هونر تكشف عن ساعتها الذكية المتطورة HONOR Watch 5 Ultra

أعلنت هونر خلال مؤتمر MWC 2025 ساعتها الذكية المتطورة HONOR Watch 5 Ultra، التي تأتي بتصميم فائق الجودة بفضل الهيكل المصنوع من التيتانيوم، مما يمنحها متانة عالية وخفة وزن، إلى جانب حماية بزجاج الياقوت لمزيد من المقاومة للخدوش.

وتتميز الساعة بشاشة LTPO AMOLED قياسها 1.5 إنش تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتزًا، وتوفر البطارية التي تبلغ سعتها 480 ميلي أمبير عمر استخدام يصل إلى 15 يومًا مع الاستخدام العادي، كما تدعم أكثر من 100 وضع رياضي، ومنها وضع الغوص الحر حتى عمق 40 مترًا، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للرياضيين ومحبي المغامرات المائية.

وتقدم ساعة HONOR Watch 5 Ultra مجموعة متكاملة من المزايا الصحية، إذ تتيح ميزة الفحص الصحي السريع للمستخدمين الحصول على فكرة شاملة عن حالتهم الصحية بنحو فوري، كما أنها أول ساعة من هونر تدعم ميزة التخطيط الكهربي للقلب ECG.

وتوفر ميزة تقرير الصباح الصحي ملخصًا لبيانات اليوم السابق، مما يساعد في بدء اليوم برؤية واضحة، في حين تعمل تقنيات المراقبة الصحية المستمرة على تتبع المؤشرات الحيوية على مدار الساعة، لدعم الصحة البدنية والعقلية.

وأما من ناحية المواصفات، فهي متوافقة مع أنظمة أندرويد 9.0 فما أحدث و iOS 13.0 فما أحدث، وهي تحتوي على 8 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية، إلى جانب ثلاثة أزرار تضم تاجًا دوّارًا يدعم وظائف اللمس المتعدد، مثل الضغط الطويل والقصير، كما تتمتع الساعة بمعايير مقاومة الماء والغبار 5ATM + IP68، وتدعم تقنيات الاتصال البلوتوث 5.2 ونظام التتبع GPS.

وتتوفر ساعة HONOR Watch 5 Ultra بلونين، هما الأسود والبني، مع اختلاف في شكل السوار، ويبلغ سعرها 280 يورو. ومن المقرر أن تُطرح قريبًا في العديد من الأسواق حول العالم.