تقرير جديد يرجّح تدريب DeepSeek على بيانات ChatGPT

كشف تقرير جديد صادر عن Copyleaks، وهي شركة متخصصة في تحليل النصوص بالذكاء الاصطناعي والكشف عن السرقات الأدبية، أن نموذج الذكاء الاصطناعي الذي ذاع صيته حديثًا DeepSeek-R1 قد يكون قد دُرِّب باستخدام مخرجات روبوت ChatGPT من OpenAI؛ إذ تتطابق بصمته الأسلوبية مع أسلوب OpenAI بنسبة تصل إلى 74.2%.

ووفقًا لما ذكرته Copyleaks، فقد أظهرت دراستها الأخيرة أن DeepSeek-R1 يعتمد بنحو كبير على أسلوب OpenAI في الصياغة والهيكلة اللغوية واختيار المفردات.

وقد استند البحث إلى ثلاثة مصنفات ذكاء اصطناعي متقدمة دُرّبت على نصوص من أربعة نماذج رئيسية، وهي Claude و Gemini و Llama و OpenAI.

وتُعد مُصنّفات الذكاء الاصطناعي (AI Classifiers) نماذج أو خوارزميات تُستخدم لتصنيف البيانات وفقًا لأنماط معينة. ويمكن لهذه المُصنّفات تحليل النصوص أو الصور أو البيانات الأخرى، ثم تصنيفها بناءً على معايير محددة.

وأظهرت النتائج أن أسلوب كتابة DeepSeek-R1 يتطابق مع أسلوب OpenAI بنسبة بلغت 74.2%، مما يعزز احتمال اعتماده على مخرجات ChatGPT في تدريبه، خاصةً مع إعلان DeepSeek سابقًا أنها استخدمت أسلوب “التقطير” (Distillation) لخفض تكاليف التدريب، وهو نهج يعتمد على استخدام مخرجات نموذج ذكاء اصطناعي متقدم لتدريب نموذج آخر بدلًا من بدء التدريب من الصفر.

وتأتي هذه الاكتشافات بعد أن تسبب إطلاق نماذج DeepSeek باضطراب كبير في سوق الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى خسائر تقدر بتريليون دولار في سوق الأسهم الأمريكية، إذ راهن المستثمرون على أن تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي لم يعد يتطلب مليارات الدولارات.

ونتيجة لذلك، تراجعت أسهم شركات مثل إنفيديا، التي تعتمد على بيع العتاد المستخدم في تطوير الذكاء الاصطناعي، وقد تكبدت إنفيديا أكبر جزء من خسائر الشركات التقنية.

يُذكر أن شركة DeepSeek الصينية لم تقدم تفاصيل واضحة حول مصادر بياناتها التدريبية، مما يثير تساؤلات حول شرعية النموذج، ومدى موثوقية إجاباته. ويرى الخبراء أن هذا قد يمنح الشركة ميزة غير عادلة، في ظل عدم وضوح آلية تدريب نماذجها مقارنةً بمنافسيها.

وكانت OpenAI قد اتهمت DeepSeek سابقًا باستخدام مخرجات ChatGPT لتدريب نماذجها، لكن دون تقديم أدلة واضحة على ذلك. ويتوقع بعض الخبراء أن شركة DeepSeek الصينية ونماذجها المتطورة قد تواجه حظرًا في الولايات المتحدة مستقبلًا.