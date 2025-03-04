مايكروسوفت تكشف عن Dragon Copilot.. مساعد ذكاء اصطناعي للرعاية الصحية

كشفت مايكروسوفت عن Dragon Copilot، وهو نظام ذكاء اصطناعي مخصص للرعاية الصحية يمكنه الاستماع إلى الزيارات السريرية العلاجية، وتدوين الملاحظات تلقائيًا.

ويعتمد النظام الجديد على تقنيات الإملاء الصوتي والاستماع المحيط التي طوّرتها شركة Nuance، التي استحوذت عليها مايكروسوفت عام 2021 مقابل 16 مليار دولار، مما جعلها لاعبًا رئيسيًا في مجال المساعدات الطبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، الذي يشهد تنافسًا كبيرًا مع وجود شركات مثل Abridge و Suki.

ويهدف Dragon Copilot إلى تبسيط توثيق السجلات الطبية من خلال مزايا مثل إنشاء الملاحظات الصوتية المتعددة اللغات والإملاء باستخدام اللغة الطبيعية، كما يتيح للمستخدمين إجراء عمليات بحث طبية عامة من مصادر موثوقة، مع إمكانية أتمتة المهام الإدارية، مثل إعداد ملخصات الأدلة السريرية والمراسلات الطبية والتقارير بعد الزيارات العلاجية.

ووفقًا لمايكروسوفت، فإن الهدف من هذه المزايا تخفيف الأعباء الإدارية عن الأطباء، مما يسمح لهم بالتركيز أكثر على رعاية المرضى. وأشار جو بيترو، نائب رئيس مايكروسوفت لمنصات الصحة وعلوم الحياة، إلى أن الدراسات أظهرت أن الأطباء الذين استخدموا تقنيات Nuance عانوا إرهاقًا أقل، في حين أفاد 93% من المرضى بأنهم حصلوا على تجربة علاجية أفضل.

وتشير دراسة نشرتها “منصة جوجل السحابية Google Cloud” في أكتوبر الماضي إلى أن الأطباء يقضون نحو 28 ساعة أسبوعيًا في المهام الإدارية، مثل توثيق السجلات الطبية.

ولا تُعد مايكروسوفت الوحيدة في هذا المجال، إذ تواصل جوجل أيضًا تطوير حلول ذكاء اصطناعي للرعاية الصحية، إذ كشفت حديثًا عن مساعد طبي لتحليل عوامل الخطورة لدى المرضى، إلى جانب مزايا بحث جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي المتعدد الوسائط في منصتها Vertex AI Search.

وفي سياق تنظيمي، نشرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) العام الماضي إرشادات حول استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الرعاية الصحية، مشيرةً إلى فوائده المحتملة، ولكنها حذّرت من المخاطر المرتبطة بإمكانية اختلاقه المعلومات.

وتؤكد مايكروسوفت التزامها بتطوير ذكاء اصطناعي مسؤول، مشيرةً إلى أن Dragon Copilot يعتمد على بنية بيانات آمنة، ويحتوي على معايير سلامة لضمان دقة المخرجات في البيئات السريرية.

وبدأت شبكة WellSpan Health، التي تضم 250 منشأة طبية و 9 مستشفيات في ولايتي بنسلفانيا وميريلاند الأمريكيتين، باختبار Dragon Copilot مع مجموعة من الأطباء، وسط ردود فعل إيجابية.

ولم تكشف مايكروسوفت عن سعر Dragon Copilot، لكنها أكّدت أن هيكل التسعير سيكون تنافسيًا، وسيسهل على العملاء الحاليين الترقية إليه.

وسيتوفر Dragon Copilot في الولايات المتحدة وكندا بدءًا من مايو المقبل، مع خطط للتوسع في المملكة المتحدة وهولندا وفرنسا وألمانيا في الأشهر اللاحقة.