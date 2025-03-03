هونر تكشف عن خطة “Alpha Plan” باستثمار ضخم في الذكاء الاصطناعي

أعلنت هونر رسميًا خطتها الطموحة “HONOR Alpha Plan” خلال مؤتمر MWC 2025 في برشلونة، وهي رؤية جديدة يقودها الرئيس التنفيذي للشركة للانتقال من كونها شركة مصنعة للهواتف الذكية إلى مزوّد لمنظومة متكاملة قائمة على الذكاء الاصطناعي، وكشفت الشركة أنها تنوي استثمار 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمسة المقبلة لتحقيق هذه الرؤية.

ووفقًا لهونر، فإن جوهر هذه الخطة التركيز على التعاون المفتوح، إذ تسعى الشركة إلى تعزيز شراكاتها مع جوجل وكوالكوم وغيرها من الشركات الرائدة بهدف المساهمة في تشكيل مستقبل الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتتكون تلك الخطة من مرحلتين رئيسيتين لتطوير منظومة الذكاء الاصطناعي، وتهدف المرحلة الأولى إلى بناء هاتف ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي بنحو كبير بالشراكة مع جوجل وكوالكوم.

وأما المرحلة الثانية، فسوف تركز على إنشاء منظومة ذكية، مع توفير تجربة متكاملة للذكاء الاصطناعي عبر مختلف الأنظمة، وإطلاق تقنية AI Connect، التي تُعد أول تقنية مشاركة ملفات شاملة في العالم، وتتيح عمليات نقل فائقة السرعة بين نظامي iOS وأندرويد.

وقدمت هونر رؤية مجازية لتوضيح خطتها التي شبهتها بالشجرة، إذ تمثل كل من جوجل وكوالكوم الجذور، وتعمل هونر كجذع الشجرة الذي يربط المنظومة معًا، وأما التطبيقات والخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فهي الأوراق التي تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدم.

يُذكر أن هونر كانت تستثمر في مزايا الذكاء الاصطناعي منذ مدة، لكن هذه الخطة الجديدة تشكّل قفزة كبيرة نحو مستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي المتكامل بفضل هذا الاستثمار الضخم.