أعلنت شركة شاومي هاتفها الرائد الجديد (15 ألترا) في مؤتمر MWC 2025 وأطلقته قبل يومين في الأسواق العالمية، ويُعدّ منافسًا قويًا في سوق الهواتف الرائدة التي تمتاز بالأداء القوي وقدرات التصوير الاحترافية مثل هاتف آيفون 16 برو ماكس الأحدث من آبل.

كلا الهاتفين من الهواتف الكبيرة الحجم والتي تتمتع بقدرات استثنائية في الأداء والتصوير، فإذا كنت تبحث عن هاتف رائد جديد لاستخدام التطبيقات الكثيفة والألعاب والتصوير الاحترافي، يمكنك التفكير في اختيار واحد منهما.

ولمساعدتك في اتخاذ القرار النهائي، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي شاومي 15 ألترا وآيفون 16 برو ماكس لتوضيح مواصفات كلا الهاتفين وأبرز الفروق بينهما.

كلا الهاتفين يعملان بمعالجات قوية وجديدة

بالإضافة إلى أنظمة التشغيل، يُعد المعالج من أبرز الفروق بين الهاتفين؛ إذ يعمل هاتف شاومي 15 ألترا بمعالج Snapdragon 8 Elite من كوالكوم، وهو أحد أقوى معالجات هواتف أندرويد وأحدثها، وأما آيفون 16 برو ماكس فيعمل بمعالج A18 Pro الأحدث من آبل لهواتف آيفون.

بفضل معالج كوالكوم يعمل هاتف شاومي بسلاسة عالية، سواء في أثناء التصفح العادي أو تشغيل الألعاب الثقيلة، كما حقق معالج Snapdragon 8 Elite نتائج عالية في اختبارات الأداء، وتفوق على A18 Pro في بعض المقاييس.

ومع ذلك، يتميز آيفون 16 برو ماكس بأداء استثنائي وهو هاتف قوي وسريع ويمتاز بالسلاسة العالية في أثناء الاستخدام اليومي والمكثف.

يضم هاتف شاومي 15 ألترا كاميرا خلفية رباعية العدسات

تعاونت شاومي مع شركة Leica المتخصصة في التصوير لتطوير نظام كاميرا احترافي، وتَعِد بأن يقدم هاتفها الجديد تجربة تصوير استثنائية.

يضم الهاتف كاميرا خلفية رباعية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وتأتي مع مستشعر كبير يبلغ حجمه بوصة واحدة، وأما العدسة الثانية فهي مقربة وتأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والعدسة الثالثة مقربة (بيريسكوب) وتأتي بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والعدسة الرابعة فائقة الاتساع وتأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل. كما يضم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

وأما آيفون 16 برو ماكس، فيحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة تبلغ 48 ميجابكسل، والعدسة الثانية الفائقة الاتساع تأتي بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وأما العدسة الثالثة فهي مقربة (بيريسكوب) وتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل. وأما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

يدعم هاتف شاومي تصوير الفيديو بدقة تصل إلى 8K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية ويتفوق بذلك على هاتف آيفون 16 برو ماكس الذي يدعم تسجيل الفيديو بدقة تصل إلى 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

عند مقارنة مواصفات العدسات، قد يبدو أن آيفون 16 برو ماكس أقل قدرة فيما يتعلق بالتصوير خاصة مع الفرق الكبير بين دقة العدسات المقربة (البيريسكوب) التي تأتي بدقة قدرها 200 ميجابكسل في هاتف شاومي وبدقة قدرها 12 ميجابكسل في هاتف آيفون. لكن في التجربة الواقعية ستلاحظ أن كلا الهاتفين يقدمان صورًا عالية الجودة واحترافية في ظروف الإضاءة المختلفة مع ألوان متناسقة وذات درجات طبيعية.

يضم آيفون 16 برو ماكس شاشة أكبر من شاشة هاتف شاومي

إذا كنت تفضل الشاشات الكبيرة، فقد يكون آيفون 16 برو ماكس هو الخيار المناسب لك، فهو يضم شاشة كبيرة يبلغ حجمها 6.9 بوصات، وأما هاتف شاومي 15 ألترا فيضم شاشة أصغر قليلًا يبلغ مقاسها 6.73 بوصات.

تدعم شاشة هاتف شاومي معدل تحديث متغير من 1 هرتز إلى 120 هرتزًا بفضل دعم تقنية LTPO، كما تدعم تقنية التعتيم PWM لتقليل إجهاد العين، ويصل سطوعها إلى 3200 شمعة في المتر المربع وتتفوق بذلك على شاشة هاتف آيفون 16 برو ماكس، التي تأتي من نوع Super Retina XDR وتدعم تقنية ProMotion، أي أنها تدعم معدل تحديث متغير من 1 هرتز إلى 120 هرتزًا، وتمتاز بسطوع يصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع.

يتفوق هاتف شاومي 15 ألترا على هاتف آيفون بسرعة الشحن

يدعم هاتف آيفون 16 برو ماكس الشحن السلكي بقدرة تبلغ 45 واطًا، والشحن اللاسلكي MagSafe بقدرة تبلغ 25 واطًا. وأما هاتف شاومي 15 ألترا فيدعم الشحن السلكي بقوة تبلغ 90 واطًا، والشحن اللاسلكي بقوة تبلغ 80 واطًا.

يتوفر هاتف شاومي 15 ألترا بسعة أكبر من ذاكرة الوصول العشوائي

يأتي آيفون 16 برو ماكس مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 8 جيجابايت، وأما هاتف شاومي 15 ألترا فيأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 12 أو 16 جيجابايت. وفيما يتعلق بذاكرة التخزين الداخلية، يأتي كلا الهاتفين بسعة تبدأ من 256 جيجابايت، وتصل إلى تيرابايت واحد.

السعر

يُعدّ آيفون 16 برو ماكس أرخص من شاومي 15 ألترا، إذ يُباع بسعر يبدأ من 1200 دولار. وأما هاتف Xiaomi 15 Ultra فيُباع بسعر قدره 1650 دولارًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة تبلغ 512 جيجابايت.

أيهما تختار؟

كلا الهاتفين يقدمان كاميرات احترافية، وأداءً قويًا، وشاشات عالية السطوع، لذلك قد يكون نظام التشغيل هو العامل الحاسم في الاختيار بينهما، فإذا كنت تُفضل نظام أندرويد فاختر هاتف شاومي، وأما إذا كنت تفضل نظام iOS فاختر هاتف آيفون.

المواصفات الكاملة لهاتفي شاومي 15 ألترا وآيفون 16 برو ماكس:

شاومي 15 ألترا آيفون 16 برو ماكس المعالج معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Elite) الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. معالج (Apple A18 Pro) الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.73 بوصات. من نوع LTPO Super Retina XDR OLED) بقياس قدره 6.9 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. 8 جيجابايت. الكاميرا الخلفية رباعية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والرابعة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 6.0، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والأبيض، والرمادي، والأخضر. الأبيض، والأسود والتيتانيوم الطبيعي، والتيتانيوم الصحراوي. نظام التشغيل نظام HyperOS 2 المستند إلى نظام أندرويد 15. iOS 18. الوزن 226 جرامًا. 227 جرامًا. السعر 1650 دولارًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة تبلغ 512 جيجابايت. يبدأ من 1200 دولار.