوى.

3- تحديث البرامج التي تعمل بها الأجهزة الذكية بانتظام

تعتمد الأجهزة الذكية على برامج تتحكم في وظائفها وتفاعلاتها مع الشبكة. وتُصدر الشركات المُصنعة تحديثات دورية لهذه البرامج بهدف إصلاح الثغرات الأمنية وتحسين الأداء وإضافة مزايا جديدة. وكما هي الحال مع تحديثات أنظمة تشغيل الهواتف، فإن تجاهل تحديث البرامج الخاصة بالأجهزة المنزلية الذكية قد يجعلها عرضة للهجمات الإلكترونية.

يمكن تحميل هذه التحديثات من خلال إعدادات جهاز التوجيه أو التطبيقات المصاحبة للأجهزة. وتدعم بعض الأجهزة الحديثة التحديث التلقائي عبر الإنترنت، وهي مزية يُنصح بتفعيلها للحفاظ على أمان الأجهزة. وأما الأجهزة التي تتطلب التحديث اليدوي، فيجب متابعتها بانتظام لضمان بقائها محمية.

4- استخدام كلمات مرور قوية وفريدة لكل جهاز

تُعدّ كلمات المرور القوية حاجزًا أساسيًا ضد الاختراقات الإلكترونية. ومع انتشار الأجهزة الذكية، أصبح من الضروري إنشاء كلمات مرور مختلفة لكل جهاز بدلًا من استخدام كلمة مرور واحدة لجميع الأجهزة؛ إذ يمكن أن يؤدي اختراق جهاز واحد إلى تعريض الشبكة بأكملها للخطر.

ولتحقيق أقصى درجات الأمان، استخدم تطبيقًا خاصًا لإدارة كلمات المرور لإنشاء كلمات مرور معقدة وتخزينها بأمان. كما يُنصح بتغيير كلمة مرور شبكة الواي فاي بنحو دوري، خاصة إذا كنت تشاركها مع الآخرين.

5- تفعيل المصادقة الثنائية لحماية حساباتك

توفر المصادقة الثنائية (2FA) مستوى إضافيًا من الأمان عند تسجيل الدخول إلى الخدمات الذكية. حتى إذا تمكن القراصنة من الحصول على كلمة المرور الخاصة بجهاز معين، فلن يتمكنوا من الوصول إلى حسابك دون الرمز الإضافي المطلوب.

توجد طريقتان شائعتان للمصادقة الثنائية، هما:

التحقق عبر الرسائل النصية (SMS 2FA)، وهو أقل أمانًا بسبب إمكانية تعرضه لهجمات اختراق بطاقات SIM.

استخدام تطبيقات المصادقة مثل: Google Authenticator أو Microsoft Authenticator التي تُنشئ رموزًا مؤقتة تتغير كل 30 ثانية، مما يجعلها أكثر أمانًا من الرسائل النصية.